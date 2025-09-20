Комбінований удар ворога: Україну атакували ракети та безпілотники. Вибухи пролунали у Дніпрі, Павлограді та Миколаєві

Війська РФ завдали по території України комбінованого удару із застосуванням ракет та безпілотників, у всій країні оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та "Суспільне".

Протягом ночі у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників. Вибухи у Павлограді пролунали третьої години ночі 20 вересня. Приблизно через пів години стало відомо про вибухи у Дніпрі.

Згодом стало відомо про ще одну серію вибухів у Дніпрі.

Після 4 години ранку "Суспільне" повідомило про вибухи в Миколаєві.

Про вибухи в Миколаєві також повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Моніторингові канали повідомили, що по Павлограду та Миколаєву було застосовано по 3 балістичні ракети.

