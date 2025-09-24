Литва продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Уряд Литви продовжив тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2027 року. Раніше він діяв до 4 березня 2026 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За словами в. о. прем’єр-міністра Литви Рімантаса Шаджюса: "ЄС продовжив термін дії тимчасового захисту до березня 2027 року, і Литва робить те саме".

Також читайте: Литва передасть Україні понад 200 трансформаторів перед початком опалювального сезону

За даними Міністерства внутрішніх справ, Департамент міграції щодня реєструє 30–40 нових заяв на тимчасову посвідку на проживання для тих, хто не може повернутися в Україну.

Продовження захисту дозволить українцям легше користуватися правами на проживання, роботу, медичну допомогу та освіту для дітей. Також продовжено термін, протягом якого іноземці, які працюють у Литві, не зобов’язані знати литовську мову.

Також читайте: Потік людей через український кордон стабілізувався, але виїздить все ще більше, – ДПСУ

Окрім того, литовський уряд організовує медичну реабілітацію та психіатричну підтримку для неповнолітніх, яких примусово вивезли до Росії та повернули в Україну.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс запевнив, що Україні не варто турбуватися щодо подальшої підтримки Вільнюса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва вживатиме рішучих заходів у разі провокацій РФ у повітрі, - радник Науседи Матульоніс