ПВО ликвидировала 71 вражеский беспилотник из 86, - Воздушные силы

Атака шахидов 12 июня. Сколько целей сбито

В ночь на 19 сентября противник атаковал Украину 86-ю ударными БпЛА Shahed, Гербера и другими дронами. Воздушное нападение отражали авиация, ПВО и подразделения РЭБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается. Новая группа вражеских БпЛА с северного направления", - отметили в Воздушных силах.

Сколько БПЛА уничтожила ПВО

ПВО (3122) Воздушные силы (2682)
