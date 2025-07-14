У Німеччині планують запровадити більш суворі правила виплати соцдопомоги, зокрема українським біженцям
Уряд Німеччини має намір запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги безробітними. Таку допомогу отримують, зокрема, і біженці з України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив канцлер Фрідріх Мерц.
Йдеться про виплати допомоги "бюргергельд" (від нім. Bürgergeld – гроші для громадян), яку отримують ті, хто шукає роботу, або ті, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.
Мерц підтвердив, що громадяни, які потребують підтримки, продовжать її отримувати, однак уряд Німеччини має намір запровадити суворіші правила для претендентів.
"Люди, які можуть працювати, мають працювати", – наголосив Мерц.
Крім того, можливе й посилення вимог до витрат на житло: наприклад, запровадження верхньої межі орендної плати або перевірки житлової площі.
За словами очільника уряду Німеччини, існує значний потенціал для економії, коли з 2026 року в рамках реформи замість допомоги громадянам виплачуватимуть базовий дохід.
"Можна заощадити більше, ніж один чи два мільярди", – зазначив Мерц, додавши, що "зміна системи" має відбуватися "крок за кроком".
Він додав, що для тих, "хто може працювати, але не працює, або працює неповний робочий день і поповнює запаси", щоб виконувати незадекларовану роботу, "система є неправильною і ми повинні це виправити".
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Германия за квартиру съёмную где я живу платит 690 евро в месяц, страховку ~250 евро, и ещё пособие выдаёт 563 евро в месяц... в моей земле считается хорошей (средней) заплата, когда после вычета налогов на руках остаётся 2000 евро... но на такую работу устроиться почти невозможно иммигранту или беженцу.. и реально если 1500 на руках будет уже хорошо.. но если из 1500 вычесть аренду то остаётся немногим более 810 евро ... так разницы с помсобием особой не получитсся... поэтому пока, что продолжаю заниматься поиском.... трудно усердно и долго... Люди не идут работать, так как разницы особой не видят в доходе.. Германия самам создала условия... чтобы не хотелось идти работать