Литва примет решительные меры в случае провокаций РФ в воздухе, - советник Науседы Матульонис

Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матульонис заявил, что в случае потенциальных нарушений воздушного пространства российскими самолетами страна готова принимать решительные меры.

Об этом он сказал в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, необходимо четко заявлять о недопустимости таких действий, а характер ответа будет зависеть от уровня опасности инцидента.

"Это означает, что если будут приняты меры, то они могут пойти двумя путями: либо наши собственные силы дадут ответ, либо миссия НАТО по охране воздушного пространства, которая подвержена определенным ограничениям на сбивание самолетов", - заявил Матульонис.

Он подчеркнул, что Литва должна занять позицию: если провокации усилятся, другого выбора, кроме как принять решительные меры, не останется.

виразить рішуче занепокоєння
23.09.2025 11:49 Ответить
Пригожин та Президент Ердоган, на дискутували перед ЗМІ, а просто знищували ероплани ******!! Вдови пілотів та екіпажів еропланів, можуть це підтвердити!
23.09.2025 11:52 Ответить
Эти не пошутят. Будут решительно консультироваться.
23.09.2025 12:13 Ответить
Молодець, збивайте їх на хрін. Ердоган же показав приклад- тепер не суються
23.09.2025 12:25 Ответить
Взагалі пропоную европейцям
1. обьявить полювання на дрони і давать премії переможцям
2. вчити дітей збирати і збивати дрони. Вчать же аристократи дітей полювати на птиць
