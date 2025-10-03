Путін пожартував про "невідомі дрони", що нібито літали над Європою: "Не буду більше"

Диктатор РФ Володимир Путін прокоментував повідомлення про невідомі дрони над об’єктами критичної інфраструктури у Європі.

Про це він сказав на засіданні дискусійного клубу "Валдай", передає Цензор.НЕТ.

На запитання ведучого Федора Лук’янова про дрони в Данії Путін відповів жартівливо: "Не буду більше. Ні до Франції, ні до Данії, ні у Копенгаген, ні у Лісабон… Куди ще долітають? Скрізь долітають".

Він порівняв інциденти з дронами з історіями про НЛО та заявив, що "молоді люди будуть запускати щодня" й що випадки з дронами є "нагнітанням", щоб європейські країни збільшили витрати на оборону.

За його словами, у Росії дрони великої дальності є, але цільового використання у Європі вони не мали.

