Путин пошутил о "неизвестных дронах", которые якобы летали над Европой" "Не буду больше"
Диктатор РФ Владимир Путин прокомментировал сообщения о неизвестных дронах над объектами критической инфраструктуры в Европе во время заседания дискуссионного клуба "Валдай".
Об этом он сказал на заседании дискуссионного клуба "Валдай", передает Цензор.НЕТ.
На вопрос ведущего Федора Лукьянова о дронах в Дании Путин ответил шутливо: "Не буду больше. Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген, ни в Лиссабон... Куда еще долетают? Везде долетают".
Он сравнил инциденты с дронами с историями об НЛО и заявил, что "молодые люди будут запускать каждый день" и что случаи с дронами являются "нагнетанием", чтобы европейские страны увеличили расходы на оборону.
По его словам, в России дроны большой дальности есть, но целевого использования в Европе они не имели.
і жарти плоскоморді.
як же красиво сталін подох у власній сцянині.
хтось придушить оцього миршавого?