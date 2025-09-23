Литва примет решительные меры в случае провокаций РФ в воздухе, - советник Науседы Матульонис
Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матульонис заявил, что в случае потенциальных нарушений воздушного пространства российскими самолетами страна готова принимать решительные меры.
Об этом он сказал в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, необходимо четко заявлять о недопустимости таких действий, а характер ответа будет зависеть от уровня опасности инцидента.
"Это означает, что если будут приняты меры, то они могут пойти двумя путями: либо наши собственные силы дадут ответ, либо миссия НАТО по охране воздушного пространства, которая подвержена определенным ограничениям на сбивание самолетов", - заявил Матульонис.
Он подчеркнул, что Литва должна занять позицию: если провокации усилятся, другого выбора, кроме как принять решительные меры, не останется.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. обьявить полювання на дрони і давать премії переможцям
2. вчити дітей збирати і збивати дрони. Вчать же аристократи дітей полювати на птиць