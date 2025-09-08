В ЄC на 29% зросла кількість заяв на притулок від українців

Упродовж першого півріччя поточного року громадяни України значно частіше стали подавати заяви на отримання притулку в країнах Євросоюзу і Швейцарії.

Про це свідчить звіт Агентства Європейського Союзу з питань надання притулку (EUAA), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Згідно з офіційними даними, протягом перших шести місяців цього року загальна кількість заяв щодо притулку від українців, зафіксована у так званих країнах ЄС+, зросла на 29% і становила 16 тисяч.

Зазначається, що отримання статусу шукача притулку дозволяє в перспективі надовго залишитися в країні, яка його надає. Натомість нині українці, які прибувають у ЄС, автоматично підпадають під дію Директиви ЄС про тимчасовий захист.

Показово, що останнім часом особливо багато українців намагалися отримати статус шукача притулку у Франції.

