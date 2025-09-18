1 237 1
Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 18 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Николаевская область: БпЛА курсом на северо-запад.
- БпЛА на западе Запорожья курсом на Кривой Рог.
- Сумщина: группа БпЛА курсом на Полтавщину и Черниговщину.
- Группа БпЛА на Черниговщине в направлении Киевщины.
- Группа БпЛА на Полтавщине курсом на запад.
Обновление по движению БпЛА
- Группа БпЛА на Черниговщине в направлении Полтавщины.
- Группа БпЛА в Полтавской области курсом на запад.
- БПЛА на востоке Черкасской области юго-западным курсом.
- Киевщина: БпЛА в Бучанском районе курсом западнее.
- Группа БпЛА в Харьковской области курсом на запад.
