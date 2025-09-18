Нацбанк пом’якшив валютні обмеження для малого бізнесу та українців за кордоном. Що передбачено?

Національний банк України пом’якшив валютні обмеження з метою сприяння роботі малого бізнесу в Україні та підтримки українців за кордоном в умовах війни.

Відповідна постанова правління НБУ №119 від 17 вересня набирає чинності від сьогодні, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, Національний банк дозволив операторам поштового зв’язку та міжнародним транспортним перевізникам здійснювати транскордонні перекази з метою сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні/податкові органи США.

Таке рішення ухвалено, враховуючи звернення операторів поштового зв’язку через призупинення безмитного режиму для товарів, що ввозяться у поштових відправлення до США.

Крім того, внесено уточнюючі зміни щодо застосування лімітів для операцій клієнта за межами України з рахунків у гривнях з використанням особистих та корпоративних електронних платіжних засобів.

"Уточнення стосуються використання лімітів залежно від статусу фізичної особи – клієнта банку, який одночасно має різні рахунки в банку, відкриті як для ведення підприємницької діяльності, так і для власних потреб", – пояснили у Нацбанку.

Водночас ці зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів, додали в НБУ.

Як повідомлялося, відповідно до указу президента Дональда Трампа, з 29 серпня було скасовано пільгу de minimis на безмитний імпорт до США товарів у поштових відправленнях вартістю до $800. Виключення становлять лише документи та подарунки вартістю до $100.

Через це українські товари обкладатимуть митом у розмірі 10%, а поштові оператори мають сплачувати витрати на агентів, яких необхідно долучити до процесу опрацювання митних платежів.