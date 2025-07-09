Литва поки не вимагатиме від українських біженців знати мову, якщо вони працюють у країні

Литовський уряд ухвалив переглянуту пропозицію про відтермінування вимоги володіти литовською мовою до українських біженців, які працюють в країні.

Про це пише LRT, передає Європейська правда.

Згідно з рішенням, мовна вимога буде відкладена щонайменше на шість місяців – до закінчення терміну дії тимчасового статусу захисту, наданого українцям.

Литовське Міністерство освіти заявило, що переглянутий проєкт відображає зауваження, висловлені під час урядового засідання 2 липня. На цьому засіданні міністри знову відклали рішення про відтермінування на рік вимоги щодо мови, зважаючи на заперечення інших міністерств та державних установ.

Спочатку Міністерство освіти Литви просило про відстрочку мовної вимоги для біженців, які отримали тимчасовий захист, на чотири роки. Пізніше воно запропонувало скасувати відстрочку в 2028 році, але відмовилося від цієї ідеї після тиску з боку інститутів.

За даними Департаменту міграції, з лютого 2022 року в Литві зареєстровано приблизно 96 тис. українських біженців. Станом на вересень 2024 року в Литві працювало близько 33,9 тис. українців.

Дані Державної інспекції з питань мови свідчать, що на сьогодні курси литовської мови закінчили близько 6,8 тис. осіб.

Литовський уряд визнавав практичні труднощі у забезпеченні іноземним громадянам достатнього доступу до мовних курсів та державних іспитів. Зміни, внесені до національних нормативних актів у 2022 році та на початку 2024 року, раніше продовжили термін звільнення від вивчення мови з двох до трьох років.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія може обмежити надання захисту українським біженцям.

Нагадаємо, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).