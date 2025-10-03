Путин пошутил о "неизвестных дронах", которые якобы летали над Европой" "Не буду больше"

Диктатор РФ Владимир Путин прокомментировал сообщения о неизвестных дронах над объектами критической инфраструктуры в Европе во время заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Об этом он сказал на заседании дискуссионного клуба "Валдай", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос ведущего Федора Лукьянова о дронах в Дании Путин ответил шутливо: "Не буду больше. Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген, ни в Лиссабон... Куда еще долетают? Везде долетают".

Он сравнил инциденты с дронами с историями об НЛО и заявил, что "молодые люди будут запускать каждый день" и что случаи с дронами являются "нагнетанием", чтобы европейские страны увеличили расходы на оборону.

По его словам, в России дроны большой дальности есть, но целевого использования в Европе они не имели.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!