В ЄC на 29% зросла кількість заяв на притулок від українців
Упродовж першого півріччя поточного року громадяни України значно частіше стали подавати заяви на отримання притулку в країнах Євросоюзу і Швейцарії.
Про це свідчить звіт Агентства Європейського Союзу з питань надання притулку (EUAA), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Згідно з офіційними даними, протягом перших шести місяців цього року загальна кількість заяв щодо притулку від українців, зафіксована у так званих країнах ЄС+, зросла на 29% і становила 16 тисяч.
Зазначається, що отримання статусу шукача притулку дозволяє в перспективі надовго залишитися в країні, яка його надає. Натомість нині українці, які прибувають у ЄС, автоматично підпадають під дію Директиви ЄС про тимчасовий захист.
Показово, що останнім часом особливо багато українців намагалися отримати статус шукача притулку у Франції.
але к-ть українців віком до 22 років що виїжджають не збільшилась.
Щось підказує, що вагома частина біженців "нелюдськи потерпала" на Волині, Гуцульщині, Закарпатті та у Києві.
І якби в курсі скільки народу дриснуло і тутешніх, і успішних донбасян, які вже встигли тут квартир накупити.
А от здати хату у Києві, Луцьку, Чернівцях чи Тернополі реальним біженцям зі Сходу і звалити у ЄС - саме те.
А у тебе звідки дані і така впевненість?
дуже публіці подобається як горить Рошен і Україна.
Де больше сиська, там и жить буду. Присосаться к чужому ВВП.
І запас міцності держави вийшов вже давно. От якраз десь на початку 2022 року і вичерпався.
Зараз Україна тримається виключно на ізоленті Західної допомоги та життях військових.
намахалинаписали..