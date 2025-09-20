УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9059 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
743 4

Комбінований удар ворога: Україну атакували ракети та безпілотники. Вибухи пролунали у Дніпрі, Павлограді та Миколаєві

ракети,шахеди

Війська РФ завдали по території України комбінованого удару із застосуванням  ракет та безпілотників, у всій країні оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та "Суспільне".

Протягом ночі у Києві та низці областей було оголошено  повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників. Вибухи у Павлограді пролунали третьої години ночі 20 вересня. Приблизно через пів години стало відомо про вибухи у Дніпрі. 

Згодом стало відомо про ще одну серію вибухів у Дніпрі.

Після 4 години ранку "Суспільне" повідомило про вибухи в Миколаєві.

Про вибухи в Миколаєві також повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Моніторингові канали повідомили, що по Павлограду та Миколаєву було застосовано по 3 балістичні ракети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4901) ракети (4181) Повітряні сили (3024)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина постепенно превращается в сектор Газа. Мир стыдливо отворачивает своё е...ало.
показати весь коментар
20.09.2025 08:02 Відповісти
А тому, що в 2019 році 73,3% респондентів обрали все це на Всеукраїнському плебісциті, при чому аж 3 рази, - президентських, парламентських, місцевих виборах!
Ось тепер всім, хто не належить до 73,3% недолугих, доводиться виживати у цьому хаосі та тотальній корубції начолі режисерів Студії "Квартал-95"!
показати весь коментар
20.09.2025 08:20 Відповісти
А до чого тут світ, коли самі українці вибрали свою ганьбу та смерть? Вибрали, щоб їх і їх дітей гвалтували і морили голодом, щоб вбивали смертоносними ракетами, якими мали топити кораблі? Пам'ятаю, як носилися, як бігли на дільничі зробити всіх разом з ненавистю до того, хто їх витягнув з прірви і відновив економіку та армію. Того хто зробив для билда асоціацію і безвіз... Майже у кожного в телефоні була музика і пісня з фільму "слуга урода"...
показати весь коментар
20.09.2025 08:35 Відповісти
Як спиться прорабу, який всі бюджетні гроші до 24.02.2022 року заривав в асфальт? Як тобі Зелене Чудо, не соромно за брехню, якою ти годувало українців? Що буде у відповідь - пекельний відос мурчащого генералісімуса?
показати весь коментар
20.09.2025 08:31 Відповісти
 
 