Сенат Франции поддержал законопроект, направленный на улучшение условий пребывания украинцев с временной защитой
Сенат Франции поддержал в первом чтении законопроект, направленный на улучшение условий пребывания в стране лиц с временной защитой - преимущественно речь идет об украинцах.
Об этом говорится на сайте Сената Франции, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инициатором законопроекта выступила сенатор Надежда Сологуб-Толленаз, которая возглавляет группу дружбы Франция - Украина в Сенате. В соцсети фейсбук она сообщила, что документ получил единодушную поддержку.
"Мой законопроект был единогласно принят Сенатом, и я хотела бы поблагодарить всех, кто мне помогал. Теперь я надеюсь, что он будет быстро рассмотрен Национальной ассамблеей, чтобы бенефициары временной защиты могли быть лучше интегрированы во время своего пребывания во Франции", - написала сенатор.
Законопроект открывает лицам под временной защитой доступ к социальным выплатам, которые ранее были недоступны. Среди них - помощь для взрослых с инвалидностью и финансовая помощь для пожилых людей с низким доходом.
Кроме этого, упрощается доступ к рынку труда для медицинских работников с дипломами из-за пределов ЕС. Законопроект предлагает освободить украинских медработников от ограничений по количеству мест на специальных экзаменах. После успешной сдачи они смогут интегрироваться во французскую систему здравоохранения.
Эта законодательная инициатива призвана уменьшить поток заявок на получение статуса беженца от украинцев, которые часто прибегают к этому шагу из-за ограниченных социальных прав, предоставляемых в рамках временной защиты.
Только в 2024 году заявки на статус беженца подали 12 тысяч украинских граждан - это почти в четыре раза больше, чем было в 2022-2023 годах.
По данным официальной статистики, на конец 2024 года во Франции временными видами на жительство пользовались 56 314 украинцев. Однако значительная часть из них решила перейти к статусу беженца, который дает право оставаться в стране на 10 лет (карта резидента), тогда как временную защиту необходимо возобновлять каждые 6 месяцев.
Це українські неонацисти знищують бідних кацапів які воюють за мирну капітуляцію України.
Але ж тобі було насрати на це коли ти голосував за оце лайно у 2019 , вірно
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814