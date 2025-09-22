Изменения в литовском правительстве не повлияют на помощь Украине, - Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заверил, что Украине не стоит беспокоиться о дальнейшей поддержке Вильнюса, даже учитывая переговоры по новому правительству и присутствие в коалиции скандальной партии "Заря Немана".

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, Литва продолжает делать помощь Украине приоритетом собственной политики безопасности и стабильности в Европе. Он отметил стремление страны к большей интеграции Украины в общую оборону НАТО и ЕС и отметил, что опыт Украины и ее оборонно-промышленный комплекс будут способствовать защите Европы.

Будрис также напомнил, что ультраправая партия "Заря Немана" была частью предыдущего правительства, которое впервые в истории Литвы посетило Киев в полном составе и поддержало резолюцию о непризнании аннексии украинских территорий. Министр добавил, что после формирования нового правительства Литва продолжит принимать сильные решения в поддержку Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия бьет по Украине даже перед Генассамблеей ООН - это сигнал для всех союзников, - Будрис