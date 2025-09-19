Рашисти атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері п'ятниці, 19 вересня, російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 18:09 ПС повідомляли:

- північ Харківщини, курсом на північ; - північ Чернігівщини, курсом на південь; - в центрі Сумщини, курсом на південно-західний напрямок; - північно-східна частина Дніпропетровщини , один курсом на захід, інший на схід.

Поблизу Чернігова ударні БпЛА. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в безпечних місцях, - повідомлялося о 18:38.

Загроза по застосуванню ворожих БпЛА: Ніжинський р-н Чернігівська обл. та Вишгородський р-н Київська обл, - повідомлялося о 18:49.

Біля міста Харків ворожий БпЛА, - повідомлялося о 18:55.

Ізюмський район Харківської області ударні БпЛА, курсом на захід, - повідомлялося о 19:40.

Згодом ПС повідомляли:

Чугуївський район Харківської області ударні БпЛА, перебувайте в укриттях;

Захід Чернігівщини ударні БпЛА, курсом на південно-західний напрямок, на Київщину;

Поблизу Чернігова ударні БпЛА;

Золотоніський район Черкаської області ворожий БпЛА;

Група ударних БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід;

Павлоградський район Дніпропетровської області загроза ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 21:21 ПС повідомили:

Харківщина, курсом на захід, в напрямку Харкова безпілотник;

- Чернігівщина, на півдні, курсом на північ та на півночі, курсом на південь;

- Дніпропетровщина , курсом на захід

Увага! Сумщина та Полтавський район Полтавщини загроза застосування ударних БпЛА!

