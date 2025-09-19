УКР
Рашисти атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері п'ятниці, 19 вересня, російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 18:09 ПС повідомляли:

- північ Харківщини, курсом на північ; - північ Чернігівщини, курсом на південь; - в центрі Сумщини, курсом на південно-західний напрямок; - північно-східна частина Дніпропетровщини , один курсом на захід, інший на схід.

Поблизу Чернігова ударні БпЛА. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в безпечних місцях, - повідомлялося о 18:38.

Загроза по застосуванню ворожих БпЛА: Ніжинський р-н Чернігівська обл. та Вишгородський р-н Київська обл, - повідомлялося о 18:49.

Біля міста Харків ворожий БпЛА, - повідомлялося о 18:55.

Ізюмський район Харківської області ударні БпЛА, курсом на захід, - повідомлялося о 19:40.

Згодом ПС повідомляли:

  • Чугуївський район Харківської області ударні БпЛА, перебувайте в укриттях;
  • Захід Чернігівщини ударні БпЛА, курсом на південно-західний напрямок, на Київщину;
  • Поблизу Чернігова ударні БпЛА;
  • Золотоніський район Черкаської області ворожий БпЛА;
  • Група ударних БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід;
  • Павлоградський район Дніпропетровської області загроза ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 21:21 ПС повідомили:

  • Харківщина, курсом на захід, в напрямку Харкова безпілотник;
  • - Чернігівщина, на півдні, курсом на північ та на півночі, курсом на південь;
  • - Дніпропетровщина , курсом на захід
  • Увага! Сумщина та Полтавський район Полтавщини загроза застосування ударних БпЛА!

https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛵 Поки найбільший табун перелітає з Харківщини на Полтавщину. Понад 35 штук.

21:19
показати весь коментар
19.09.2025 21:22 Відповісти
В Днепре сирена
показати весь коментар
19.09.2025 21:27 Відповісти
 
 