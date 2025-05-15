РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6446 посетителей онлайн
Новости Франция улучшает условия украинским беженцам
3 007 7

Сенат Франции поддержал законопроект, направленный на улучшение условий пребывания украинцев с временной защитой

Франция одобрила законопроект, который упростит интеграцию украинцев

Сенат Франции поддержал в первом чтении законопроект, направленный на улучшение условий пребывания в стране лиц с временной защитой - преимущественно речь идет об украинцах.

Об этом говорится на сайте Сената Франции, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инициатором законопроекта выступила сенатор Надежда Сологуб-Толленаз, которая возглавляет группу дружбы Франция - Украина в Сенате. В соцсети фейсбук она сообщила, что документ получил единодушную поддержку.

"Мой законопроект был единогласно принят Сенатом, и я хотела бы поблагодарить всех, кто мне помогал. Теперь я надеюсь, что он будет быстро рассмотрен Национальной ассамблеей, чтобы бенефициары временной защиты могли быть лучше интегрированы во время своего пребывания во Франции", - написала сенатор.

Законопроект открывает лицам под временной защитой доступ к социальным выплатам, которые ранее были недоступны. Среди них - помощь для взрослых с инвалидностью и финансовая помощь для пожилых людей с низким доходом.

Кроме этого, упрощается доступ к рынку труда для медицинских работников с дипломами из-за пределов ЕС. Законопроект предлагает освободить украинских медработников от ограничений по количеству мест на специальных экзаменах. После успешной сдачи они смогут интегрироваться во французскую систему здравоохранения.

Читайте также: Позиция ЕС по статусу украинских беженцев после 2026 года может быть определена в июне, - Фиала

Эта законодательная инициатива призвана уменьшить поток заявок на получение статуса беженца от украинцев, которые часто прибегают к этому шагу из-за ограниченных социальных прав, предоставляемых в рамках временной защиты.

Только в 2024 году заявки на статус беженца подали 12 тысяч украинских граждан - это почти в четыре раза больше, чем было в 2022-2023 годах.

По данным официальной статистики, на конец 2024 года во Франции временными видами на жительство пользовались 56 314 украинцев. Однако значительная часть из них решила перейти к статусу беженца, который дает право оставаться в стране на 10 лет (карта резидента), тогда как временную защиту необходимо возобновлять каждые 6 месяцев.

Читайте также: Количество украинских беженцев в ЕС неожиданно уменьшилось. Евростат назвал причины

Автор: 

беженцы (1675) украинцы (3898) Франция (3580)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки Зе-шапіто робить усе щоб погіршити життя нам, українцям. Всі інші, як ми бачимо роблять краще
показать весь комментарий
15.05.2025 23:08 Ответить
а )(уйло тут ні до чого?
показать весь комментарий
15.05.2025 23:16 Ответить
Звичайно ні! ху@ло це голуб миру на українській землі.
Це українські неонацисти знищують бідних кацапів які воюють за мирну капітуляцію України.
показать весь комментарий
15.05.2025 23:22 Ответить
А гроші з бюджету та допомогу теж х..ло краде?
показать весь комментарий
16.05.2025 08:56 Ответить
А ***** . дурню , на нас напало у 2014 році.
Але ж тобі було насрати на це коли ти голосував за оце лайно у 2019 , вірно
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
показать весь комментарий
16.05.2025 12:20 Ответить
Після звільнення Залужного та " оживлєнія" на фронті оптимістів за кордоном суттєво поменшало. Совпадєніє, чи д'ефективний менеджмент?
показать весь комментарий
15.05.2025 23:28 Ответить
Совпадєніє...
показать весь комментарий
16.05.2025 07:16 Ответить
 
 