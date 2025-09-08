В ЕС на 29% выросло число заявлений на убежище от украинцев
В течение первого полугодия текущего года граждане Украины значительно чаще стали подавать заявления на получение убежища в странах Евросоюза и Швейцарии.
Об этом свидетельствует отчет Агентства Европейского Союза по вопросам предоставления убежища (EUAA), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Согласно официальным данным, в течение первых шести месяцев этого года общее количество заявлений об убежище от украинцев, зафиксированное в так называемых странах ЕС+, выросло на 29% и составило 16 тысяч.
Отмечается, что получение статуса искателя убежища позволяет в перспективе надолго остаться в стране, которая его предоставляет. Зато сейчас украинцы, прибывающие в ЕС, автоматически подпадают под действие Директивы ЕС о временной защите.
Показательно, что в последнее время особенно много украинцев пытались получить статус искателя убежища во Франции.
але к-ть українців віком до 22 років що виїжджають не збільшилась.
Щось підказує, що вагома частина біженців "нелюдськи потерпала" на Волині, Гуцульщині, Закарпатті та у Києві.
І якби в курсі скільки народу дриснуло і тутешніх, і успішних донбасян, які вже встигли тут квартир накупити.
А от здати хату у Києві, Луцьку, Чернівцях чи Тернополі реальним біженцям зі Сходу і звалити у ЄС - саме те.
А у тебе звідки дані і така впевненість?
Вы, кияне, две недели обосрались, и жизнь для вас вернулась в старое русло.
Вы знаете как в хату град прилетает? А до эвакуационного автобуса 7 км. пехом? Потому что он ближе не подьзжает. И там норма - 1 сумка на человека? Когда всё твоё помещается в одну сумку. Навсегда.
Потом 2 месяца в спортзале дрогобычской гимназии. Ща угол в ****** под Киевом, рядом с Военным мемориалом. Не чухнул в Швейцарию (автобус на вокзальной площади Львова) по совковой ментальности
Влада увезла с линии фронта, бесплатные поезда в любую точку страны. Бесплатное проживание. Горы одежды (из секонда) место для ночлега. Питание. И каждый день влада с предложениями по дальнейшему расселению. Мне две хаты предлагали в Львовской области. Живи, работай на земле. Нахер мне эта Польша надо
читайте уважно статтю
дуже публіці подобається як горить Рошен і Україна.
Де больше сиська, там и жить буду. Присосаться к чужому ВВП.
І запас міцності держави вийшов вже давно. От якраз десь на початку 2022 року і вичерпався.
Зараз Україна тримається виключно на ізоленті Західної допомоги та життях військових.
намахалинаписали..
я розумію що ніхто не читає новину а тільки назву статті..
"Ислам давно уже не скрывает свою цель по захвату, но белым дурням это никак не понять
Бостонский имам Абдулла Фаарук объясняет американцам, кто здесь лишний:
белые больные и должны вернуться в Европу
Америку спасёт только ислам.