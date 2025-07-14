В Германии планируют ввести более строгие правила выплаты соцпомощи, в частности украинским беженцам

Правительство Германии намерено ввести более строгие правила получения социальной помощи безработными. Такую помощь получают, в частности, и беженцы из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц.

Речь идет о выплатах помощи "бюргергельд" (от нем. Bürgergeld - деньги для граждан), которую получают те, кто ищет работу, или те, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Мерц подтвердил, что граждане, нуждающиеся в поддержке, продолжат ее получать, однако правительство Германии намерено ввести более строгие правила для претендентов.

"Люди, которые могут работать, должны работать", - подчеркнул Мерц.

Кроме того, возможно и ужесточение требований к расходам на жилье: например, введение верхнего предела арендной платы или проверки жилой площади.

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По словам главы правительства Германии, существует значительный потенциал для экономии, когда с 2026 года в рамках реформы вместо помощи гражданам будут выплачивать базовый доход.

"Можно сэкономить больше, чем один или два миллиарда", - отметил Мерц, добавив, что "изменение системы" должно происходить "шаг за шагом".

Он добавил, что для тех, "кто может работать, но не работает, или работает неполный рабочий день и пополняет запасы", чтобы выполнять незадекларированную работу, "система является неправильной и мы должны это исправить".

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