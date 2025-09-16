УКР
ЄС видав рекомендації щодо поступового завершення тимчасового захисту для українців

Тимчасовий захист українців в ЄС: коли закінчиться

Рада Європейського Союзу затвердила рекомендації щодо поступового виходу українських біженців у ЄС зі статусу тимчасового захисту після 4 березня 2027 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Зазначається, що солідарність ЄС з українським народом залишається непохитною, але "має сенс підготуватися до дня, коли ситуація дозволить українцям повернутися додому, щоб допомогти у відбудові своєї країни".

"Скоординований підхід до переходу від статусу тимчасового захисту відповідає найкращим інтересам тих, хто був змушений покинути свою країну. Ми хочемо забезпечити, щоб повернення до України відбувалося поступово та з акцентом на сталу реінтеграцію в громади", - сказав міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дюбвад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ЄC на 29% зросла кількість заяв на притулок від українців

Рекомендації передбачають два ключові напрями подальшої роботи:

  1. держави-члени мають пропонувати українцям можливість оформлення дозволів на постійне перебування на інших підставах, якщо вони виконають встановлені для цього умови (у зв'язку з працевлаштуванням, навчанням або родинними обставинами);
  2. розвиток програм добровільного повернення в Україну.

З іншого боку, країни ЄС можуть допомогти біженцям повернутися до України та реінтегруватися в українське суспільство, дозволивши їм здійснювати "ознайомчі візити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС продовжила тимчасовий захист українців до березня 2027 року

Країни ЄС також мають передбачити програми добровільного повернення, дійсні протягом обмеженого періоду часу, та узгодити умови цих програм з українською владою та іншими державами-членами.

Окрім того, країни ЄС повинні створити інформаційні системи та кампанії щодо програм добровільного повернення. Вони можуть створити так звані Центри Єдності, що будуть надавати допомогу з документами та інші консультації.

За даними ЄС, З березня 2022 року понад 4 мільйони переміщених українців знайшли притулок у країнах Євросоюзу. Біженці, які не можуть повернутися додому через війну, користуватимуться тимчасовим захистом у ЄС до 4 березня 2027 року (якщо його не буде продовжено).

Також читайте: Британія ще на два роки продовжує програму захисту українців

біженці (1970) українці (2598) Євросоюз (14123)
Топ коментарі
+8
Тоб то, "біженці" Закарпаття, Ужгородщини, Волині, Хмельнитчини, Львівщини, Тернопільшини, Черкащіни тощо повернутся до дому і багато з них буде вимущено висиляти квартирантів яким здавали власни хати та квартири за непогані гроши? Це ж гіноцид!
16.09.2025 16:37 Відповісти
+7
Ну, насправді ЄС дуже допоміг і допомагає українцям у цьому питанні, за що їм велике 🙏 . Вважаю, що молоді, працьовиті і готові до саморозвитку люди все ж таки зможуть залишитися і після війни, коли б вона не скінчилася
16.09.2025 16:47 Відповісти
+6
Це новини для внутрішнього користовуча(зебонутих та інших обдарованих мудрих).Ті хто працює,навчається примусово ніхто виганять не буде.Вишлють,хто на допомозі сидить,а ті *** відбудують Україну .А на сайті тупі боти типу мишкевича,сольдата безмежно радіть йолопи.
16.09.2025 16:56 Відповісти
Додому !
Відбудовувати Україну !

.
16.09.2025 16:35 Відповісти
почекай зараз
16.09.2025 16:39 Відповісти
Війна не закінчилась і до 2027 року не закінчиться. Тому для жінок та дітей українських військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісті, поранених, інвалідів та ветеранів має бути збережена підтримка від урядів ЄС! Ці жінки та діти виїхали отримують допомогу заслужено, бо їх батьки, чоловіки, матері, брати та сестри власним життям та здоров'ям заплатили за те щоб в ЄС панував мир!
16.09.2025 16:40 Відповісти
Вірно !

.
16.09.2025 16:45 Відповісти
А якщо я цивільний і воювати не збираюся, а сім'я за кордоном, ще й на хліб-сигарети мені переказує копійку?
16.09.2025 16:57 Відповісти
Мобілізовуйтесь в ЗСУ!
16.09.2025 17:12 Відповісти
Ти же багато відбудував?
16.09.2025 16:49 Відповісти
🐐
16.09.2025 17:12 Відповісти
Тоб то, "біженці" Закарпаття, Ужгородщини, Волині, Хмельнитчини, Львівщини, Тернопільшини, Черкащіни тощо повернутся до дому і багато з них буде вимущено висиляти квартирантів яким здавали власни хати та квартири за непогані гроши? Це ж гіноцид!
16.09.2025 16:37 Відповісти
Міндіча теж видавлять в Україну
16.09.2025 16:37 Відповісти
всіх видавлять, як Залужний при владі стане !

.
16.09.2025 16:39 Відповісти
Ухилянтів висилайте достроково, з "ознайомчими візитами" в ТЦК !

.
16.09.2025 16:38 Відповісти
....бо інакше вибори там наступні виграють точно підсосні партії Кремля... Як це сталося в Україні у 2019 р
16.09.2025 16:40 Відповісти
Залишать собі здорових і працездатних, а старим і кривим - уйобен зе бітте.
16.09.2025 16:47 Відповісти
До 27-го року ще дожити треба. Це при умові, що закінчаться бойові дії, у війну ніхто нікого не депортує. А хто хотів, той вже облаштував собі нормальне життя і регоче з совкових коментарів в ціх темах
16.09.2025 16:56 Відповісти
Згідний. Хіба я не так написав?
16.09.2025 16:57 Відповісти
і коли після війни відкриють кордони для всіх тоді всі з Європи поїдуть в Україну масово
16.09.2025 17:06 Відповісти
кордони на виїзд не відкриють ніколи
16.09.2025 17:35 Відповісти
Родичка мого чоловіка , біженка з доькою- підлітком з початку вторгнення , через рік отримала житло у власність , однокімнатна квартира у будинку з громадянами австрійцями , з умови не продавати . Австрія , місто батьківщина Гітлера ( її донька вчилася у школі де вчився Гітлер , де слова згадки про нього законом заборонено називати ) . Дітей з україни дуже хейтили місцеві підлітки- їх зібрали в одну школу-ліцей для полегшення . Зараз навчається в універі в Відні на англомовному відділі , здавши необхідний мінімум з німецької. Й паралельно он-лайн в універі в Україні. Мама з вже долає все вищі ступені знання німецької , але роботу з кращими заробітками знайти не може . Працює в готелі бригадиром над прибиральницями й підробляє додатково на кухні. Ставлення персоналу тепле - усі інші в її бригаді - сірійки. Починала ************* в домі вчительки англ мови з сином . Донька родичка підтягувала англійську сина в спілкуванні . Вчителька допомагала з оформленням усіх докуіментів на подальше життя .
16.09.2025 17:18 Відповісти
Чудово. А тут молодим нічого не світить ще довго.
16.09.2025 17:21 Відповісти
Ну, насправді ЄС дуже допоміг і допомагає українцям у цьому питанні, за що їм велике 🙏 . Вважаю, що молоді, працьовиті і готові до саморозвитку люди все ж таки зможуть залишитися і після війни, коли б вона не скінчилася
16.09.2025 16:47 Відповісти
Це новини для внутрішнього користовуча(зебонутих та інших обдарованих мудрих).Ті хто працює,навчається примусово ніхто виганять не буде.Вишлють,хто на допомозі сидить,а ті *** відбудують Україну .А на сайті тупі боти типу мишкевича,сольдата безмежно радіть йолопи.
16.09.2025 16:56 Відповісти
Саме так. В таких темах відписує постійно "совок-детектед" та тролятник. Відбудовувати буде хтось при умові закінчення бойових дій та за великі гроші. Відбудовщики...
16.09.2025 16:58 Відповісти
Идиоты вслі.
16.09.2025 17:04 Відповісти
Дед, пішов с ссонкциями. Помирай с миром.
16.09.2025 17:06 Відповісти
Це ЄС Трампу підигрує ! Війна вже закінчилась ! Залишилась дрібниця, Зеленському підписати капітуляцію.
16.09.2025 17:09 Відповісти
 
 