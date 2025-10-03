УКР
Путін пожартував про "невідомі дрони", що нібито літали над Європою: "Не буду більше"

путін

Диктатор РФ Володимир Путін прокоментував повідомлення про невідомі дрони над об’єктами критичної інфраструктури у Європі.

Про це він сказав на засіданні дискусійного клубу "Валдай", передає Цензор.НЕТ.

На запитання ведучого Федора Лук’янова про дрони в Данії Путін відповів жартівливо: "Не буду більше. Ні до Франції, ні до Данії, ні у Копенгаген, ні у Лісабон… Куди ще долітають? Скрізь долітають".

Він порівняв інциденти з дронами з історіями про НЛО та заявив, що "молоді люди будуть запускати щодня" й що випадки з дронами є "нагнітанням", щоб європейські країни збільшили витрати на оборону.

За його словами, у Росії дрони великої дальності є, але цільового використання у Європі вони не мали.

Топ коментарі
+10
В Європі мільйони любітєлєй "русского мира" і агентів кацапії, які по їх завданню і запускають ці дрони. Правда в росії вони жити не бажають, а тягнуть той бруд і сміття до Європи.
показати весь коментар
03.10.2025 12:34 Відповісти
+5
А що,притомні новини вже закінчилися?
показати весь коментар
03.10.2025 12:34 Відповісти
+5
старік кабай вже не той!
і жарти плоскоморді.

як же красиво сталін подох у власній сцянині.
хтось придушить оцього миршавого?
показати весь коментар
03.10.2025 12:39 Відповісти
А що,притомні новини вже закінчилися?
показати весь коментар
03.10.2025 12:34 Відповісти
В Європі мільйони любітєлєй "русского мира" і агентів кацапії, які по їх завданню і запускають ці дрони. Правда в росії вони жити не бажають, а тягнуть той бруд і сміття до Європи.
показати весь коментар
03.10.2025 12:34 Відповісти
Рулює - ****!
показати весь коментар
03.10.2025 12:35 Відповісти
Раз пуйло сказало, що не буду більше, значить точно буде іще більше! Правда - це пуйловська брехня навпаки!
показати весь коментар
03.10.2025 13:49 Відповісти
старік кабай вже не той!
і жарти плоскоморді.

як же красиво сталін подох у власній сцянині.
хтось придушить оцього миршавого?
показати весь коментар
03.10.2025 12:39 Відповісти
Видно не так просто його задушить...
показати весь коментар
03.10.2025 13:47 Відповісти
Ряджений клован який видає себе за дохлого путєна "пожартував".
показати весь коментар
03.10.2025 12:40 Відповісти
Долбойоб кінчений
показати весь коментар
03.10.2025 12:40 Відповісти
Скажите дебилу что на шпионских дронах надо выключать огни.
показати весь коментар
03.10.2025 12:41 Відповісти
Ой, не смеши меня так, у меня губа треснутая
показати весь коментар
03.10.2025 12:44 Відповісти
Больша или малая?
показати весь коментар
03.10.2025 13:22 Відповісти
Ти ба, яка с¥ка!
показати весь коментар
03.10.2025 12:47 Відповісти
Як за яйка взяли (тіньовий флот), так завив по іншому.
показати весь коментар
03.10.2025 12:50 Відповісти
Ти, мелка плешива гнида на лабутенах серущая у валізу не будешь тільки тоді, як до Іоськи Кобзона на концерт відправишся.
показати весь коментар
03.10.2025 12:51 Відповісти
Дивлячись на відверту боязливу безпомічність колективної Європи, )(уйло вже відверто кепкує і знущається над всіма.
показати весь коментар
03.10.2025 13:25 Відповісти
це ж було вже...

- вєжлівіє люді
- простіє шахтєрі взялі оружіє

А тут вже новинка, "молодіє люді"
показати весь коментар
03.10.2025 13:30 Відповісти
,,Молодіє люді,, аткапалі в винних пагрєбах Франції, Бельгії, Германії, далее всєх астальних єврапєйскіх стран, старінниє лєтатєльниє апарати тіпа дрон і защіщают сваю маладєцкую удаль ат праізвола западних властєй.
показати весь коментар
03.10.2025 14:03 Відповісти
оце "… Куди ще долітають? Скрізь долітають" Джерело: https://censor.net/ua/n3577618
не є жартом, це натяк на можливості тих дронів, ну, й погроза, звісно ж.
показати весь коментар
03.10.2025 13:45 Відповісти
 
 