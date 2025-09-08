РУС
В ЕС на 29% выросло число заявлений на убежище от украинцев

В течение первого полугодия текущего года граждане Украины значительно чаще стали подавать заявления на получение убежища в странах Евросоюза и Швейцарии.

Об этом свидетельствует отчет Агентства Европейского Союза по вопросам предоставления убежища (EUAA), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Согласно официальным данным, в течение первых шести месяцев этого года общее количество заявлений об убежище от украинцев, зафиксированное в так называемых странах ЕС+, выросло на 29% и составило 16 тысяч.

Отмечается, что получение статуса искателя убежища позволяет в перспективе надолго остаться в стране, которая его предоставляет. Зато сейчас украинцы, прибывающие в ЕС, автоматически подпадают под действие Директивы ЕС о временной защите.

Показательно, что в последнее время особенно много украинцев пытались получить статус искателя убежища во Франции.

+8
але к-ть українців віком до 22 років що виїжджають не збільшилась.
08.09.2025 19:01 Ответить
+7
Цікаво було б подивитися у розрізі областей.

Щось підказує, що вагома частина біженців "нелюдськи потерпала" на Волині, Гуцульщині, Закарпатті та у Києві.
08.09.2025 19:02 Ответить
+7
Дуже цікаві перспективи в Україні обрали у 2019 році.

І запас міцності держави вийшов вже давно. От якраз десь на початку 2022 року і вичерпався.
Зараз Україна тримається виключно на ізоленті Західної допомоги та життях військових.
08.09.2025 19:14 Ответить
08.09.2025 19:01 Ответить
Все форумы заполнены тематикой: как принять на вид на жительство сына, племянника, внука. Едут тысячами пока не отменили Закон. Зеля выпустил молодёжь в обмен на "что-то".
08.09.2025 19:08 Ответить
Випускають бидло з загону на пасовище. А люди виїзжають.
08.09.2025 19:27 Ответить
08.09.2025 19:02 Ответить
За Київ не пишіть і не грішіть
08.09.2025 19:12 Ответить
Я сам у Києві.

І якби в курсі скільки народу дриснуло і тутешніх, і успішних донбасян, які вже встигли тут квартир накупити.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:19 Ответить
Й віковий та статевий
08.09.2025 19:12 Ответить
В Европе среди получивших убежище громадное количество жителей оккупированных территорий и естественно из Донбабве и Луганды, дождавшись "руський мир" они убежали от него не в Архангельск и Пермь в во вражескую Европу, сидят в Европе и обсер...т Украину.
08.09.2025 19:13 Ответить
Та от не впевнений. Трохи не той у них менталітет в основній масі.

А от здати хату у Києві, Луцьку, Чернівцях чи Тернополі реальним біженцям зі Сходу і звалити у ЄС - саме те.
08.09.2025 19:24 Ответить
Шановний, Герхард, а чому реальні біженці не можуть впасти на хвіс, та теж чухнути до Європи? Навіщо їм тормозити у Києві, Луцьку, Чернівцях, чи Тернополі? Мабуть їм гроші ляжки жжуть, перед виїздом за кордон треба частину у Тенополі залишити.
08.09.2025 19:33 Ответить
Бо більшість з них ментальні совки.
08.09.2025 19:37 Ответить
Помиляєшся, реальних бiженцiв в Европi больше нiж тих кого ти назвав. Влада нiхуха не робить для реальних бiженцiв тому вони тiкають з краīни мрiй до Европи.
08.09.2025 19:39 Ответить
Ну от я напевно не знаю. Тому і написав, що цікаво було б побачити у розрізі областей.

А у тебе звідки дані і така впевненість?
08.09.2025 19:41 Ответить
Тому що я бачу хто там в таборах та розподiльчих центрах. Перевезення вiдправлень з/в Украīни.
08.09.2025 19:51 Ответить
Для вас, уважаемый Гергард, ментальный совок тот кто в Тернополе тормознул. Для меня ментальный совок тот кто решил с судьбой в орлянку сыграть и пересидел в подвале падение Авдеевки. Но то такое.
Вы, кияне, две недели обосрались, и жизнь для вас вернулась в старое русло.
Вы знаете как в хату град прилетает? А до эвакуационного автобуса 7 км. пехом? Потому что он ближе не подьзжает. И там норма - 1 сумка на человека? Когда всё твоё помещается в одну сумку. Навсегда.
Потом 2 месяца в спортзале дрогобычской гимназии. Ща угол в ****** под Киевом, рядом с Военным мемориалом. Не чухнул в Швейцарию (автобус на вокзальной площади Львова) по совковой ментальности
08.09.2025 19:58 Ответить
Шо влада должна была сделать для реального беженца?
Влада увезла с линии фронта, бесплатные поезда в любую точку страны. Бесплатное проживание. Горы одежды (из секонда) место для ночлега. Питание. И каждый день влада с предложениями по дальнейшему расселению. Мне две хаты предлагали в Львовской области. Живи, работай на земле. Нахер мне эта Польша надо
08.09.2025 20:04 Ответить
Як то кажуть - було б бажання.
08.09.2025 20:23 Ответить
по номерах їх машин судячи - так і є!
08.09.2025 19:26 Ответить
ну тут якби тільки грошовиті та дуже розумні подають заяву на притулок.
читайте уважно статтю
08.09.2025 19:50 Ответить
а що трапилося?
08.09.2025 19:07 Ответить
Країна мрій виявилась ілюзіею!
08.09.2025 19:09 Ответить
але на наступних виборах знову голосуватимуть за бубона
дуже публіці подобається як горить Рошен і Україна.
08.09.2025 19:33 Ответить
Ні, то виявилось що в країні мрій живуть реальні люди.
Де больше сиська, там и жить буду. Присосаться к чужому ВВП.
08.09.2025 19:36 Ответить
Вам знов народ никудишний попався, з гнильцой.
08.09.2025 19:46 Ответить
Гранаты не той системы
08.09.2025 19:47 Ответить
Да, нет. Народ самый обычный. Это восторженные идеалисты, предъявляют к нему завышенные требования. Тянут в ЕС всем кагалом. А народ отвечает. Я в ЕС сам пойду.
08.09.2025 20:18 Ответить
08.09.2025 19:14 Ответить
І донатах деякіх українців..
08.09.2025 19:41 Ответить
Мабуть шось зрозуміли
08.09.2025 19:13 Ответить
Ілюзією для трудяг. Для того хто проголосив країна справді стала втіленням його мрії
08.09.2025 19:13 Ответить
пішла нова мода. я називаю їх "вторинні біженці". тепер в старі країни "буржуазної європи" втікають "первинні біженці" зі старих країн соцлагеря - польщі, словаччини, чехії. там все дорого, проблеми з мовою і тільки на непрестижну роботу можно влаштуватись, з малою зарплатою, на яку місцеві не йдуть. головне - там "пособіє" мале.
08.09.2025 19:33 Ответить
Во Ви намахали написали..
08.09.2025 19:43 Ответить
Логічно у нас війна без кінця, тут жінкам і дітям не місце.
08.09.2025 19:42 Ответить
16к з 4.2 млн...
я розумію що ніхто не читає новину а тільки назву статті..
08.09.2025 19:53 Ответить
Фріпластиліни нашим біженцям покажуть, хто там найбіженістий((
"Ислам давно уже не скрывает свою цель по захвату, но белым дурням это никак не понять

Бостонский имам Абдулла Фаарук объясняет американцам, кто здесь лишний:

белые больные и должны вернуться в Европу

Америку спасёт только ислам.
08.09.2025 19:59 Ответить
Нехай іслам для початку своїх жінок з під завалів спасе!
08.09.2025 20:26 Ответить
 
 