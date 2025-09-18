Украинских мужчин-беженцев хотят исключить из системы предоставления жилья в Нидерландах

В Нидерландах и.о. министра по делам убежища и миграции Мона Кейзер заявила, что украинские мужчины, которые находятся в стране и имеют работу, должны самостоятельно позаботиться о жилье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NOS.

Отмечается, что исполняющая обязанности министра по делам убежища и миграции Мона Кейзер заявила, что украинские мужчины, которые находятся в Нидерландах и имеют работу, должны самостоятельно позаботиться о своем жилье.

"Это заявление прозвучало в ответ на призыв Красного Креста и муниципалитетов, которые все чаще сталкиваются с трудностями по размещению украинцев. Из-за перегрузки системы многие люди вынуждены ночевать на улице или в авто", - говорится в сообщении.

Кейзер отмечает, что Нидерланды достигают пределов своих возможностей в предоставлении убежища. По ее мнению, вполне справедливо ожидать, что мужчины, которые работают и имеют доход, сами найдут и оплатят жилье. "Например, у родственников, которые уже находятся здесь", - добавила она.

Также, по ее словам, мужчины могут обратиться к своим работодателям. "Граждане Нидерландов, которые работают, тоже сами обеспечивают себя жильем", - подчеркнула министр.

По мнению Кейзер, такой подход не является жестким в отношении людей, которые бежали от войны.

"Ведь они все равно получают здесь защиту", - отметила она.

В то же время Кейзер подчеркивает, что матери с детьми и в дальнейшем будут получать убежище. "Им нельзя сказать: ищите себе жилье сами", - подчеркнула она.

Также она отметила, что украинцы, прибывшие в Нидерланды через другие страны ЕС, должны быть поощрены к возвращению в то государство.

Отмечается, что муниципалитеты в Нидерландах имеют примерно 97 тысяч мест для проживания украинцев, которые оказались в стране из-за полномасштабного вторжения России, и все они заполнены, в то же время ежемесячно в страну прибывают сотни новых беженцев.

В августе в Красный Крест обратилось рекордное количество украинцев - 435 человек. "Уже год не хватает мест, и до сих пор нет решения", - заявила Сюзанна Сегар из Красного Креста. "Речь идет о детях, которые путешествуют сами, людях с военными травмами или матерях с детьми, которым некуда деваться. Даже Красный Крест не может этим людям помочь", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Центры для размещения украинских беженцев в Нидерландах переполнены, и вынужденные переселенцы нередко получают отказ из-за недостатка мест для проживания.