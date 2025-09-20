РУС
Зеленский о ночной атаке: Целью РФ была наша инфраструктура, в Днепре - прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Всю ночь Украина находилась под массированной атакой России. Враг применил 40 ракет, крылатых и баллистических, и около 580 дронов различных типов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил всех наших воинов, которые всю ночь защищали небо, наших пилотов F-16, которые сегодня в очередной раз доказали свое мастерство и результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет.

"Под ударом находились Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей. Целью врага была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку", - подчеркнул глава государства.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека, к сожалению, погибли.

последствия атаки РФ
последствия атаки РФ
последствия атаки РФ
последствия атаки РФ
последствия атаки РФ
последствия атаки РФ
последствия атаки РФ
последствия атаки РФ
последствия атаки РФ

"Каждый такой удар - это не военная необходимость, а сознательная стратегия России запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру. Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и сфер, которые ее финансируют. Каждое ограничение России - это спасенные жизни. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает нас", - резюмирует Зеленский.

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, враг атаковал Украину 619 средствами воздушного нападения. ПВО ликвидировала 583 цели противника.

Зеленский Владимир обстрел ракеты дроны
+7
Браво зранку доповіло. Краще скажи, що ти зробив, щоб ворог не вбивав українців і не знищував їх оселі.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:47 Ответить
+5
Янелох, это ракета ФАУ-1. Летит неточно, но далеко и быстро. Можно такую сделать?
показать весь комментарий
20.09.2025 09:50 Ответить
+5
А это ФАУ-2. Германия их наклепала за войну (1+2) около 15000 штук. По 50 штук в день по мааацкве хватило бы на 300 дней подряд, особенно местным свинособакам.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:56 Ответить
Браво зранку доповіло. Краще скажи, що ти зробив, щоб ворог не вбивав українців і не знищував їх оселі.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:47 Ответить
Томагавків не дають
що трак що Бідон по вуха в крові українських дітей
показать весь комментарий
20.09.2025 10:03 Ответить
Томагавки як запускати будеш?
Як паперовий літачок?
Може маєш мобільну наземну пускову установку чи підводний човен?

Краще нехай Зеленський роздасть ще по 1000 гривень, щоб було ще і на закуску.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:26 Ответить
агентам СРУ в Чехії позор
хто міша сшатам поставити томагавки з пусковими
яв передати 2600 ЯЗ в рашу то все змогли
показать весь комментарий
20.09.2025 10:53 Ответить
пока в Славянске деткам не дадут учиться на родном языке так и будет продолжаться, но мы будем всё терпеть шо б те детки балакали на мове
показать весь комментарий
20.09.2025 10:15 Ответить
Янелох, это ракета ФАУ-1. Летит неточно, но далеко и быстро. Можно такую сделать?
показать весь комментарий
20.09.2025 09:50 Ответить
Это результат обстрелов ими Лондона. Может так мааацква выглядеть? Или }{уйло не велит?
показать весь комментарий
20.09.2025 09:52 Ответить
А это ФАУ-2. Германия их наклепала за войну (1+2) около 15000 штук. По 50 штук в день по мааацкве хватило бы на 300 дней подряд, особенно местным свинособакам.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:56 Ответить
Их применять начали только в 1944 году, и за год этими ракетами навели шороху, а наши кизнуны только декларируют Фламинги да Трембиты.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:08 Ответить
Так там фламінго пачками вже вироблять... ))
показать весь комментарий
20.09.2025 09:56 Ответить
А потом их коксом начиняют, и незламно + потужно в обе ноздри.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:59 Ответить
Так містичний фламінго і є мавпуванням V-1. Зі старим совковим двигуном 60х років. Який світиться навіть на кцпскіх радарах, як новорічна ялинка і жере майже в 2 рази більше палива, ніж ******* західні двигуни. І збивається ця вундервафля навіть С-300, попри "кривизну землі". Треба запускати навіть не десятками, а сотнями, щоб був ефект. А зробити таку кількість пускових у нас нереально.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:59 Ответить
С одной пусковой их десятки можно запускать. Было бы желание.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:01 Ответить
Можна. Але. По "офіційной" інформації, підготовка до пуску (pre-launch time) займає 20-40 хвилин. У томагавка, наприклад, 5-10 хвилин. Їх просто позбивають по одной.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:07 Ответить
Почему пусковая должна быть одна? Запускать сразу 10 с разных мест, потом переместить, перезарядить и ещё 10. За ночь как раз 50 и будет. А мишень шикарная- не промазать. +/- 20 км отклонение от центра только приветствуется.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:39 Ответить
З того часу вигадали лазерні ІНС, коригування по GPS і донаведення по рельєфу місцевості. Які та нафіг +- кілометри?
показать весь комментарий
20.09.2025 10:49 Ответить
Зачем бить точно в центр? Всё свободное место отдать под БЧ. Каждая свинособака в мааацкве должна знать, что у неё есть шанс подохнуть в любой момент.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:52 Ответить
Там твердопаливний прискорювач.
знайти кілька десятків 5-ти метрового рельсу нереально?
показать весь комментарий
20.09.2025 10:10 Ответить
Не в повітрі ж тот рельс висіти буде? Треба мобільні пускові, бо прилетить. А це вже набагато складніше, ніж просто рельс. І взагалі, ми обговорюємо те, чого не існує. Що навіть теоретично маловірогідно з нашими технологіями. Тем більш в таких нереальних кількостях.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:36 Ответить
Фау-1 були без прискорювачів. Тому рельса в 20 разів більше потрібна була. Та якось станціонарними пусковими обійшлося.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:52 Ответить
Це занадто складно, в них лапки. От мільярди ******* на золоті унітази - так, а ракету минулого століття відтворити - ні. Само собою, усі ці паляниці, фламінги та ін. - недієздатний мотлох, який просто показувався тупорилому гундосу для понтів.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:18 Ответить
Там на одному фото є собачка, яка постраждала. Вона точно не винна, бо не могла у 2019 році проголосувати за свою смерть.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:53 Ответить
Бідна собача. 😢
показать весь комментарий
20.09.2025 10:02 Ответить
Кучма віддів ЯЗ в 2019
чому він ще не пожиттєво з конфіскацією
чому ще немає демонстрацій рідних вбитих кацапами за його просадку
показать весь комментарий
20.09.2025 10:05 Ответить
Трамп каже на такі убивства Українців прутіним, що це лише ПОМИЛКА??
показать весь комментарий
20.09.2025 09:54 Ответить
агент "зелений" відчитався перед рашистським роботодавцем куйлом про влучання і руйнацію в Україні
показать весь комментарий
20.09.2025 09:59 Ответить
Рашисти почали інтенсивно знищувати Дніпро. . Я не перестаю дивуватись,щому президент не займається реальними питанями захисту України,а виконує роль прес -секретаря,чи хлопчика-кореспондента. Мені соромно ,що президент займається такими дрібницями За шість років пора забути ,що ти на сцені 95 каврталу---,а потрібно виконувати обовязки ПРЕЗИДЕНТА,
показать весь комментарий
20.09.2025 10:02 Ответить
пора признать,что ты,и тебе подобные,выбрали клоуна себе на погибель. но самое плохое то,что вы так и не поумнели...
показать весь комментарий
20.09.2025 10:06 Ответить
Слова хлопчика з пісочниці,чи просто тупого малороса Звідкиля ти знаєш хто за кого голосував.Да і взагалі незнаючи людину.її поведінку,її знання чи чи роботу---НІКОЛИ НЕ СУДИ ПРО НЬОГО НІКОЛИ!! хлопчику мій.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:37 Ответить
Ви забули, що воно вже з травня 2024 року не є президентом, і тому все робить, щоб нанести Україні і українцям в цьому "статусі " - екс президента максимум збитків. → відповідальності менше. Потім скаже, що все , що він робив була шутка, просто ви шуток не розумієте..
показать весь комментарий
20.09.2025 10:09 Ответить
З 2019р знищує Україну,а до того українців виставляв ідіотами,в чому не помилявся,я показав час
показать весь комментарий
20.09.2025 10:11 Ответить
А з 1991 хто знищував Україну, а в 2014 хто віддав території без всякого спротиву (((:
показать весь комментарий
20.09.2025 10:15 Ответить
О,дебіл прибіг .В 2014р нічим було відповісти,бо дебіли типу тебе в 2010р обрали шапкокрада.Конченим істотам в 2019 р розповіли про свинарчуків і 4000$ зарплату і кончені обрали наріка під час війни
показать весь комментарий
20.09.2025 10:19 Ответить
Ти розумово відсталий дегенерат, і саме тому ніколи не зрозумієш, що влада в Україні ніколи не змінювалася.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:31 Ответить
Да він не дебіл---він кацап чи платний бот ,а це хуже дебіла Бо воно ще і брехливе.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:41 Ответить
Ви за увесь цей час не зрозуміли, що у нас в кріслі президента недієздатний нарик-піздабол, мета якого - прібарахляцца і сваліть? Він срав, сре і буде срати на Україну. Наївні рожеві поні...
показать весь комментарий
20.09.2025 10:20 Ответить
Ви навіть не уявляєте,як я багато чого розумію,а іще і знаю. На жаль Цензор це не та площадка де можна обговорювати такі теми Да і взагалі вестидискусію і "темну" ---це навіть і не смішно.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:46 Ответить
Володя йди на🤬уй!!!
Посмокчи "рожевого фламінго" Єрмаку!
показать весь комментарий
20.09.2025 10:02 Ответить
Смохче безугла,ішак жопу підставляє,там ролі давно вже поділені
показать весь комментарий
20.09.2025 10:05 Ответить
А.
Ну тоді сорі🤭
показать весь комментарий
20.09.2025 10:28 Ответить
можете сколько угодно плевать в меня,но войну Украина проиграла, нормальные люди это понимают. РФ в условиях согласованных с НЕЮ санкций,перешла на военную систему экономики,и только наращивает темп. а клоун с компашкой,готовят население к принятию неизбежного.
а я вас,дебилов,в 2019 предупреждал...
показать весь комментарий
20.09.2025 10:05 Ответить
Згоден,єдиний вихід знищення нелоха і єрмачини,до капітулції добровільно не підуть
показать весь комментарий
20.09.2025 10:08 Ответить
як на мій погляд,то це вже неможливо. ця наволочь зробила навколо себе дуже міцний кордон у вигляді опрічників(поліція,ДБР,нацгвардія,тощо...),а війсковій заколот приведе тільки до нової хунти.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:21 Ответить
Коли мудрим впарювали про не на часі,попереджали,що не можно залишати при владі зрадників.Двічі провернули одну й ту саму схему 2019-22р.Це можливо лише при відсутності розуму у більшості населення.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:38 Ответить
Не скажу, що зараз програла, але Гундоса тварь довела Україну до цунгванга. Тепер, що б ми не робили, ситуація тільки погіршиться, питання наскільки. Чи до повної катастрофи і знищення країни, чи якось вирулимо з повною розрухою. Ціна однієї галочки в бюлетені 19 року.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:23 Ответить
цугванг,з прогнозованім піздецом,це і є програшь...нажаль. і зовсім не важно це буде просто піздець,або повний піздець.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:31 Ответить
Ракети з касетним *********** підриваються на різній висоті над поверхнею землі (залежно від типу ракети)
показать весь комментарий
20.09.2025 10:20 Ответить
де наші ракети паскуда зелена???
показать весь комментарий
20.09.2025 10:23 Ответить
Жодного разу не чув щоб цей президент назвав слова: рашиські терористи ,убивці,злочиний рашиський режим ітп,все обходить та сторона та Захід має щось робити ,а що ти робиш де тисячі ракет які ти обіцяв.
показать весь комментарий
20.09.2025 10:40 Ответить
 
 