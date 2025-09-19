ППО ліквідувала 71 ворожий безпілотник з 86, - Повітряні сили

У ніч на 19 вересня противник атакував Україну 86-ма ударними БпЛА Shahed, Гербера та іншими дронами. Повітряний напад відбивали авіація, ППО та підрозділи РЕБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває. Нова група ворожих БпЛА з північного напрямку", - зазначили у Повітряних силах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)