УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8953 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
1 388 1

Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 18 вересня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Миколаївщина: БпЛА курсом на північний захід.
  • БпЛА на заході Запоріжжя курсом на Кривий Ріг.
  • Сумщина: група БпЛА курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
  • група БпЛА на Чернігівщині в напрямку Київщини.
  • група БпЛА на Полтавщині курсом на захід.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • група БпЛА на Чернігівщині в напрямку Полтавщини.
  • група БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
  • БпЛА на сході Черкащини південно-західним курсом.
  • Київщина: БпЛА в Бучанському районі курсом на захід.
  • група БпЛА на Харківщині курсом на захід.

Дивіться: Момент удару "шахеда" по Слобідському району Харкова. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4899) Повітряні сили (3021) Шахед (1516) війна в Україні (6212)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Юг киевской обл. Всю ночь наши бахали конкретно тяжелым. Пулеметов мало было. Когда кончили бахать, по своим делам, дрон пролетел.
показати весь коментар
18.09.2025 19:21 Відповісти
 
 