Українських чоловіків-біженців хочуть виключити з системи надання житла у Нідерландах

У Нідерландах в.о. міністра у справах притулку та міграції Мона Кейзер заявила, що українські чоловіки, які перебувають у країні і мають роботу, мусять самостійно подбати про житло.

Зазначається, що виконувачка обов’язків міністра у справах притулку та міграції Мона Кейзер заявила, що українські чоловіки, які перебувають у Нідерландах і мають роботу, повинні самостійно подбати про своє житло.

"Ця заява пролунала у відповідь на заклик Червоного Хреста та муніципалітетів, які дедалі частіше постають перед труднощами щодо розміщення українців. Через перевантаження системи багато людей змушені ночувати на вулиці або в авто", - йдеться у повідомленні.

Кейзер зазначає, що Нідерланди досягають меж своїх можливостей у наданні притулку. На її думку, цілком справедливо очікувати, що чоловіки, які працюють і мають дохід, самі знайдуть і оплатять житло. "Наприклад, у родичів, які вже перебувають тут", - додала вона.

Також, за її словами, чоловіки можуть звернутися до своїх роботодавців. "Громадяни Нідерландів, які працюють, теж самі забезпечують себе житлом", - наголосила міністерка.

На думку Кейзер, такий підхід не є жорстким щодо людей, які тікали від війни.

"Адже вони все одно отримують тут захист", - зазначила вона.

Водночас Кейзер підкреслює, що матері з дітьми й надалі отримуватимуть притулок. "Їм не можна сказати: шукайте собі житло самі", - підкреслила вона.

Також вона зазначила, що українці, які прибули до Нідерландів через інші країни ЄС, мають бути заохочені до повернення до тієї держави.

Зазначається, що муніципалітети в Нідерландах мають приблизно 97 тисяч місць для проживання українців, які опинилися в країні через повномасштабне вторгнення Росії, і всі вони заповнені, водночас щомісяця до країни прибувають сотні нових біженців.

У серпні до Червоного Хреста звернулася рекордна кількість українців - 435 осіб. "Вже рік бракує місць, і досі немає рішення", - заявила Сюзанна Сегар з Червоного Хреста. "Йдеться про дітей, які подорожують самі, людей із воєнними травмами чи матерів із дітьми, яким нема куди подітися. Навіть Червоний Хрест не може цим людям допомогти", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що Центри для розміщення українських біженців у Нідерландах переповнені, і вимушені переселенці нерідко отримують відмову через нестачу місць для проживання.