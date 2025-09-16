ЄС видав рекомендації щодо поступового завершення тимчасового захисту для українців

Рада Європейського Союзу затвердила рекомендації щодо поступового виходу українських біженців у ЄС зі статусу тимчасового захисту після 4 березня 2027 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Зазначається, що солідарність ЄС з українським народом залишається непохитною, але "має сенс підготуватися до дня, коли ситуація дозволить українцям повернутися додому, щоб допомогти у відбудові своєї країни".

"Скоординований підхід до переходу від статусу тимчасового захисту відповідає найкращим інтересам тих, хто був змушений покинути свою країну. Ми хочемо забезпечити, щоб повернення до України відбувалося поступово та з акцентом на сталу реінтеграцію в громади", - сказав міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дюбвад.

Рекомендації передбачають два ключові напрями подальшої роботи:

держави-члени мають пропонувати українцям можливість оформлення дозволів на постійне перебування на інших підставах, якщо вони виконають встановлені для цього умови (у зв'язку з працевлаштуванням, навчанням або родинними обставинами); розвиток програм добровільного повернення в Україну.

З іншого боку, країни ЄС можуть допомогти біженцям повернутися до України та реінтегруватися в українське суспільство, дозволивши їм здійснювати "ознайомчі візити".

Країни ЄС також мають передбачити програми добровільного повернення, дійсні протягом обмеженого періоду часу, та узгодити умови цих програм з українською владою та іншими державами-членами.

Окрім того, країни ЄС повинні створити інформаційні системи та кампанії щодо програм добровільного повернення. Вони можуть створити так звані Центри Єдності, що будуть надавати допомогу з документами та інші консультації.

За даними ЄС, З березня 2022 року понад 4 мільйони переміщених українців знайшли притулок у країнах Євросоюзу. Біженці, які не можуть повернутися додому через війну, користуватимуться тимчасовим захистом у ЄС до 4 березня 2027 року (якщо його не буде продовжено).

