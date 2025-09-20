Враг атаковал Украину 619 средствами воздушного нападения. ПВО ликвидировала 583 цели противника, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 20 сентября (с 20.00 19 сентября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В общей сложности, во время удара радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 619 средств воздушного нападения:
- 579 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ;
- 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ейска (РФ) и ВОТ Крыма;
- 32 крылатые ракеты Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. (РФ).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В ходе атаки противник применил уже традиционную тактику - одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и БПЛА различных типов. Во время воздушного удара по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в частности - истребители F-16. Западное оружие в очередной раз доказывает свою эффективность на поле боя. Спасибо партнерам за уже оказанную помощь и ожидаем дальнейшего усиления Украины в воздушном пространстве, как наземными системами ПВО, так и авиационной компонентой.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 583 воздушные цели:
- 552 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
- 29 крылатых ракет Х-101.
Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БПЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) - на 10 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отмечают в Воздушных силах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль