Ворог атакував Україну 619 засобами повітряного нападу. ППО ліквідувала 583 цілі противника, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 20 вересня (із 20.00 19 вересня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 619 засобів повітряного нападу:
- 579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська - РФ, ТОТ Криму;
- 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Під час атаки противник застосував уже традиційну тактику – одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі:
- 552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
- 29 крилатих ракет Х-101.
Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначають у Повітряних силах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль