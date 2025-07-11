Українські біженці в Чехії вклали в економіку країни більше, ніж отримали допомоги, – звіт

Українці, які починаючи з лютого 2022 року переїхали до Чехії, вклали в чеську економіку більше, ніж отримали допомоги.

Про це йдеться в щорічному звіті чеської Служби безпеки та інформації (BIS), передає LIGA.net.

За даними BIS, до кінця 2024 року в Чехії проживало понад 390 тис. українців із тимчасовим статусом захисту.

"Громадяни України продовжують інтегруватися в суспільство, їхній економічний внесок уже перевищив обсяг фінансової підтримки й соціальних виплат, які вони отримали від чеського уряду з початку війни", – повідомили в Службі.

Також там зазначили, що присутність українців у Чехії не мала негативного впливу на рівень злочинності в країні. Також BIS не мала інформації про участь українців у незаконній торгівлі зброєю.

Нагадаємо, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.

Перед тим повідомлялося, що впродовж 2023 року в Естонії зросли усі показники щодо трудової сили, і це сталося переважно за рахунок українських біженців.