Новини Українські біженці Франція покращує умови українським біженцям
В ЄC на 29% зросла кількість заяв на притулок від українців

Упродовж першого півріччя поточного року громадяни України значно частіше стали подавати заяви на отримання притулку в країнах Євросоюзу і Швейцарії.

Про це свідчить звіт Агентства Європейського Союзу з питань надання притулку (EUAA), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Згідно з офіційними даними, протягом перших шести місяців цього року загальна кількість заяв щодо притулку від українців, зафіксована у так званих країнах ЄС+, зросла на 29% і становила 16 тисяч.

Зазначається, що отримання статусу шукача притулку дозволяє в перспективі надовго залишитися в країні, яка його надає. Натомість нині українці, які прибувають у ЄС, автоматично підпадають під дію Директиви ЄС про тимчасовий захист.

Показово, що останнім часом особливо багато українців намагалися отримати статус шукача притулку у Франції.

В ЄC на 29% зросло число заяв на притулок від українців
=================
але к-ть українців віком до 22 років що виїжджають не збільшилась.
08.09.2025 19:01 Відповісти
Цікаво було б подивитися у розрізі областей.

Щось підказує, що вагома частина біженців "нелюдськи потерпала" на Волині, Гуцульщині, Закарпатті та у Києві.
08.09.2025 19:02 Відповісти
Країна мрій виявилась ілюзіею!
08.09.2025 19:09 Відповісти
В ЄC на 29% зросло число заяв на притулок від українців
=================
але к-ть українців віком до 22 років що виїжджають не збільшилась.
08.09.2025 19:01 Відповісти
Все форумы заполнены тематикой: как принять на вид на жительство сына, племянника, внука. Едут тысячами пока не отменили Закон. Зеля выпустил молодёжь в обмен на "что-то".
08.09.2025 19:08 Відповісти
Випускають бидло з загону на пасовище. А люди виїзжають.
08.09.2025 19:27 Відповісти
Цікаво було б подивитися у розрізі областей.

Щось підказує, що вагома частина біженців "нелюдськи потерпала" на Волині, Гуцульщині, Закарпатті та у Києві.
08.09.2025 19:02 Відповісти
За Київ не пишіть і не грішіть
08.09.2025 19:12 Відповісти
Я сам у Києві.

І якби в курсі скільки народу дриснуло і тутешніх, і успішних донбасян, які вже встигли тут квартир накупити.
08.09.2025 19:19 Відповісти
Й віковий та статевий
08.09.2025 19:12 Відповісти
В Европе среди получивших убежище громадное количество жителей оккупированных территорий и естественно из Донбабве и Луганды, дождавшись "руський мир" они убежали от него не в Архангельск и Пермь в во вражескую Европу, сидят в Европе и обсер...т Украину.
08.09.2025 19:13 Відповісти
Та от не впевнений. Трохи не той у них менталітет в основній масі.

А от здати хату у Києві, Луцьку, Чернівцях чи Тернополі реальним біженцям зі Сходу і звалити у ЄС - саме те.
08.09.2025 19:24 Відповісти
Шановний, Герхард, а чому реальні біженці не можуть впасти на хвіс, та теж чухнути до Європи? Навіщо їм тормозити у Києві, Луцьку, Чернівцях, чи Тернополі? Мабуть їм гроші ляжки жжуть, перед виїздом за кордон треба частину у Тенополі залишити.
08.09.2025 19:33 Відповісти
Бо більшість з них ментальні совки.
08.09.2025 19:37 Відповісти
Помиляєшся, реальних бiженцiв в Европi больше нiж тих кого ти назвав. Влада нiхуха не робить для реальних бiженцiв тому вони тiкають з краīни мрiй до Европи.
08.09.2025 19:39 Відповісти
Ну от я напевно не знаю. Тому і написав, що цікаво було б побачити у розрізі областей.

А у тебе звідки дані і така впевненість?
08.09.2025 19:41 Відповісти
по номерах їх машин судячи - так і є!
08.09.2025 19:26 Відповісти
а що трапилося?
08.09.2025 19:07 Відповісти
Країна мрій виявилась ілюзіею!
08.09.2025 19:09 Відповісти
але на наступних виборах знову голосуватимуть за бубона
дуже публіці подобається як горить Рошен і Україна.
08.09.2025 19:33 Відповісти
Ні, то виявилось що в країні мрій живуть реальні люди.
Де больше сиська, там и жить буду. Присосаться к чужому ВВП.
08.09.2025 19:36 Відповісти
Дуже цікаві перспективи в Україні обрали у 2019 році.

І запас міцності держави вийшов вже давно. От якраз десь на початку 2022 року і вичерпався.
Зараз Україна тримається виключно на ізоленті Західної допомоги та життях військових.
08.09.2025 19:14 Відповісти
І донатах деякіх українців..
08.09.2025 19:41 Відповісти
Мабуть шось зрозуміли
08.09.2025 19:13 Відповісти
Ілюзією для трудяг. Для того хто проголосив країна справді стала втіленням його мрії
08.09.2025 19:13 Відповісти
пішла нова мода. я називаю їх "вторинні біженці". тепер в старі країни "буржуазної європи" втікають "первинні біженці" зі старих країн соцлагеря - польщі, словаччини, чехії. там все дорого, проблеми з мовою і тільки на непрестижну роботу можно влаштуватись, з малою зарплатою, на яку місцеві не йдуть. головне - там "пособіє" мале.
08.09.2025 19:33 Відповісти
Во Ви намахали написали..
08.09.2025 19:43 Відповісти
Логічно у нас війна без кінця, тут жінкам і дітям не місце.
08.09.2025 19:42 Відповісти
 
 