644 4

Правительство усовершенствовало процесс перевода военнослужащих в другие в/ч. Что изменилось. ИНФОГРАФИКА

1 октября Кабинет Министров Украины по представлению Министерства обороны принял решения, касающиеся перевода военнослужащих в другие воинские части.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Минобороны нормирует порядок реагирования командиров на кадровые переводы, в частности минимизируются случаи игнорирования или затягивания решений.

Какие изменения

Распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов - принять меры по началу сдачи должности военнослужащим.

Также определены четкие основания, которые делают невозможным перевод. Для решения спорных вопросов создается специальная рабочая группа.

Перевод военных в другие в/ч: постановление Кабмина

Также упрощается процедура перевода военных из ВСУ в Национальную гвардию и наоборот.

"Даем возможность подать электронный рапорт на смену места службы через приложение "Армия+". Таким образом реализуем ключевые приоритеты Министерства: забота о военных и повышение эффективности Сил обороны", - пояснил Шмыгаль.

Перевод военных в другие в/ч: постановление Кабмина

Нарабатываем следующие шаги в упрощении и ускорении переходов военнослужащих между подразделениями, добавил глава Минобороны.

тупа чергова профанація від зелених дегенератів мародерів!
бо, не змінилося нічого!
все залежить від рішення командира частини. а, про переведення, від рішень двох командирів частин!
01.10.2025 20:08
01.10.2025 20:08 Ответить
Ба більше, якщо підеш з цим рапортом до комбата наприклад, то тебе твій командир і всі хто нижче по рангу , разом із твоїм взводом може вздрючити по самі яйця ( привіт совок)
01.10.2025 20:18
01.10.2025 20:18 Ответить
А толку? Вони в тому кабміні можуть все що завгодно зробити, але останнє рішення за твоїм командиром, він цар і бог , знаю випадки у яких командир відпускав солдат у трьо-, пятиденні відпустки за 3к гривень, і то не всім а кому він сподобається, а на рахунок переведення, на вечірньому шикуванні він рапорт бійця про переведення в іншу частину (жінка тяжкохвора хотів поближче до себе) він з перед строєм зробив з рапорту паперовий літачок і запустив..Тут докорінно всю систему треба змінювати
01.10.2025 20:10
01.10.2025 20:10 Ответить
Чи є сенс переводитись із совка в совок?
01.10.2025 20:25
01.10.2025 20:25 Ответить
 
 