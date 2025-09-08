В ЕС на 29% выросло число заявлений на убежище от украинцев

В течение первого полугодия текущего года граждане Украины значительно чаще стали подавать заявления на получение убежища в странах Евросоюза и Швейцарии.

Об этом свидетельствует отчет Агентства Европейского Союза по вопросам предоставления убежища (EUAA), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Согласно официальным данным, в течение первых шести месяцев этого года общее количество заявлений об убежище от украинцев, зафиксированное в так называемых странах ЕС+, выросло на 29% и составило 16 тысяч.

Отмечается, что получение статуса искателя убежища позволяет в перспективе надолго остаться в стране, которая его предоставляет. Зато сейчас украинцы, прибывающие в ЕС, автоматически подпадают под действие Директивы ЕС о временной защите.

Показательно, что в последнее время особенно много украинцев пытались получить статус искателя убежища во Франции.

