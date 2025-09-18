1 388 1
Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 18 вересня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Миколаївщина: БпЛА курсом на північний захід.
- БпЛА на заході Запоріжжя курсом на Кривий Ріг.
- Сумщина: група БпЛА курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
- група БпЛА на Чернігівщині в напрямку Київщини.
- група БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
Оновлення щодо руху БпЛА
- група БпЛА на Чернігівщині в напрямку Полтавщини.
- група БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
- БпЛА на сході Черкащини південно-західним курсом.
- Київщина: БпЛА в Бучанському районі курсом на захід.
- група БпЛА на Харківщині курсом на захід.
