Зеленський про нічну атаку: Ціллю РФ була наша інфраструктура, у Дніпрі пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Всю ніч Україна перебувала під масованою атакою Росії. Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, та близько 580 дронів різних типів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував всім нашим воїнам, які всю ніч захищали небо, нашим пілотам F-16, які сьогодні вкотре довели свою майстерність та результативно відпрацювали в захисті України від крилатих ракет.

"Під ударом перебували Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей. Ціллю ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку", - наголосив глава держави.

За його словами, станом на зараз відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу. Три людини, на жаль, загинули.



















"Кожен такий удар - це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії - це врятовані життя. Дякую всім, хто допомагає та підтримує нас", - резюмує Зеленський.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, ворог атакував Україну 619 засобами повітряного нападу. ППО ліквідувала 583 цілі противника.