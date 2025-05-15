УКР
Франція покращує умови українським біженцям
Сенат Франції підтримав законопроєкт, спрямований на покращення умов перебування українців з тимчасовим захистом

Франція схвалила законопроєкт, який спростить інтеграцію українців

Сенат Франції підтримав у першому читанні законопроєкт, спрямований на покращення умов перебування в країні осіб з тимчасовим захистом - переважно йдеться про українців.

Про це йдеться на сайті Сенату Франції, передає "Укрінформ"

Зазначається, що ініціаторкою законопроєкту виступила сенаторка Надія Сологуб-Толленаз, яка очолює групу дружби Франція - Україна в Сенаті. У соцмережі фейсбук  вона повідомила, що документ отримав одностайну підтримку.

"Мій законопроєкт був одноголосно прийнятий Сенатом, і я хотіла би подякувати всім, хто мені допомагав. Тепер я сподіваюся, що він буде швидко розглянутий Національною асамблеєю, щоб бенефіціари тимчасового захисту могли бути краще інтегровані під час свого перебування у Франції", - написала сенаторка.

Законопроєкт відкриває особам під тимчасовим захистом доступ до соціальних виплат, які раніше були недоступні. Серед них - допомога для дорослих з інвалідністю та фінансова допомога для осіб похилого віку з низьким доходом.

Окрім цього, спрощується доступ до ринку праці для медичних працівників з дипломами з-поза меж ЄС. Законопроєкт пропонує звільнити українських медпрацівників від обмежень щодо кількості місць на спеціальних іспитах. Після успішного складання вони зможуть інтегруватися у французьку систему охорони здоров’я.

Ця законодавча ініціатива покликана зменшити потік заявок на отримання статусу біженця від українців, які часто вдаються до цього кроку через обмежені соціальні права, що надаються в межах тимчасового захисту.

Лише у 2024 році заявки на статус біженця подали 12 тисяч українських громадян - це майже в чотири рази більше, аніж було у 2022-2023 роках.

За даними офіційної статистики, на кінець 2024 року у Франції тимчасовими дозволами на проживання користувалися 56 314 українців. Однак значна частина з них вирішила перейти до статусу біженця, який дає право залишатись в країні на 10 років (картка резидента), тоді як тимчасовий захист необхідно поновлювати кожні 6 місяців.

Сортувати:
Тільки Зе-шапіто робить усе щоб погіршити життя нам, українцям. Всі інші, як ми бачимо роблять краще
15.05.2025 23:08 Відповісти
а )(уйло тут ні до чого?
15.05.2025 23:16 Відповісти
Звичайно ні! ху@ло це голуб миру на українській землі.
Це українські неонацисти знищують бідних кацапів які воюють за мирну капітуляцію України.
15.05.2025 23:22 Відповісти
А гроші з бюджету та допомогу теж х..ло краде?
16.05.2025 08:56 Відповісти
А ***** . дурню , на нас напало у 2014 році.
Але ж тобі було насрати на це коли ти голосував за оце лайно у 2019 , вірно
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
16.05.2025 12:20 Відповісти
Після звільнення Залужного та " оживлєнія" на фронті оптимістів за кордоном суттєво поменшало. Совпадєніє, чи д'ефективний менеджмент?
15.05.2025 23:28 Відповісти
Совпадєніє...
16.05.2025 07:16 Відповісти
 
 