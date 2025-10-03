Швейцария усиливает системы защиты от беспилотников, - Reuters

Швейцария заявила 3 октября, что усиливает свои системы защиты от дронов для охраны военной инфраструктуры после недавнего увеличения количества инцидентов с российскими БпЛА над странами Европы.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Так, швейцарская армия поручила федеральному управлению оборонных закупок, Armasuisse, приобрести системы после успешных полевых испытаний этим летом, сообщило правительство.

На основе этих выводов и в ответ на увеличение количества случаев обнаружения дронов армия Швейцарии поручила Armasuisse предоставить приоритет закупки систем защиты от микро- и мини-дронов, говорится в заявлении правительства альпийской страны.

Кроме того, armasuisse подписала рамочные соглашения с тремя поставщиками на поставку коммерческих мини-дронов, аксессуаров и услуг на общую сумму около 108 миллионов швейцарских франков (136 миллионов долларов), добавили в правительстве.

Отмечается, что заявление швейцарского правительства появилось на следующий день после встречи министра обороны Швейцарии Мартина Пфистера с его немецким коллегой Борисом Писториусом, во время которой он предупредил главу Минобороны Германии о растущей угрозе со стороны беспилотников.

