Зеленский о ночной атаке: Целью РФ была наша инфраструктура, в Днепре - прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Всю ночь Украина находилась под массированной атакой России. Враг применил 40 ракет, крылатых и баллистических, и около 580 дронов различных типов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил всех наших воинов, которые всю ночь защищали небо, наших пилотов F-16, которые сегодня в очередной раз доказали свое мастерство и результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет.

"Под ударом находились Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей. Целью врага была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку", - подчеркнул глава государства.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека, к сожалению, погибли.



















"Каждый такой удар - это не военная необходимость, а сознательная стратегия России запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру. Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и сфер, которые ее финансируют. Каждое ограничение России - это спасенные жизни. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает нас", - резюмирует Зеленский.

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, враг атаковал Украину 619 средствами воздушного нападения. ПВО ликвидировала 583 цели противника.