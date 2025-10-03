РУС
Новости Нарушение полетов самолетов рф
Путин пошутил о "неизвестных дронах", которые якобы летали над Европой" "Не буду больше"

Диктатор РФ Владимир Путин прокомментировал сообщения о неизвестных дронах над объектами критической инфраструктуры в Европе во время заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Об этом он сказал на заседании дискуссионного клуба "Валдай", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос ведущего Федора Лукьянова о дронах в Дании Путин ответил шутливо: "Не буду больше. Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген, ни в Лиссабон... Куда еще долетают? Везде долетают".

Он сравнил инциденты с дронами с историями об НЛО и заявил, что "молодые люди будут запускать каждый день" и что случаи с дронами являются "нагнетанием", чтобы европейские страны увеличили расходы на оборону.

По его словам, в России дроны большой дальности есть, но целевого использования в Европе они не имели.

В Європі мільйони любітєлєй "русского мира" і агентів кацапії, які по їх завданню і запускають ці дрони. Правда в росії вони жити не бажають, а тягнуть той бруд і сміття до Європи.
03.10.2025 12:34 Ответить
старік кабай вже не той!
і жарти плоскоморді.

як же красиво сталін подох у власній сцянині.
хтось придушить оцього миршавого?
03.10.2025 12:39 Ответить
А що,притомні новини вже закінчилися?
03.10.2025 12:34 Ответить
Рулює - ****!
03.10.2025 12:35 Ответить
Ряджений клован який видає себе за дохлого путєна "пожартував".
03.10.2025 12:40 Ответить
Долбойоб кінчений
03.10.2025 12:40 Ответить
Скажите дебилу что на шпионских дронах надо выключать огни.
03.10.2025 12:41 Ответить
Ой, не смеши меня так, у меня губа треснутая
03.10.2025 12:44 Ответить
Ти ба, яка с¥ка!
03.10.2025 12:47 Ответить
Як за яйка взяли (тіньовий флот), так завив по іншому.
03.10.2025 12:50 Ответить
Ти, мелка плешива гнида на лабутенах серущая у валізу не будешь тільки тоді, як до Іоськи Кобзона на концерт відправишся.
03.10.2025 12:51 Ответить
 
 