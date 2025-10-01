УКР
Уряд вдосконалив процес переведення військовослужбовців до інших в/ч. Що змінилося. ІНФОГРАФІКА

1 жовтня Кабінет міністрів України за поданням Міністерства оборони ухвалив рішення, які стосуються переведення військовослужбовців до інших військових частин.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Міноборони унормовує порядок реагування командирів на кадрові переведення, зокрема мінімізуються випадки ігнорування або затягування рішень.

Які зміни

Розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин — вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць: Ви зупинили російську агресію та зламали міф про "непереможну армію" РФ

Також визначено чіткі підстави, які унеможливлюють переведення. Для вирішення спірних питань створюється спеціальна робоча група.

Переведення військових до інших в/ч: постанова Кабміну

Також спрощується процедура переведення військових із ЗСУ до Національної гвардії та навпаки.

"Даємо можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок "Армія+". Таким чином реалізуємо ключові пріоритети Міністерства: турбота про військових та підвищення ефективності Сил оборони", - пояснив Шмигаль.

Переведення військових до інших в/ч: постанова Кабміну

Напрацьовуємо наступні кроки в спрощенні та пришвидшенні переходів військовослужбовців між підрозділами, додав очільник Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без візиту до ТЦК: чоловіків віком 25-60 років автоматично поставлять на військовий облік

Міноборони (7691) військовослужбовці (4947) Шмигаль Денис (4827)
