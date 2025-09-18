РУС
Новости Атака беспилотников
Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 18 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Николаевская область: БпЛА курсом на северо-запад.
  • БпЛА на западе Запорожья курсом на Кривой Рог.
  • Сумщина: группа БпЛА курсом на Полтавщину и Черниговщину.
  • Группа БпЛА на Черниговщине в направлении Киевщины.
  • Группа БпЛА на Полтавщине курсом на запад.

Обновление по движению БпЛА

  • Группа БпЛА на Черниговщине в направлении Полтавщины.
  • Группа БпЛА в Полтавской области курсом на запад.
  • БПЛА на востоке Черкасской области юго-западным курсом.
  • Киевщина: БпЛА в Бучанском районе курсом западнее.
  • Группа БпЛА в Харьковской области курсом на запад.

Смотрите: Момент удара "шахеда" по Слободскому району Харькова. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4273) Воздушные силы (2680) Шахед (1511) война в Украине (6165)
Юг киевской обл. Всю ночь наши бахали конкретно тяжелым. Пулеметов мало было. Когда кончили бахать, по своим делам, дрон пролетел.
