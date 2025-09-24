Литва продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року
Уряд Литви продовжив тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2027 року. Раніше він діяв до 4 березня 2026 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
За словами в. о. прем’єр-міністра Литви Рімантаса Шаджюса: "ЄС продовжив термін дії тимчасового захисту до березня 2027 року, і Литва робить те саме".
За даними Міністерства внутрішніх справ, Департамент міграції щодня реєструє 30–40 нових заяв на тимчасову посвідку на проживання для тих, хто не може повернутися в Україну.
Продовження захисту дозволить українцям легше користуватися правами на проживання, роботу, медичну допомогу та освіту для дітей. Також продовжено термін, протягом якого іноземці, які працюють у Литві, не зобов’язані знати литовську мову.
Окрім того, литовський уряд організовує медичну реабілітацію та психіатричну підтримку для неповнолітніх, яких примусово вивезли до Росії та повернули в Україну.
Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс запевнив, що Україні не варто турбуватися щодо подальшої підтримки Вільнюса.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль