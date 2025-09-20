УКР
3 678 59

Зеленський про нічну атаку: Ціллю РФ була наша інфраструктура, у Дніпрі пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Всю ніч Україна перебувала під масованою атакою Росії. Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, та близько 580 дронів різних типів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував всім нашим воїнам, які всю ніч захищали небо, нашим пілотам F-16, які сьогодні вкотре довели свою майстерність та результативно відпрацювали в захисті України від крилатих ракет.

"Під ударом перебували Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей. Ціллю ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку", - наголосив глава держави.

Також читайте: Комбінований удар ворога: Україну атакували ракети та безпілотники. Вибухи пролунали у Дніпрі, Павлограді та Миколаєві

За його словами, станом на зараз відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу. Три людини, на жаль, загинули

наслідки атаки рф
наслідки атаки рф
наслідки атаки рф
наслідки атаки рф
наслідки атаки рф
наслідки атаки рф
наслідки атаки рф
наслідки атаки рф
наслідки атаки рф

"Кожен такий удар - це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії - це врятовані життя. Дякую всім, хто допомагає та підтримує нас", - резюмує Зеленський.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, ворог атакував Україну 619 засобами повітряного нападу. ППО ліквідувала 583 цілі противника.

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) обстріл (30952) ракети (4181) дрони (5625)
+8
Браво зранку доповіло. Краще скажи, що ти зробив, щоб ворог не вбивав українців і не знищував їх оселі.
показати весь коментар
20.09.2025 09:47 Відповісти
+7
Янелох, это ракета ФАУ-1. Летит неточно, но далеко и быстро. Можно такую сделать?
показати весь коментар
20.09.2025 09:50 Відповісти
+7
А это ФАУ-2. Германия их наклепала за войну (1+2) около 15000 штук. По 50 штук в день по мааацкве хватило бы на 300 дней подряд, особенно местным свинособакам.
показати весь коментар
20.09.2025 09:56 Відповісти
Томагавків не дають
що трак що Бідон по вуха в крові українських дітей
показати весь коментар
20.09.2025 10:03 Відповісти
Томагавки як запускати будеш?
Як паперовий літачок?
Може маєш мобільну наземну пускову установку чи підводний човен?

Краще нехай Зеленський роздасть ще по 1000 гривень, щоб було ще і на закуску.
показати весь коментар
20.09.2025 10:26 Відповісти
агентам СРУ в Чехії позор
хто міша сшатам поставити томагавки з пусковими
яв передати 2600 ЯЗ в рашу то все змогли
показати весь коментар
20.09.2025 10:53 Відповісти
пока в Славянске деткам не дадут учиться на родном языке так и будет продолжаться, но мы будем всё терпеть шо б те детки балакали на мове
показати весь коментар
20.09.2025 10:15 Відповісти
Это результат обстрелов ими Лондона. Может так мааацква выглядеть? Или }{уйло не велит?
показати весь коментар
20.09.2025 09:52 Відповісти
Их применять начали только в 1944 году, и за год этими ракетами навели шороху, а наши кизнуны только декларируют Фламинги да Трембиты.
показати весь коментар
20.09.2025 10:08 Відповісти
Так там фламінго пачками вже вироблять... ))
показати весь коментар
20.09.2025 09:56 Відповісти
А потом их коксом начиняют, и незламно + потужно в обе ноздри.
показати весь коментар
20.09.2025 09:59 Відповісти
Так містичний фламінго і є мавпуванням V-1. Зі старим совковим двигуном 60х років. Який світиться навіть на кцпскіх радарах, як новорічна ялинка і жере майже в 2 рази більше палива, ніж ******* західні двигуни. І збивається ця вундервафля навіть С-300, попри "кривизну землі". Треба запускати навіть не десятками, а сотнями, щоб був ефект. А зробити таку кількість пускових у нас нереально.
показати весь коментар
20.09.2025 09:59 Відповісти
С одной пусковой их десятки можно запускать. Было бы желание.
показати весь коментар
20.09.2025 10:01 Відповісти
Можна. Але. По "офіційной" інформації, підготовка до пуску (pre-launch time) займає 20-40 хвилин. У томагавка, наприклад, 5-10 хвилин. Їх просто позбивають по одной.
показати весь коментар
20.09.2025 10:07 Відповісти
Почему пусковая должна быть одна? Запускать сразу 10 с разных мест, потом переместить, перезарядить и ещё 10. За ночь как раз 50 и будет. А мишень шикарная- не промазать. +/- 20 км отклонение от центра только приветствуется.
показати весь коментар
20.09.2025 10:39 Відповісти
З того часу вигадали лазерні ІНС, коригування по GPS і донаведення по рельєфу місцевості. Які та нафіг +- кілометри?
показати весь коментар
20.09.2025 10:49 Відповісти
Зачем бить точно в центр? Всё свободное место отдать под БЧ. Каждая свинособака в мааацкве должна знать, что у неё есть шанс подохнуть в любой момент.
показати весь коментар
20.09.2025 10:52 Відповісти
"Партнери" озаботяться і припинять допомагати.
показати весь коментар
20.09.2025 10:59 Відповісти
Есть же стандартная отмазка- этонемы, ихтамнет, можетзинка.
показати весь коментар
20.09.2025 11:02 Відповісти
Це працює тільки для тих, у кого є ядерна зброя, на жаль.
показати весь коментар
20.09.2025 11:06 Відповісти
Скільки НАТО поставили в мордор ППО, САУ, РСЗВ, винищувачів з ракетами і крилатими ракетами? Набоїв, 40, 105, 120, 155 мм снарядів? Зі зрозумілих причин нам такий варіант не варіант
показати весь коментар
20.09.2025 11:07 Відповісти
Ви дійсно вірите, що кіношна обслуга за пів року здатна все це зробити? І щоб все одразу запрацювало, як треба, на першому випробуванні? Бідосі з Raytheon та SAAB мовчки ковтають сльози від сорому.
показати весь коментар
20.09.2025 11:02 Відповісти
Одна - то взагалі тупик. І навіть 10 дуже мало. У кцпів буде достатньо часу навіть перезарядити ППО. При одночасному запуску сотні по поцкві, кілька точно долетить. Можливо. Головна проблема - оце: https://en.wikipedia.org/wiki/Ivchenko_AI-25
Він дуже помітний на радарі. Тому єдиний варіант - перевантаження ППО. А навколо поцкви його достатньо. Якщо не вірите мені (я поважаю здоровий скептицизм), скорміть опис (наприклад, https://en.wikipedia.org/wiki/FP-5_Flamingo ) компетентній LLM (GPT, Lumo) і попрохайте проаналізувати нашу вундервафлю з точки зору фізики, воєнної ефективності і проблем виробництва. Дізнаєтесь багато неприємного.
показати весь коментар
20.09.2025 10:58 Відповісти
Свинособаки баллистику (типа ФАУ-2) сбивать не умеют.
Скорость ракеты Фау-2 составляла приблизительно 1,65 км/с (5940 км/ч).
показати весь коментар
20.09.2025 11:01 Відповісти
Так фламінга - це не балістична, а звичайна крилата ракета (cruise missile). З неефективним і дуже помітним двигуном.
показати весь коментар
20.09.2025 11:04 Відповісти
Вже писав. Наявність у фламінгі двигуна типу АИ-25 це нездорові еротичні фантазії журналістів. З фізичного, економічного сенсу, а особливо з огляду на можливість масштабування виробництва. Реактивні двигуни для УТЛ дуже вузька ніша з дуже малою кількістю виробників. Які виробляють дуже мало тих двигунів.
показати весь коментар
20.09.2025 11:14 Відповісти
Там твердопаливний прискорювач.
знайти кілька десятків 5-ти метрового рельсу нереально?
показати весь коментар
20.09.2025 10:10 Відповісти
Не в повітрі ж тот рельс висіти буде? Треба мобільні пускові, бо прилетить. А це вже набагато складніше, ніж просто рельс. І взагалі, ми обговорюємо те, чого не існує. Що навіть теоретично маловірогідно з нашими технологіями. Тем більш в таких нереальних кількостях.
показати весь коментар
20.09.2025 10:36 Відповісти
Фау-1 були без прискорювачів. Тому рельса в 20 разів більше потрібна була. Та якось станціонарними пусковими обійшлося.
показати весь коментар
20.09.2025 10:52 Відповісти
Це занадто складно, в них лапки. От мільярди ******* на золоті унітази - так, а ракету минулого століття відтворити - ні. Само собою, усі ці паляниці, фламінги та ін. - недієздатний мотлох, який просто показувався тупорилому гундосу для понтів.
показати весь коментар
20.09.2025 10:18 Відповісти
Там на одному фото є собачка, яка постраждала. Вона точно не винна, бо не могла у 2019 році проголосувати за свою смерть.
показати весь коментар
20.09.2025 09:53 Відповісти
Бідна собача. 😢
показати весь коментар
20.09.2025 10:02 Відповісти
Кучма віддів ЯЗ в 2019
чому він ще не пожиттєво з конфіскацією
чому ще немає демонстрацій рідних вбитих кацапами за його просадку
показати весь коментар
20.09.2025 10:05 Відповісти
Трамп каже на такі убивства Українців прутіним, що це лише ПОМИЛКА??
показати весь коментар
20.09.2025 09:54 Відповісти
агент "зелений" відчитався перед рашистським роботодавцем куйлом про влучання і руйнацію в Україні
показати весь коментар
20.09.2025 09:59 Відповісти
Рашисти почали інтенсивно знищувати Дніпро. . Я не перестаю дивуватись,щому президент не займається реальними питанями захисту України,а виконує роль прес -секретаря,чи хлопчика-кореспондента. Мені соромно ,що президент займається такими дрібницями За шість років пора забути ,що ти на сцені 95 каврталу---,а потрібно виконувати обовязки ПРЕЗИДЕНТА,
показати весь коментар
20.09.2025 10:02 Відповісти
пора признать,что ты,и тебе подобные,выбрали клоуна себе на погибель. но самое плохое то,что вы так и не поумнели...
показати весь коментар
20.09.2025 10:06 Відповісти
Слова хлопчика з пісочниці,чи просто тупого малороса Звідкиля ти знаєш хто за кого голосував.Да і взагалі незнаючи людину.її поведінку,її знання чи чи роботу---НІКОЛИ НЕ СУДИ ПРО НЬОГО НІКОЛИ!! хлопчику мій.
показати весь коментар
20.09.2025 10:37 Відповісти
Ви забули, що воно вже з травня 2024 року не є президентом, і тому все робить, щоб нанести Україні і українцям в цьому "статусі " - екс президента максимум збитків. → відповідальності менше. Потім скаже, що все , що він робив була шутка, просто ви шуток не розумієте..
показати весь коментар
20.09.2025 10:09 Відповісти
З 2019р знищує Україну,а до того українців виставляв ідіотами,в чому не помилявся,я показав час
показати весь коментар
20.09.2025 10:11 Відповісти
А з 1991 хто знищував Україну, а в 2014 хто віддав території без всякого спротиву (((:
показати весь коментар
20.09.2025 10:15 Відповісти
О,дебіл прибіг .В 2014р нічим було відповісти,бо дебіли типу тебе в 2010р обрали шапкокрада.Конченим істотам в 2019 р розповіли про свинарчуків і 4000$ зарплату і кончені обрали наріка під час війни
показати весь коментар
20.09.2025 10:19 Відповісти
Ти розумово відсталий дегенерат, і саме тому ніколи не зрозумієш, що влада в Україні ніколи не змінювалася.
показати весь коментар
20.09.2025 10:31 Відповісти
Да він не дебіл---він кацап чи платний бот ,а це хуже дебіла Бо воно ще і брехливе.
показати весь коментар
20.09.2025 10:41 Відповісти
Ви за увесь цей час не зрозуміли, що у нас в кріслі президента недієздатний нарик-піздабол, мета якого - прібарахляцца і сваліть? Він срав, сре і буде срати на Україну. Наївні рожеві поні...
показати весь коментар
20.09.2025 10:20 Відповісти
Ви навіть не уявляєте,як я багато чого розумію,а іще і знаю. На жаль Цензор це не та площадка де можна обговорювати такі теми Да і взагалі вестидискусію і "темну" ---це навіть і не смішно.
показати весь коментар
20.09.2025 10:46 Відповісти
Володя йди на🤬уй!!!
Посмокчи "рожевого фламінго" Єрмаку!
показати весь коментар
20.09.2025 10:02 Відповісти
Смохче безугла,ішак жопу підставляє,там ролі давно вже поділені
показати весь коментар
20.09.2025 10:05 Відповісти
А.
Ну тоді сорі🤭
показати весь коментар
20.09.2025 10:28 Відповісти
можете сколько угодно плевать в меня,но войну Украина проиграла, нормальные люди это понимают. РФ в условиях согласованных с НЕЮ санкций,перешла на военную систему экономики,и только наращивает темп. а клоун с компашкой,готовят население к принятию неизбежного.
а я вас,дебилов,в 2019 предупреждал...
показати весь коментар
20.09.2025 10:05 Відповісти
Згоден,єдиний вихід знищення нелоха і єрмачини,до капітулції добровільно не підуть
показати весь коментар
20.09.2025 10:08 Відповісти
як на мій погляд,то це вже неможливо. ця наволочь зробила навколо себе дуже міцний кордон у вигляді опрічників(поліція,ДБР,нацгвардія,тощо...),а війсковій заколот приведе тільки до нової хунти.
показати весь коментар
20.09.2025 10:21 Відповісти
Коли мудрим впарювали про не на часі,попереджали,що не можно залишати при владі зрадників.Двічі провернули одну й ту саму схему 2019-22р.Це можливо лише при відсутності розуму у більшості населення.
показати весь коментар
20.09.2025 10:38 Відповісти
Не скажу, що зараз програла, але Гундоса тварь довела Україну до цунгванга. Тепер, що б ми не робили, ситуація тільки погіршиться, питання наскільки. Чи до повної катастрофи і знищення країни, чи якось вирулимо з повною розрухою. Ціна однієї галочки в бюлетені 19 року.
показати весь коментар
20.09.2025 10:23 Відповісти
цугванг,з прогнозованім піздецом,це і є програшь...нажаль. і зовсім не важно це буде просто піздець,або повний піздець.
показати весь коментар
20.09.2025 10:31 Відповісти
Ракети з касетним *********** підриваються на різній висоті над поверхнею землі (залежно від типу ракети)
показати весь коментар
20.09.2025 10:20 Відповісти
де наші ракети паскуда зелена???
показати весь коментар
20.09.2025 10:23 Відповісти
Жодного разу не чув щоб цей президент назвав слова: рашиські терористи ,убивці,злочиний рашиський режим ітп,все обходить та сторона та Захід має щось робити ,а що ти робиш де тисячі ракет які ти обіцяв.
показати весь коментар
20.09.2025 10:40 Відповісти
 
 