"Укрпошта" підвищить тарифи на відправлення посилок до США через рішення Трампа

Державна "Укрпошта" продовжить доставляти комерційні відправлення до США після скасування норми про безмитне ввезення до цієї країни товарів поштою вартістю до $800, але тарифи на доставку зростуть.

Про це голова компанії Ігор Смілянський повідомив у Telegram.

Він нагадав, що президент Дональд Трамп раніше скасував безмитний ліміт на ввезення до США товарів у посилках вартістю до $800.

"Тобто, якщо раніше понад 98% поштових відправлень підпадали під цей ліміт і ввозилися до США без мита, то тепер 100% комерційних відправлень підлягають сплаті зборів. Виключення становлять лише документи та подарунки вартістю до $100, які, звісно, ще додатково перевірятимуть, чи це справді подарунки", – пояснив Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" змогла домовитися про продовження доставки відправлень до США за новими правилами, нова схема роботи починає діяти вже сьогодні.

Голова "Укрпошти" уточнив, що внаслідок зміни правил:

українські товари стануть на 10% дорожчими для американських споживачів – на суму мита, яке Трамп запровадив для України;

тарифи на доставку до США зростуть у середньому на $1,5-3, залежно від категорії й ваги відправлення, щоб покрити витрати на агентів, яких необхідно долучити до процесу опрацювання митних платежів.

Він зауважив, що ставка мита для України в 10% є найнижчою в Європі, де встановлені Трампом тарифи становлять від 15% (основні країни ЄС) до 25% (Молдова) та навіть 39% для Швейцарії.

"Отже, українські підприємці матимуть кращі умови, ніж конкуренти, і завдяки "Укрпошті" зможуть безперервно торгувати на американському ринку, який є найпопулярнішим напрямом для експорту через інтернет-торгівлю", – додав Смілянський.

Водночас голова компанії попередив, що "Укрпошта" посилить контроль відправлень, щоб уникнути звинувачень у реекспорті до США товарів із країн із вищою митною ставкою.

Як повідомлялося, з цього тижня низка національних поштових операторів ЄС тимчасово зупинили відправлення посилок до США, готуючись до скасування з 29 серпня пільги de minimis на безмитний імпорт товарів вартістю до $800, відповідно до указу президента США Дональда Трампа.

Поштові оператори пояснюють такий крок браком часу на технічну підготовку до нових правил.