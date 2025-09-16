РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10443 посетителя онлайн
Новости Программы для украинских беженцев Украинские беженцы
5 143 36

ЕС выдал рекомендации о постепенном завершении временной защиты для украинцев

Временная защита украинцев в ЕС: когда закончится

Совет Европейского Союза утвердил рекомендации о постепенном выходе украинских беженцев в ЕС из статуса временной защиты после 4 марта 2027 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Отмечается, что солидарность ЕС с украинским народом остается непоколебимой, но "имеет смысл подготовиться ко дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой, чтобы помочь в восстановлении своей страны".

"Скоординированный подход к переходу от статуса временной защиты отвечает наилучшим интересам тех, кто был вынужден покинуть свою страну. Мы хотим обеспечить, чтобы возвращение в Украину происходило постепенно и с акцентом на устойчивую реинтеграцию в общины", - сказал министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дюбвад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС на 29% возросло количество заявлений на убежище от украинцев

Рекомендации предусматривают два ключевых направления дальнейшей работы:

  1. государства-члены должны предлагать украинцам возможность оформления разрешений на постоянное пребывание на других основаниях, если они выполнят установленные для этого условия (в связи с трудоустройством, обучением или семейными обстоятельствами);
  2. развитие программ добровольного возвращения в Украину.

С другой стороны, страны ЕС могут помочь беженцам вернуться в Украину и реинтегрироваться в украинское общество, позволив им осуществлять "ознакомительные визиты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС продлил временную защиту украинцев до марта 2027 года

Страны ЕС также должны предусмотреть программы добровольного возвращения, действительные в течение ограниченного периода времени, и согласовать условия этих программ с украинскими властями и другими государствами-членами.

Кроме того, страны ЕС должны создать информационные системы и кампании по программам добровольного возвращения. Они могут создать так называемые Центры Единства, которые будут оказывать помощь с документами и другие консультации.

По данным ЕС, с марта 2022 года более 4 миллионов перемещенных украинцев нашли убежище в странах Евросоюза. Беженцы, которые не могут вернуться домой из-за войны, будут пользоваться временной защитой в ЕС до 4 марта 2027 года (если она не будет продлена).

Также читайте: Британия еще на два года продлевает программу защиты украинцев

Автор: 

беженцы (1690) украинцы (3914) Евросоюз (17570)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Це новини для внутрішнього користовуча(зебонутих та інших обдарованих мудрих).Ті хто працює,навчається примусово ніхто виганять не буде.Вишлють,хто на допомозі сидить,а ті *** відбудують Україну .А на сайті тупі боти типу мишкевича,сольдата безмежно радіть йолопи.
показать весь комментарий
16.09.2025 16:56 Ответить
+11
Ну, насправді ЄС дуже допоміг і допомагає українцям у цьому питанні, за що їм велике 🙏 . Вважаю, що молоді, працьовиті і готові до саморозвитку люди все ж таки зможуть залишитися і після війни, коли б вона не скінчилася
показать весь комментарий
16.09.2025 16:47 Ответить
+7
Міндіча теж видавлять в Україну
показать весь комментарий
16.09.2025 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Додому !
Відбудовувати Україну !

.
показать весь комментарий
16.09.2025 16:35 Ответить
почекай зараз
показать весь комментарий
16.09.2025 16:39 Ответить
Війна не закінчилась і до 2027 року не закінчиться. Тому для жінок та дітей українських військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісті, поранених, інвалідів та ветеранів має бути збережена підтримка від урядів ЄС! Ці жінки та діти виїхали отримують допомогу заслужено, бо їх батьки, чоловіки, матері, брати та сестри власним життям та здоров'ям заплатили за те щоб в ЄС панував мир!
показать весь комментарий
16.09.2025 16:40 Ответить
Вірно !

.
показать весь комментарий
16.09.2025 16:45 Ответить
А якщо я цивільний і воювати не збираюся, а сім'я за кордоном, ще й на хліб-сигарети мені переказує копійку?
показать весь комментарий
16.09.2025 16:57 Ответить
Мобілізовуйтесь в ЗСУ!
показать весь комментарий
16.09.2025 17:12 Ответить
Працювати треба а не бути альфонсом.
показать весь комментарий
16.09.2025 19:47 Ответить
Ти же багато відбудував?
показать весь комментарий
16.09.2025 16:49 Ответить
🐐
показать весь комментарий
16.09.2025 17:12 Ответить
Міндіча теж видавлять в Україну
показать весь комментарий
16.09.2025 16:37 Ответить
всіх видавлять, як Залужний при владі стане !

.
показать весь комментарий
16.09.2025 16:39 Ответить
Ухилянтів висилайте достроково, з "ознайомчими візитами" в ТЦК !

.
показать весь комментарий
16.09.2025 16:38 Ответить
....бо інакше вибори там наступні виграють точно підсосні партії Кремля... Як це сталося в Україні у 2019 р
показать весь комментарий
16.09.2025 16:40 Ответить
Залишать собі здорових і працездатних, а старим і кривим - уйобен зе бітте.
показать весь комментарий
16.09.2025 16:47 Ответить
До 27-го року ще дожити треба. Це при умові, що закінчаться бойові дії, у війну ніхто нікого не депортує. А хто хотів, той вже облаштував собі нормальне життя і регоче з совкових коментарів в ціх темах
показать весь комментарий
16.09.2025 16:56 Ответить
Згідний. Хіба я не так написав?
показать весь комментарий
16.09.2025 16:57 Ответить
і коли після війни відкриють кордони для всіх тоді всі з Європи поїдуть в Україну масово
показать весь комментарий
16.09.2025 17:06 Ответить
кордони на виїзд не відкриють ніколи
показать весь комментарий
16.09.2025 17:35 Ответить
Тут з офісу преЗЄдента прошуть передати питання: "а що таке "після війни"?
показать весь комментарий
16.09.2025 17:52 Ответить
Родичка мого чоловіка , біженка з доькою- підлітком з початку вторгнення , через рік отримала житло у власність , однокімнатна квартира у будинку з громадянами австрійцями , з умови не продавати . Австрія , місто батьківщина Гітлера ( її донька вчилася у школі де вчився Гітлер , де слова згадки про нього законом заборонено називати ) . Дітей з україни дуже хейтили місцеві підлітки- їх зібрали в одну школу-ліцей для полегшення . Зараз навчається в універі в Відні на англомовному відділі , здавши необхідний мінімум з німецької. Й паралельно он-лайн в універі в Україні. Мама з вже долає все вищі ступені знання німецької , але роботу з кращими заробітками знайти не може . Працює в готелі бригадиром над прибиральницями й підробляє додатково на кухні. Ставлення персоналу тепле - усі інші в її бригаді - сірійки. Починала ************* в домі вчительки англ мови з сином . Донька родичка підтягувала англійську сина в спілкуванні . Вчителька допомагала з оформленням усіх докуіментів на подальше життя .
показать весь комментарий
16.09.2025 17:18 Ответить
Чудово. А тут молодим нічого не світить ще довго.
показать весь комментарий
16.09.2025 17:21 Ответить
а ви у родички запитали дозволу
розписувати її життя на якомусь сайті?
показать весь комментарий
16.09.2025 19:32 Ответить
Ну, насправді ЄС дуже допоміг і допомагає українцям у цьому питанні, за що їм велике 🙏 . Вважаю, що молоді, працьовиті і готові до саморозвитку люди все ж таки зможуть залишитися і після війни, коли б вона не скінчилася
показать весь комментарий
16.09.2025 16:47 Ответить
Це новини для внутрішнього користовуча(зебонутих та інших обдарованих мудрих).Ті хто працює,навчається примусово ніхто виганять не буде.Вишлють,хто на допомозі сидить,а ті *** відбудують Україну .А на сайті тупі боти типу мишкевича,сольдата безмежно радіть йолопи.
показать весь комментарий
16.09.2025 16:56 Ответить
Саме так. В таких темах відписує постійно "совок-детектед" та тролятник. Відбудовувати буде хтось при умові закінчення бойових дій та за великі гроші. Відбудовщики...
показать весь комментарий
16.09.2025 16:58 Ответить
Це ЄС Трампу підигрує ! Війна вже закінчилась ! Залишилась дрібниця, Зеленському підписати капітуляцію.
показать весь комментарий
16.09.2025 17:09 Ответить
Якщо добре інтегровані
то тих не відпустять просто,
нададуть внп.
всі сирійці майже залишились ,
повернулись додому лише деякі
, а вони були далеко не на 24 параграфі,
і їм не видавали дозволи на роботу.
показать весь комментарий
16.09.2025 19:31 Ответить
 
 