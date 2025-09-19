РУС
Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером пятницы, 19 сентября, российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 18:09 ВС сообщали:

- север Харьковщины, курсом на север; - север Черниговщины, курсом на юг; - в центре Сумщины, курсом на юго-западное направление; - северо-восточная часть Днепропетровщины, один курсом на запад, другой на восток.

Вблизи Чернигова ударные БПЛА. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, находитесь в безопасных местах, - сообщалось в 18:38.

Угроза по применению вражеских БпЛА: Нежинский р-н Черниговская обл. и Вышгородский р-н Киевская обл, - сообщалось в 18:49.

Возле города Харьков вражеский БпЛА, - сообщалось в 18:55.

Изюмский район Харьковской области ударные БпЛА, курсом на запад, - сообщалось в 19:40.

Позже ВС сообщали:

  • Чугуевский район Харьковской области ударные БпЛА, находитесь в укрытиях;
  • Запад Черниговщины ударные БпЛА, курсом на юго-западное направление, на Киевщину;
  • Вблизи Чернигова ударные БпЛА;
  • Золотоношский район Черкасской области вражеский БпЛА;
  • Группа ударных БпЛА на востоке Харьковщины, курсом на запад;
  • Павлоградский район Днепропетровской области угроза ударных БпЛА.

Читайте также: ПВО ликвидировала 71 вражеский беспилотник из 86, - Воздушные силы

