Зміни у литовському уряді не вплинуть на допомогу Україні, - Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс запевнив, що Україні не варто турбуватися щодо подальшої підтримки Вільнюса, навіть з огляду на переговори щодо нового уряду та присутність у коаліції скандальної партії "Зоря Німану".

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, Литва продовжує робити допомогу Україні пріоритетом власної політики безпеки та стабільності у Європі. Він наголосив на прагненні країни до більшої інтеграції України в спільну оборону НАТО та ЄС і зазначив, що досвід України та її оборонно-промисловий комплекс сприятимуть захисту Європи.

Будріс також нагадав, що ультраправа партія "Зоря Німану" була частиною попереднього уряду, який вперше в історії Литви відвідав Київ у повному складі та підтримав резолюцію про невизнання анексії українських територій. Міністр додав, що після формування нового уряду Литва продовжить ухвалювати сильні рішення на підтримку України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія б’є по Україні навіть перед Генасамблеєю ООН - це сигнал для всіх союзників, - Будріс