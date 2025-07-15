Совет ЕС продлил временную защиту украинцев до марта 2027 года

Совет ЕС 15 июля принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2027 года для украинцев на территории Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда.

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить действие временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, до 4 марта 2027 года", - сообщил один из чиновников Совета ЕС

Ранее сообщалось, что почти 4,2 миллиона человек, перемещенных из Украины, пользуются временной защитой в ЕС, среди которых треть - дети.

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