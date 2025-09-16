ЕС выдал рекомендации о постепенном завершении временной защиты для украинцев

Совет Европейского Союза утвердил рекомендации о постепенном выходе украинских беженцев в ЕС из статуса временной защиты после 4 марта 2027 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Отмечается, что солидарность ЕС с украинским народом остается непоколебимой, но "имеет смысл подготовиться ко дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой, чтобы помочь в восстановлении своей страны".

"Скоординированный подход к переходу от статуса временной защиты отвечает наилучшим интересам тех, кто был вынужден покинуть свою страну. Мы хотим обеспечить, чтобы возвращение в Украину происходило постепенно и с акцентом на устойчивую реинтеграцию в общины", - сказал министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дюбвад.

Рекомендации предусматривают два ключевых направления дальнейшей работы:

государства-члены должны предлагать украинцам возможность оформления разрешений на постоянное пребывание на других основаниях, если они выполнят установленные для этого условия (в связи с трудоустройством, обучением или семейными обстоятельствами); развитие программ добровольного возвращения в Украину.

С другой стороны, страны ЕС могут помочь беженцам вернуться в Украину и реинтегрироваться в украинское общество, позволив им осуществлять "ознакомительные визиты".

Страны ЕС также должны предусмотреть программы добровольного возвращения, действительные в течение ограниченного периода времени, и согласовать условия этих программ с украинскими властями и другими государствами-членами.

Кроме того, страны ЕС должны создать информационные системы и кампании по программам добровольного возвращения. Они могут создать так называемые Центры Единства, которые будут оказывать помощь с документами и другие консультации.

По данным ЕС, с марта 2022 года более 4 миллионов перемещенных украинцев нашли убежище в странах Евросоюза. Беженцы, которые не могут вернуться домой из-за войны, будут пользоваться временной защитой в ЕС до 4 марта 2027 года (если она не будет продлена).

