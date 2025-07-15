Рада ЄС продовжила тимчасовий захист українців до березня 2027 року
Рада ЄС 15 липня ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року для українців на території Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.
"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, до 4 березня 2027 року", – повідомив один з посадовців Ради ЄС.
Раніше повідомлялось, що майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина - діти.
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