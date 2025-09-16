ЕС выдал рекомендации о постепенном завершении временной защиты для украинцев
Совет Европейского Союза утвердил рекомендации о постепенном выходе украинских беженцев в ЕС из статуса временной защиты после 4 марта 2027 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
Отмечается, что солидарность ЕС с украинским народом остается непоколебимой, но "имеет смысл подготовиться ко дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой, чтобы помочь в восстановлении своей страны".
"Скоординированный подход к переходу от статуса временной защиты отвечает наилучшим интересам тех, кто был вынужден покинуть свою страну. Мы хотим обеспечить, чтобы возвращение в Украину происходило постепенно и с акцентом на устойчивую реинтеграцию в общины", - сказал министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дюбвад.
Рекомендации предусматривают два ключевых направления дальнейшей работы:
- государства-члены должны предлагать украинцам возможность оформления разрешений на постоянное пребывание на других основаниях, если они выполнят установленные для этого условия (в связи с трудоустройством, обучением или семейными обстоятельствами);
- развитие программ добровольного возвращения в Украину.
С другой стороны, страны ЕС могут помочь беженцам вернуться в Украину и реинтегрироваться в украинское общество, позволив им осуществлять "ознакомительные визиты".
Страны ЕС также должны предусмотреть программы добровольного возвращения, действительные в течение ограниченного периода времени, и согласовать условия этих программ с украинскими властями и другими государствами-членами.
Кроме того, страны ЕС должны создать информационные системы и кампании по программам добровольного возвращения. Они могут создать так называемые Центры Единства, которые будут оказывать помощь с документами и другие консультации.
По данным ЕС, с марта 2022 года более 4 миллионов перемещенных украинцев нашли убежище в странах Евросоюза. Беженцы, которые не могут вернуться домой из-за войны, будут пользоваться временной защитой в ЕС до 4 марта 2027 года (если она не будет продлена).
Відбудовувати Україну !
.
.
.
.
розписувати її життя на якомусь сайті?
то тих не відпустять просто,
нададуть внп.
всі сирійці майже залишились ,
повернулись додому лише деякі
, а вони були далеко не на 24 параграфі,
і їм не видавали дозволи на роботу.