РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9733 посетителя онлайн
Новости Нарушение полетов самолетов рф
219 4

Швейцария готовит систему противодействия российским дронам, - Минобороны страны

Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что страна должна иметь возможность сотрудничать с другими вооруженными силами в случае вторжения дронов.

Об этом он сказал в интервью газете Neue Zuercher Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Пфистер отметил риски кибератак и атак беспилотников и подчеркнул необходимость усовершенствовать оборонные возможности страны. По его словам, Швейцария вскоре предложит соответствующую систему противодействия дронам.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

На вопрос о реакции НАТО в случае нападения на Швейцарию министр отметил, что, не будучи членом Альянса, страна потенциально уязвима к шантажу. "Атаки беспилотников также могут нанести большой вред. Поэтому Швейцария должна иметь возможность сотрудничать с другими вооруженными силами. Стабильные отношения важны", - подчеркнул Пфистер.

Глава оборонного ведомства призвал парламент ослабить ограничения на экспорт оружия, чтобы усилить международное сотрудничество и сохранить доверие партнеров. Он также отметил, что заказ 36 американских истребителей F-35 пока остается обоснованным, несмотря на возможный рост стоимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В сентябре Минобороны допустило к эксплуатации более сотни новых образцов вооружения и военной техники

Автор: 

Минобороны (9594) россия (97491) Швейцария (630) дроны (4905)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
данія? швейцарія?
а португалія щось робить, антидронове протидійне?
показать весь комментарий
02.10.2025 12:56 Ответить
Хью Лори (Доктор Хаус): «Я бы бойкотировал товары из России, если бы мог вспомнить хотя бы что-нибудь, что они производят кроме яда для всего мира»
показать весь комментарий
02.10.2025 13:01 Ответить
Так кацапською і сказав?
показать весь комментарий
02.10.2025 13:52 Ответить
Тут стільки вати та москалів,що корегуватимуть залюбки.
показать весь комментарий
02.10.2025 13:03 Ответить
 
 