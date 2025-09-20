Россия бьет по Украине даже перед Генассамблеей ООН - это сигнал для всех союзников, - Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил соболезнования жертвам и призвал союзников действовать решительнее накануне Генассамблеи ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

Будрис отметил, что Россия атаковала Украину накануне встречи Генассамблеи ООН.

"Россия в очередной раз продемонстрировала свое циничное, жестокое лицо, запустив дроны и ракеты по жилым домам и инфраструктуре в Украине. Настоящие намерения, стоящие за "мирными переговорами", теперь очевидны. Мы выражаем глубочайшие соболезнования невинным жертвам этого варварского нападения и их близким. Мы скорбим вместе с народом Украины", - написал Будрис.

Он подчеркнул, что "агрессор не остановится, пока его не остановят". Будрис напомнил, что Украина в значительной степени остановила продвижение России на суше и на море, но она также "отчаянно нуждается в нашей помощи в воздухе: ей нужны системы противовоздушной обороны и финансовая поддержка для дальнейшего развития собственных возможностей, которые уже продемонстрировали невероятный прогресс".

"Литва взяла на себя обязательства приобрести системы Patriot для Украины. Сейчас настало время для всех активизироваться и спросить себя: сделали ли мы достаточно и можем ли мы сделать больше, чтобы быстрее положить конец этому безумию?" - заявил глава литовского МИД.

