Ворог атакував Україну 619 засобами повітряного нападу. ППО ліквідувала 583 цілі противника, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 20 вересня (із 20.00 19 вересня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 619 засобів повітряного нападу:

  • 579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська - РФ, ТОТ Криму;
  • 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Під час атаки противник застосував уже традиційну тактику – одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі:

  • 552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
  • 29 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки",  - зазначають у Повітряних силах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комбінований удар ворога: Україну атакували ракети та безпілотники. Вибухи пролунали у Дніпрі, Павлограді та Миколаєві

Відповідатиме чим, підпалом на росіянських НПЗ, яких відремонтують за тиждень?
20.09.2025 09:37 Відповісти
Та ні! Мабуть асфальтлм та свіжевкладеною по всій Україні бруківкою!
20.09.2025 09:43 Відповісти
Це єдине на що вони спромоглися за 4 роки. На їх щастя, нпз горять, що допомагає пропаганді робити з цього "перемогу", в той час, як кацапня кожні 5 днів масовано атакує Україну, знищує енергетику, промисловість і вбиває людей. Як в приказки - коня кують, а зелена жаба лапу тягне.
20.09.2025 10:08 Відповісти
Членом по роялю....4 рік війни блд...
20.09.2025 11:02 Відповісти
Але мені чомусь не віриться, що сили ППО збили таку кількість повітряних цілей. У мене склалосая таке враження, що багато не збивалося.
20.09.2025 09:48 Відповісти
 
 