Враг атаковал Украину 619 средствами воздушного нападения. ПВО ликвидировала 583 цели противника, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 20 сентября (с 20.00 19 сентября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В общей сложности, во время удара радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 619 средств воздушного нападения:

  • 579 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ;
  • 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ейска (РФ) и ВОТ Крыма;
  • 32 крылатые ракеты Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В ходе атаки противник применил уже традиционную тактику - одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и БПЛА различных типов. Во время воздушного удара по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в частности - истребители F-16. Западное оружие в очередной раз доказывает свою эффективность на поле боя. Спасибо партнерам за уже оказанную помощь и ожидаем дальнейшего усиления Украины в воздушном пространстве, как наземными системами ПВО, так и авиационной компонентой.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 583 воздушные цели:

  • 552 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
  • 29 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БПЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) - на 10 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отмечают в Воздушных силах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комбинированный удар врага: Украину атаковали ракеты и беспилотники. Взрывы прогремели в Днепре, Павлограде и Николаеве

ПВО (3124) Воздушные силы (2684)
Відповідатиме чим, підпалом на росіянських НПЗ, яких відремонтують за тиждень?
20.09.2025 09:37 Ответить
Та ні! Мабуть асфальтлм та свіжевкладеною по всій Україні бруківкою!
20.09.2025 09:43 Ответить
Це єдине на що вони спромоглися за 4 роки. На їх щастя, нпз горять, що допомагає пропаганді робити з цього "перемогу", в той час, як кацапня кожні 5 днів масовано атакує Україну, знищує енергетику, промисловість і вбиває людей. Як в приказки - коня кують, а зелена жаба лапу тягне.
20.09.2025 10:08 Ответить
Але мені чомусь не віриться, що сили ППО збили таку кількість повітряних цілей. У мене склалосая таке враження, що багато не збивалося.
20.09.2025 09:48 Ответить
 
 