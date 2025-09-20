Ворог атакував Україну 619 засобами повітряного нападу. ППО ліквідувала 583 цілі противника, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 20 вересня (із 20.00 19 вересня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 619 засобів повітряного нападу:

579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська - РФ, ТОТ Криму;

32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Під час атаки противник застосував уже традиційну тактику – одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі:

552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

29 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначають у Повітряних силах.

