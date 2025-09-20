Комбинированный удар врага: Украину атаковали ракеты и беспилотники. Взрывы прогремели в Днепре, Павлограде и Николаеве
Войска РФ нанесли по территории Украины комбинированный удар с применением ракет и беспилотников, по всей стране объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и "Суспільне".
В течение ночи в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников. Взрывы в Павлограде прогремели в три часа ночи 20 сентября. Примерно через полчаса стало известно о взрывах в Днепре.
Впоследствии стало известно о еще одной серии взрывов в Днепре.
После 4 часов утра "Суспільне" сообщило о взрывах в Николаеве.
О взрывах в Николаеве также сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Мониторинговые каналы сообщили, что по Павлограду и Николаеву было применено по 3 баллистические ракеты.
