Литва вживатиме рішучих заходів у разі провокацій РФ у повітрі, - радник Науседи Матульоніс
Радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що у разі потенційних порушень повітряного простору російськими літаками країна готова вживати рішучих заходів.
Про це він сказав в інтерв’ю LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, необхідно чітко заявляти про неприпустимість таких дій, а характер відповіді залежатиме від рівня небезпеки інциденту.
"Це означає, що якщо буде вжито заходів, то вони можуть піти двома шляхами: або наші власні сили дадуть відповідь, або місія НАТО з охорони повітряного простору, яка схильна до певних обмежень на збивання літаків", - заявив Матульоніс.
Він підкреслив, що Литва повинна зайняти позицію: якщо провокації посиляться, іншого вибору, окрім як вжити рішучих заходів, не залишиться.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. обьявить полювання на дрони і давать премії переможцям
2. вчити дітей збирати і збивати дрони. Вчать же аристократи дітей полювати на птиць