У Німеччині планують запровадити більш суворі правила виплати соцдопомоги, зокрема українським біженцям

Уряд Німеччини має намір запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги безробітними. Таку допомогу отримують, зокрема, і біженці з України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив канцлер Фрідріх Мерц.

Йдеться про виплати допомоги "бюргергельд" (від нім. Bürgergeld – гроші для громадян), яку отримують ті, хто шукає роботу, або ті, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Мерц підтвердив, що громадяни, які потребують підтримки, продовжать її отримувати, однак уряд Німеччини має намір запровадити суворіші правила для претендентів.

"Люди, які можуть працювати, мають працювати", – наголосив Мерц.

Крім того, можливе й посилення вимог до витрат на житло: наприклад, запровадження верхньої межі орендної плати або перевірки житлової площі.

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За словами очільника уряду Німеччини, існує значний потенціал для економії, коли з 2026 року в рамках реформи замість допомоги громадянам виплачуватимуть базовий дохід.

"Можна заощадити більше, ніж один чи два мільярди", – зазначив Мерц, додавши, що "зміна системи" має відбуватися "крок за кроком".

Він додав, що для тих, "хто може працювати, але не працює, або працює неповний робочий день і поповнює запаси", щоб виконувати незадекларовану роботу, "система є неправильною і ми повинні це виправити".

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