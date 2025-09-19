ПВО ликвидировала 71 вражеский беспилотник из 86, - Воздушные силы
В ночь на 19 сентября противник атаковал Украину 86-ю ударными БпЛА Shahed, Гербера и другими дронами. Воздушное нападение отражали авиация, ПВО и подразделения РЭБ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
"Атака продолжается. Новая группа вражеских БпЛА с северного направления", - отметили в Воздушных силах.
