Литва продлила временную защиту для украинцев до марта 2027 года

Правительство Литвы продлило временную защиту для граждан Украины до 4 марта 2027 года. Ранее она действовала до 4 марта 2026 года.
жюса: "ЕС продлил срок действия временной защиты до марта 2027 года, и Литва делает то же самое".
По данным Министерства внутренних дел, Департамент миграции ежедневно регистрирует 30-40 новых заявлений на временный вид на жительство для тех, кто не может вернуться в Украину.
Продление защиты позволит украинцам легче пользоваться правами на проживание, работу, медицинскую помощь и образование для детей. Также продлен срок, в течение которого иностранцы, работающие в Литве, не обязаны знать литовский язык.
Кроме того, литовское правительство организует медицинскую реабилитацию и психиатрическую поддержку для несовершеннолетних, которых принудительно вывезли в Россию и вернули в Украину.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заверил, что Украине не стоит беспокоиться о дальнейшей поддержке Вильнюса.
