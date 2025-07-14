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Новини біженці в Німеччині
2 041 20

У Німеччині планують запровадити більш суворі правила виплати соцдопомоги, зокрема українським біженцям

німеччина

Уряд Німеччини має намір запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги безробітними. Таку допомогу отримують, зокрема, і біженці з України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив канцлер Фрідріх Мерц.

Йдеться про виплати допомоги "бюргергельд" (від нім. Bürgergeld – гроші для громадян), яку отримують ті, хто шукає роботу, або ті, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Мерц підтвердив, що громадяни, які потребують підтримки, продовжать її отримувати, однак уряд Німеччини має намір запровадити суворіші правила для претендентів.

"Люди, які можуть працювати, мають працювати", – наголосив Мерц.

Крім того, можливе й посилення вимог до витрат на житло: наприклад, запровадження верхньої межі орендної плати або перевірки житлової площі.

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За словами очільника уряду Німеччини, існує значний потенціал для економії, коли з 2026 року в рамках реформи замість допомоги громадянам виплачуватимуть базовий дохід.

"Можна заощадити більше, ніж один чи два мільярди", – зазначив Мерц, додавши, що "зміна системи" має відбуватися "крок за кроком".

Він додав, що для тих, "хто може працювати, але не працює, або працює неповний робочий день і поповнює запаси", щоб виконувати незадекларовану роботу, "система є неправильною і ми повинні це виправити".

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Автор: 

біженці (1914) Німеччина (7573) соцвиплати (316) Мерц Фрідріх (186)


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Топ коментарі
+2
Усе вірно каже, бо шустрі лугандони та даунбасянє отримали росаусвайси, здали уzzбекам хати та дриснули до ЄС по безвізу!
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14.07.2025 13:15 Відповісти
+2
игра в кошки мышки...
Германия за квартиру съёмную где я живу платит 690 евро в месяц, страховку ~250 евро, и ещё пособие выдаёт 563 евро в месяц... в моей земле считается хорошей (средней) заплата, когда после вычета налогов на руках остаётся 2000 евро... но на такую работу устроиться почти невозможно иммигранту или беженцу.. и реально если 1500 на руках будет уже хорошо.. но если из 1500 вычесть аренду то остаётся немногим более 810 евро ... так разницы с помсобием особой не получитсся... поэтому пока, что продолжаю заниматься поиском.... трудно усердно и долго... Люди не идут работать, так как разницы особой не видят в доходе.. Германия самам создала условия... чтобы не хотелось идти работать
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14.07.2025 13:40 Відповісти
+1
Бгг, і всі банабаки переїдуть в Бельгію
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14.07.2025 13:14 Відповісти
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Шольц? Безпека Украіни стримати куйла, це безпека Європи. А коли прийде до тебе куйло, тоді при розстлілі зромієш.
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14.07.2025 13:06 Відповісти
я хочу напомнити, що після п'яти років війни, за три роки до повномасшабної війни, 70 % українців замість "Армія, Мова, Віра" вибрала "надА простА перестать стралять" та "какая разница, как назьівается улица" та "надА дАгавариться пАсередине"
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14.07.2025 14:16 Відповісти
Бгг, і всі банабаки переїдуть в Бельгію
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14.07.2025 13:14 Відповісти
Усе вірно каже, бо шустрі лугандони та даунбасянє отримали росаусвайси, здали уzzбекам хати та дриснули до ЄС по безвізу!
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14.07.2025 13:15 Відповісти
Правильно, вже муслімам не вистачає )
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14.07.2025 13:22 Відповісти
Берлинский фронт под угрозой падения))
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14.07.2025 13:24 Відповісти
игра в кошки мышки...
Германия за квартиру съёмную где я живу платит 690 евро в месяц, страховку ~250 евро, и ещё пособие выдаёт 563 евро в месяц... в моей земле считается хорошей (средней) заплата, когда после вычета налогов на руках остаётся 2000 евро... но на такую работу устроиться почти невозможно иммигранту или беженцу.. и реально если 1500 на руках будет уже хорошо.. но если из 1500 вычесть аренду то остаётся немногим более 810 евро ... так разницы с помсобием особой не получитсся... поэтому пока, что продолжаю заниматься поиском.... трудно усердно и долго... Люди не идут работать, так как разницы особой не видят в доходе.. Германия самам создала условия... чтобы не хотелось идти работать
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14.07.2025 13:40 Відповісти
если лишат оплаты за квартиру и предложат только лагеря, что будете делать?
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14.07.2025 13:52 Відповісти
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14.07.2025 14:03 Відповісти
работать придётся) в лагере это капец... первые пол года я находился в лагере. но выплаты согласовываются сразу на год... т.е. пересмотреть они смогут в марте 2026 года.. и опять же если...
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14.07.2025 14:19 Відповісти
Ну так это решается просто: забираешь деньги из пособий и добавляешь на зарплаты. Все идут работать. Не?
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14.07.2025 13:58 Відповісти
а просто з моральної точки зору, щоб не жити паразитом, не виникала думка працювати? Не важливо за скількі, навіть даром, просто як вдячність суспільству, за те що прайняло та забеспечує.
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14.07.2025 14:19 Відповісти
 
 