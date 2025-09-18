РУС
Украинских мужчин-беженцев хотят исключить из системы предоставления жилья в Нидерландах

Нидерланды выделяют 60 млн евро на беспилотники для ВСУ

В Нидерландах и.о. министра по делам убежища и миграции Мона Кейзер заявила, что украинские мужчины, которые находятся в стране и имеют работу, должны самостоятельно позаботиться о жилье.

Отмечается, что исполняющая обязанности министра по делам убежища и миграции Мона Кейзер заявила, что украинские мужчины, которые находятся в Нидерландах и имеют работу, должны самостоятельно позаботиться о своем жилье.

"Это заявление прозвучало в ответ на призыв Красного Креста и муниципалитетов, которые все чаще сталкиваются с трудностями по размещению украинцев. Из-за перегрузки системы многие люди вынуждены ночевать на улице или в авто", - говорится в сообщении.

Кейзер отмечает, что Нидерланды достигают пределов своих возможностей в предоставлении убежища. По ее мнению, вполне справедливо ожидать, что мужчины, которые работают и имеют доход, сами найдут и оплатят жилье. "Например, у родственников, которые уже находятся здесь", - добавила она.

Также, по ее словам, мужчины могут обратиться к своим работодателям. "Граждане Нидерландов, которые работают, тоже сами обеспечивают себя жильем", - подчеркнула министр.

По мнению Кейзер, такой подход не является жестким в отношении людей, которые бежали от войны.

"Ведь они все равно получают здесь защиту", - отметила она.

В то же время Кейзер подчеркивает, что матери с детьми и в дальнейшем будут получать убежище. "Им нельзя сказать: ищите себе жилье сами", - подчеркнула она.

Также она отметила, что украинцы, прибывшие в Нидерланды через другие страны ЕС, должны быть поощрены к возвращению в то государство.

Отмечается, что муниципалитеты в Нидерландах имеют примерно 97 тысяч мест для проживания украинцев, которые оказались в стране из-за полномасштабного вторжения России, и все они заполнены, в то же время ежемесячно в страну прибывают сотни новых беженцев.

В августе в Красный Крест обратилось рекордное количество украинцев - 435 человек. "Уже год не хватает мест, и до сих пор нет решения", - заявила Сюзанна Сегар из Красного Креста. "Речь идет о детях, которые путешествуют сами, людях с военными травмами или матерях с детьми, которым некуда деваться. Даже Красный Крест не может этим людям помочь", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Центры для размещения украинских беженцев в Нидерландах переполнены, и вынужденные переселенцы нередко получают отказ из-за недостатка мест для проживания.

Краще пластелинів побільше розплодити(
18.09.2025 21:52 Ответить
+2
Давно пора.
18.09.2025 21:51 Ответить
+2
Ти ж якось харчуєшся за кордоном, так і вони.
18.09.2025 21:56 Ответить
Давно пора.
18.09.2025 21:51 Ответить
+💯 👍🏿!

чоловіків - нах хаус, в ТЦК !
а інакше доведеться вам нідерландці самим битися з кацапами

.
18.09.2025 22:45 Ответить
А якже потім, харчєваться будуть, потікавші служки зеленського???
18.09.2025 21:52 Ответить
Ти ж якось харчуєшся за кордоном, так і вони.
18.09.2025 21:56 Ответить
18.09.2025 22:10 Ответить
Краще пластелинів побільше розплодити(
18.09.2025 21:52 Ответить
А чим тобі палестинці гірші за українців? Ти бачу, як кацапи мислиш: "Ми самиє лучшіе"
18.09.2025 22:39 Ответить
Гоніть призивного віку в шию, електорат гундосого...
18.09.2025 21:56 Ответить
Давно пора
18.09.2025 21:58 Ответить
"У Нідерландах в.о. міністра у справах притулку та міграції Мона Кейзер заявила, що українські чоловіки, які перебувають у країні і мають роботу, мусять самостійно подбати про житло".'
Ну,не знаю,як більше можна пояснити:
прибувши в Чехію на два тижні по туристичній,два роки оплачував за житло,як azyl,при тому був на роботі.
Хіба це так важко?
18.09.2025 22:00 Ответить
так так завжди таке було і не тільки з чоловіками. ті хто офіційно працевлаштований, має перейти на самозабезпечення. надалі, це вірний шанс спочатку отримувати вид на перебування, потім на постійне перебування і врешті на отримання громадянства. між іншим, це ще одна з причин початку хвилі "вторинного" біженства українців в країни західної европи з країн бувшого "соцлагєря". "ми нє можем самі оплачівать свойо жильйо!".
18.09.2025 22:05 Ответить
Дивно, чомусь із часів Кучми заробітчани самі оплачували собі житло в Італії, Іспанії, Португалії, а тут не можуть...
18.09.2025 22:15 Ответить
Є люди різного сорту,серед емігрантів: одним пх що буде завтра,інші думають на рік вперед.
18.09.2025 22:44 Ответить
Чоловіки призовного віку не можуть тікати від війни. Вони природою визначені воїнами і захисниками. Тому усіх українських яйценосців віком 25-55 рочків - копняками на поругану ворогом Батьківщину. В Україні багато роботи - і військової, і промислової. Ухилянте, ти потрібен тут як рятівник честі і життя залитої сльозами і кров"ю Батьківщини-матері !!! Скажи "ГОДІ !!!" своєму боягузтву. Повернися і стань ЧОЛОВІКОМ !!!
18.09.2025 22:26 Ответить
А чому з 25? В усі часи і в усіх війнах воювала переважно молодь! Чому 18-22-річних випускають???
18.09.2025 22:30 Ответить
Це загадка, загорнута у таємницю і поміщена у головоломку.
18.09.2025 22:33 Ответить
я сержант совьєт орди у відставці, можу запевнити, що мобілізувати можна мінімум з 22-х років.
18-ти літні ще надто молоді і дурні для війни - ніякого життєвого досвіду.

.
18.09.2025 22:51 Ответить
тому що, це лэхторат який може майданити і в тцк руки звязані, невже не зрозуміло чому випустили молодь і прибрали Парубія?
18.09.2025 22:43 Ответить
Чому тоді лише до 22 років, а не до 24?
18.09.2025 22:48 Ответить
ігор ти даун, чи дурень? силові структури хер ложили, а цивільні бусифіковані повині захищати твій диван?
18.09.2025 22:47 Ответить
Им еще и житло давали???
18.09.2025 22:43 Ответить
Бо біженці - знедолені бугаї, які, тікаючи з опаленої війною України, долали такі природні перешкоди (ріки, болота, гори, яри тощо), які не кожен воїн десантно-штурмових військ здолає.
18.09.2025 22:50 Ответить
Халява завжди скінчуєтся.
18.09.2025 22:48 Ответить
 
 