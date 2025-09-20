Росія б’є по Україні навіть перед Генасамблеєю ООН - це сигнал для всіх союзників, - Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив співчуття жертвам і закликав союзників діяти рішучіше напередодні Генасамблеї ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

Будріс зазначив, що Росія атакувала Україну напередодні зустрічі Генасамблеї ООН.

"Росія вкотре продемонструвала своє цинічне, жорстоке обличчя, запустивши дрони та ракети по житлових будинках та інфраструктурі в Україні. Справжні наміри, що стоять за "мирними переговорами", тепер очевидні. Ми висловлюємо найглибші співчуття невинним жертвам цього варварського нападу та їхнім близьким. Ми сумуємо разом з народом України", - написав Будріс.

Він наголосив, що "агресор не зупиниться, доки його не зупинять". Будріс нагадав, що Україна значною мірою зупинила просування Росії на суші та на морі, але вона також "відчайдушно потребує нашої допомоги в повітрі: їй потрібні системи протиповітряної оборони та фінансова підтримка для подальшого розвитку власних можливостей, які вже продемонстрували неймовірний прогрес".

"Литва взяла на себе зобов'язання придбати системи Patriot для України. Зараз настав час для всіх активізуватися і запитати себе: чи зробили ми достатньо і чи можемо ми зробити більше, щоб швидше покласти край цьому божевіллю?", - заявив глава литовського МЗС.

