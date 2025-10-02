Швейцария готовит систему противодействия российским дронам, - Минобороны страны

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что страна должна иметь возможность сотрудничать с другими вооруженными силами в случае вторжения дронов.

Об этом он сказал в интервью газете Neue Zuercher Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Пфистер отметил риски кибератак и атак беспилотников и подчеркнул необходимость усовершенствовать оборонные возможности страны. По его словам, Швейцария вскоре предложит соответствующую систему противодействия дронам.

На вопрос о реакции НАТО в случае нападения на Швейцарию министр отметил, что, не будучи членом Альянса, страна потенциально уязвима к шантажу. "Атаки беспилотников также могут нанести большой вред. Поэтому Швейцария должна иметь возможность сотрудничать с другими вооруженными силами. Стабильные отношения важны", - подчеркнул Пфистер.

Глава оборонного ведомства призвал парламент ослабить ограничения на экспорт оружия, чтобы усилить международное сотрудничество и сохранить доверие партнеров. Он также отметил, что заказ 36 американских истребителей F-35 пока остается обоснованным, несмотря на возможный рост стоимости.

