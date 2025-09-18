Українських чоловіків-біженців хочуть виключити з системи надання житла у Нідерландах

УКР
У Нідерландах в.о. міністра у справах притулку та міграції Мона Кейзер заявила, що українські чоловіки, які перебувають у країні і мають роботу, мусять самостійно подбати про житло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NOS.

Зазначається, що виконувачка обов’язків міністра у справах притулку та міграції Мона Кейзер заявила, що українські чоловіки, які перебувають у Нідерландах і мають роботу, повинні самостійно подбати про своє житло.

"Ця заява пролунала у відповідь на заклик Червоного Хреста та муніципалітетів, які дедалі частіше постають перед труднощами щодо розміщення українців. Через перевантаження системи багато людей змушені ночувати на вулиці або в авто", - йдеться у повідомленні.

Кейзер зазначає, що Нідерланди досягають меж своїх можливостей у наданні притулку. На її думку, цілком справедливо очікувати, що чоловіки, які працюють і мають дохід, самі знайдуть і оплатять житло. "Наприклад, у родичів, які вже перебувають тут", - додала вона.

Також, за її словами, чоловіки можуть звернутися до своїх роботодавців. "Громадяни Нідерландів, які працюють, теж самі забезпечують себе житлом", - наголосила міністерка.

На думку Кейзер, такий підхід не є жорстким щодо людей, які тікали від війни.

"Адже вони все одно отримують тут захист", - зазначила вона.

Водночас Кейзер підкреслює, що матері з дітьми й надалі отримуватимуть притулок. "Їм не можна сказати: шукайте собі житло самі", - підкреслила вона.

Також вона зазначила, що українці, які прибули до Нідерландів через інші країни ЄС, мають бути заохочені до повернення до тієї держави.

Зазначається, що муніципалітети в Нідерландах мають приблизно 97 тисяч місць для проживання українців, які опинилися в країні через повномасштабне вторгнення Росії, і всі вони заповнені, водночас щомісяця до країни прибувають сотні нових біженців.

У серпні до Червоного Хреста звернулася рекордна кількість українців - 435 осіб. "Вже рік бракує місць, і досі немає рішення", - заявила Сюзанна Сегар з Червоного Хреста. "Йдеться про дітей, які подорожують самі, людей із воєнними травмами чи матерів із дітьми, яким нема куди подітися. Навіть Червоний Хрест не може цим людям допомогти", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що Центри для розміщення українських біженців у Нідерландах переповнені, і вимушені переселенці нерідко отримують відмову через нестачу місць для проживання.

+6
Давно пора.
18.09.2025 21:51 Відповісти
+6
Краще пластелинів побільше розплодити(
18.09.2025 21:52 Відповісти
+3
А якже потім, харчєваться будуть, потікавші служки зеленського???
18.09.2025 21:52 Відповісти
Давно пора.
18.09.2025 21:51 Відповісти
+💯 👍🏿!

чоловіків - нах хаус, в ТЦК !
а інакше доведеться вам нідерландці самим битися з кацапами

.
18.09.2025 22:45 Відповісти
А якже потім, харчєваться будуть, потікавші служки зеленського???
показати весь коментар
18.09.2025 21:52 Відповісти
Ти ж якось харчуєшся за кордоном, так і вони.
показати весь коментар
18.09.2025 21:56 Відповісти
18.09.2025 22:10 Відповісти
Краще пластелинів побільше розплодити(
показати весь коментар
18.09.2025 21:52 Відповісти
А чим тобі палестинці гірші за українців? Ти бачу, як кацапи мислиш: "Ми самиє лучшіе"
показати весь коментар
18.09.2025 22:39 Відповісти
Гоніть призивного віку в шию, електорат гундосого...
показати весь коментар
18.09.2025 21:56 Відповісти
Давно пора
показати весь коментар
18.09.2025 21:58 Відповісти
"У Нідерландах в.о. міністра у справах притулку та міграції Мона Кейзер заявила, що українські чоловіки, які перебувають у країні і мають роботу, мусять самостійно подбати про житло".'
Ну,не знаю,як більше можна пояснити:
прибувши в Чехію на два тижні по туристичній,два роки оплачував за житло,як azyl,при тому був на роботі.
Хіба це так важко?
18.09.2025 22:00 Відповісти
так так завжди таке було і не тільки з чоловіками. ті хто офіційно працевлаштований, має перейти на самозабезпечення. надалі, це вірний шанс спочатку отримувати вид на перебування, потім на постійне перебування і врешті на отримання громадянства. між іншим, це ще одна з причин початку хвилі "вторинного" біженства українців в країни західної европи з країн бувшого "соцлагєря". "ми нє можем самі оплачівать свойо жильйо!".
18.09.2025 22:05 Відповісти
Дивно, чомусь із часів Кучми заробітчани самі оплачували собі житло в Італії, Іспанії, Португалії, а тут не можуть...
18.09.2025 22:15 Відповісти
Є люди різного сорту,серед емігрантів: одним пх що буде завтра,інші думають на рік вперед.
18.09.2025 22:44 Відповісти
Чоловіки призовного віку не можуть тікати від війни. Вони природою визначені воїнами і захисниками. Тому усіх українських яйценосців віком 25-55 рочків - копняками на поругану ворогом Батьківщину. В Україні багато роботи - і військової, і промислової. Ухилянте, ти потрібен тут як рятівник честі і життя залитої сльозами і кров"ю Батьківщини-матері !!! Скажи "ГОДІ !!!" своєму боягузтву. Повернися і стань ЧОЛОВІКОМ !!!
18.09.2025 22:26 Відповісти
А чому з 25? В усі часи і в усіх війнах воювала переважно молодь! Чому 18-22-річних випускають???
показати весь коментар
18.09.2025 22:30 Відповісти
Це загадка, загорнута у таємницю і поміщена у головоломку.
18.09.2025 22:33 Відповісти
я сержант совьєт орди у відставці, можу запевнити, що мобілізувати можна мінімум з 22-х років.
18-ти літні ще надто молоді і дурні для війни - ніякого життєвого досвіду.

.
18.09.2025 22:51 Відповісти
У бою потрібен бойовий досвід, а не життєвий. Воїнів слід виховувати змалечку. Воювати з 18-ти років недаремно було передбачено законодавствами усіз країн в усі часи. А у нас ухвалено недолуге рішення не готувати чоловіків 18-24 до військової справи. Це ще нам відгукнеться.
18.09.2025 23:04 Відповісти
тому що, це лэхторат який може майданити і в тцк руки звязані, невже не зрозуміло чому випустили молодь і прибрали Парубія?
18.09.2025 22:43 Відповісти
Чому тоді лише до 22 років, а не до 24?
18.09.2025 22:48 Відповісти
ігор ти даун, чи дурень? силові структури хер ложили, а цивільні бусифіковані повині захищати твій диван?
18.09.2025 22:47 Відповісти
Ти можеш залишатися у погрібі, у якого вчіпився як воша у кожуха. Заклик стосується тільки чоловічого сумління, а не вилупків, народжених гнидами.
18.09.2025 22:58 Відповісти
Схоже,що дурень ти.Жодна держава,під час військового стану, не буде послаблювати правоохоронні органи. Навіть не мрійте про те.що буде по іншому
18.09.2025 23:03 Відповісти
Им еще и житло давали???
18.09.2025 22:43 Відповісти
Бо біженці - знедолені бугаї, які, тікаючи з опаленої війною України, долали такі природні перешкоди (ріки, болота, гори, яри тощо), які не кожен воїн десантно-штурмових військ здолає.
18.09.2025 22:50 Відповісти
Халява завжди скінчуєтся.
18.09.2025 22:48 Відповісти
 
 