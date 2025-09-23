УКР
Литва вживатиме рішучих заходів у разі провокацій РФ у повітрі, - радник Науседи Матульоніс

Радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що у разі потенційних порушень повітряного простору російськими літаками країна готова вживати рішучих заходів.

Про це він сказав в інтерв’ю LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, необхідно чітко заявляти про неприпустимість таких дій, а характер відповіді залежатиме від рівня небезпеки інциденту.

"Це означає, що якщо буде вжито заходів, то вони можуть піти двома шляхами: або наші власні сили дадуть відповідь, або місія НАТО з охорони повітряного простору, яка схильна до певних обмежень на збивання літаків", - заявив Матульоніс.

Він підкреслив, що Литва повинна зайняти позицію: якщо провокації посиляться, іншого вибору, окрім як вжити рішучих заходів, не залишиться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безрозсудні дії РФ - ескалація, що дестабілізує та наближає до конфлікту Європу, - Цахкна

виразить рішуче занепокоєння
23.09.2025 11:49 Відповісти
Пригожин та Президент Ердоган, на дискутували перед ЗМІ, а просто знищували ероплани ******!! Вдови пілотів та екіпажів еропланів, можуть це підтвердити!
23.09.2025 11:52 Відповісти
Эти не пошутят. Будут решительно консультироваться.
23.09.2025 12:13 Відповісти
Молодець, збивайте їх на хрін. Ердоган же показав приклад- тепер не суються
23.09.2025 12:25 Відповісти
Взагалі пропоную европейцям
1. обьявить полювання на дрони і давать премії переможцям
2. вчити дітей збирати і збивати дрони. Вчать же аристократи дітей полювати на птиць
23.09.2025 12:27 Відповісти
 
 