ППО ліквідувала 71 ворожий безпілотник з 86, - Повітряні сили
У ніч на 19 вересня противник атакував Україну 86-ма ударними БпЛА Shahed, Гербера та іншими дронами. Повітряний напад відбивали авіація, ППО та підрозділи РЕБ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
"Атака триває. Нова група ворожих БпЛА з північного напрямку", - зазначили у Повітряних силах.
