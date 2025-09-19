Рашисти атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері п'ятниці, 19 вересня, російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 18:09 ПС повідомляли:
- північ Харківщини, курсом на північ; - північ Чернігівщини, курсом на південь; - в центрі Сумщини, курсом на південно-західний напрямок; - північно-східна частина Дніпропетровщини , один курсом на захід, інший на схід.
Поблизу Чернігова ударні БпЛА. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в безпечних місцях, - повідомлялося о 18:38.
Загроза по застосуванню ворожих БпЛА: Ніжинський р-н Чернігівська обл. та Вишгородський р-н Київська обл, - повідомлялося о 18:49.
Біля міста Харків ворожий БпЛА, - повідомлялося о 18:55.
Ізюмський район Харківської області ударні БпЛА, курсом на захід, - повідомлялося о 19:40.
Згодом ПС повідомляли:
- Чугуївський район Харківської області ударні БпЛА, перебувайте в укриттях;
- Захід Чернігівщини ударні БпЛА, курсом на південно-західний напрямок, на Київщину;
- Поблизу Чернігова ударні БпЛА;
- Золотоніський район Черкаської області ворожий БпЛА;
- Група ударних БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід;
- Павлоградський район Дніпропетровської області загроза ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху ворожих БпЛА
О 21:21 ПС повідомили:
- Харківщина, курсом на захід, в напрямку Харкова безпілотник;
- - Чернігівщина, на півдні, курсом на північ та на півночі, курсом на південь;
- - Дніпропетровщина , курсом на захід
- Увага! Сумщина та Полтавський район Полтавщини загроза застосування ударних БпЛА!
🛵 Поки найбільший табун перелітає з Харківщини на Полтавщину. Понад 35 штук.
21:19