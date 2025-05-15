Сенат Франції підтримав законопроєкт, спрямований на покращення умов перебування українців з тимчасовим захистом

Сенат Франції підтримав у першому читанні законопроєкт, спрямований на покращення умов перебування в країні осіб з тимчасовим захистом - переважно йдеться про українців.

Про це йдеться на сайті Сенату Франції, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ініціаторкою законопроєкту виступила сенаторка Надія Сологуб-Толленаз, яка очолює групу дружби Франція - Україна в Сенаті. У соцмережі фейсбук вона повідомила, що документ отримав одностайну підтримку.

"Мій законопроєкт був одноголосно прийнятий Сенатом, і я хотіла би подякувати всім, хто мені допомагав. Тепер я сподіваюся, що він буде швидко розглянутий Національною асамблеєю, щоб бенефіціари тимчасового захисту могли бути краще інтегровані під час свого перебування у Франції", - написала сенаторка.

Законопроєкт відкриває особам під тимчасовим захистом доступ до соціальних виплат, які раніше були недоступні. Серед них - допомога для дорослих з інвалідністю та фінансова допомога для осіб похилого віку з низьким доходом.

Окрім цього, спрощується доступ до ринку праці для медичних працівників з дипломами з-поза меж ЄС. Законопроєкт пропонує звільнити українських медпрацівників від обмежень щодо кількості місць на спеціальних іспитах. Після успішного складання вони зможуть інтегруватися у французьку систему охорони здоров’я.

Ця законодавча ініціатива покликана зменшити потік заявок на отримання статусу біженця від українців, які часто вдаються до цього кроку через обмежені соціальні права, що надаються в межах тимчасового захисту.

Лише у 2024 році заявки на статус біженця подали 12 тисяч українських громадян - це майже в чотири рази більше, аніж було у 2022-2023 роках.

За даними офіційної статистики, на кінець 2024 року у Франції тимчасовими дозволами на проживання користувалися 56 314 українців. Однак значна частина з них вирішила перейти до статусу біженця, який дає право залишатись в країні на 10 років (картка резидента), тоді як тимчасовий захист необхідно поновлювати кожні 6 місяців.

