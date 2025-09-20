РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9014 посетителей онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
1 003 5

Комбинированный удар врага: Украину атаковали ракеты и беспилотники. Взрывы прогремели в Днепре, Павлограде и Николаеве

ракеты,шахиды

Войска РФ нанесли по территории Украины комбинированный удар с применением ракет и беспилотников, по всей стране объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и "Суспільне".

В течение ночи в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников. Взрывы в Павлограде прогремели в три часа ночи 20 сентября. Примерно через полчаса стало известно о взрывах в Днепре.

Впоследствии стало известно о еще одной серии взрывов в Днепре.

После 4 часов утра "Суспільне" сообщило о взрывах в Николаеве.

О взрывах в Николаеве также сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Мониторинговые каналы сообщили, что по Павлограду и Николаеву было применено по 3 баллистические ракеты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (4281) ракеты (3719) Воздушные силы (2684)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина постепенно превращается в сектор Газа. Мир стыдливо отворачивает своё е...ало.
показать весь комментарий
20.09.2025 08:02 Ответить
А тому, що в 2019 році 73,3% респондентів обрали все це на Всеукраїнському плебісциті, при чому аж 3 рази, - президентських, парламентських, місцевих виборах!
Ось тепер всім, хто не належить до 73,3% недолугих, доводиться виживати у цьому хаосі та тотальній корубції начолі режисерів Студії "Квартал-95"!
показать весь комментарий
20.09.2025 08:20 Ответить
А до чого тут світ, коли самі українці вибрали свою ганьбу та смерть? Вибрали, щоб їх і їх дітей гвалтували і морили голодом, щоб вбивали смертоносними ракетами, якими мали топити кораблі? Пам'ятаю, як носилися, як бігли на дільничі зробити всіх разом з ненавистю до того, хто їх витягнув з прірви і відновив економіку та армію. Того хто зробив для билда асоціацію і безвіз... Майже у кожного в телефоні була музика і пісня з фільму "слуга урода"...
показать весь комментарий
20.09.2025 08:35 Ответить
Як спиться прорабу, який всі бюджетні гроші до 24.02.2022 року заривав в асфальт? Як тобі Зелене Чудо, не соромно за брехню, якою ти годувало українців? Що буде у відповідь - пекельний відос мурчащого генералісімуса?
показать весь комментарий
20.09.2025 08:31 Ответить
Називайте речі своїми іменами=-> Зелений підарас
показать весь комментарий
20.09.2025 09:15 Ответить
 
 