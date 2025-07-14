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Новости беженцы в Германии
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В Германии планируют ввести более строгие правила выплаты соцпомощи, в частности украинским беженцам

німеччина

Правительство Германии намерено ввести более строгие правила получения социальной помощи безработными. Такую помощь получают, в частности, и беженцы из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц.

Речь идет о выплатах помощи "бюргергельд" (от нем. Bürgergeld - деньги для граждан), которую получают те, кто ищет работу, или те, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Мерц подтвердил, что граждане, нуждающиеся в поддержке, продолжат ее получать, однако правительство Германии намерено ввести более строгие правила для претендентов.

"Люди, которые могут работать, должны работать", - подчеркнул Мерц.

Кроме того, возможно и ужесточение требований к расходам на жилье: например, введение верхнего предела арендной платы или проверки жилой площади.

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По словам главы правительства Германии, существует значительный потенциал для экономии, когда с 2026 года в рамках реформы вместо помощи гражданам будут выплачивать базовый доход.

"Можно сэкономить больше, чем один или два миллиарда", - отметил Мерц, добавив, что "изменение системы" должно происходить "шаг за шагом".

Он добавил, что для тех, "кто может работать, но не работает, или работает неполный рабочий день и пополняет запасы", чтобы выполнять незадекларированную работу, "система является неправильной и мы должны это исправить".

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Автор: 

беженцы (1661) Германия (7148) соцвыплаты (506) Фридрих Мерц (183)


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Шольц? Безпека Украіни стримати куйла, це безпека Європи. А коли прийде до тебе куйло, тоді при розстлілі зромієш.
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14.07.2025 13:06 Ответить
Бгг, і всі банабаки переїдуть в Бельгію
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14.07.2025 13:14 Ответить
Усе вірно каже, бо шустрі лугандони та даунбасянє отримали росаусвайси, здали уzzбекам хати та дриснули до ЄС по безвізу!
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14.07.2025 13:15 Ответить
Правильно, вже муслімам не вистачає )
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14.07.2025 13:22 Ответить
Берлинский фронт под угрозой падения))
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14.07.2025 13:24 Ответить
игра в кошки мышки...
Германия за квартиру съёмную где я живу платит 690 евро в месяц, страховку ~250 евро, и ещё пособие выдаёт 563 евро в месяц... в моей земле считается хорошей (средней) заплата, когда после вычета налогов на руках остаётся 2000 евро... но на такую работу устроиться почти невозможно иммигранту или беженцу.. и реально если 1500 на руках будет уже хорошо.. но если из 1500 вычесть аренду то остаётся немногим более 810 евро ... так разницы с помсобием особой не получитсся... поэтому пока, что продолжаю заниматься поиском.... трудно усердно и долго... Люди не идут работать, так как разницы особой не видят в доходе.. Германия самам создала условия... чтобы не хотелось идти работать
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14.07.2025 13:40 Ответить
если лишат оплаты за квартиру и предложат только лагеря, что будете делать?
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14.07.2025 13:52 Ответить
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14.07.2025 14:03 Ответить
Ну так это решается просто: забираешь деньги из пособий и добавляешь на зарплаты. Все идут работать. Не?
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14.07.2025 13:58 Ответить
 
 