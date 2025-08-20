"Укрпошта" закрила останні відділення у прифронтовій Костянтинівці. "Нова пошта" пішла з міста ще у травні
"Укрпошта" вирішила закрити усі відділення у Костянтинівці на Донеччині.
Про це голова компанії Ігор Смілянський повідомив у Telegram.
"Дуже важко це казати, але сьогодні ми закриваємо наші відділення "Укрпошти" в Костянтинівці. Стало занадто небезпечно продовжувати роботу, і збереження життя працівників та клієнтів переважило бажання підтримати тих, хто досі лишається в місті", – пояснив керівник компанії.
Він зауважив, що у місті не працюють українські банки та інші поштові оператори і до останнього часу продовжувала роботу лише "Укрпошта".
"Ми не залишаємо наших клієнтів. Наші відділення в Дружківці, Олексієво-Дружківці, розташовані за 5–7 км від Костянтинівки, продовжують працювати й обслуговувати клієнтів. Так само ми працюємо в Добропіллі, хоча поруч багато хто вже зачинився", – додав Смілянський.
Як повідомлялося, "Нова пошта" закрила останнє відділення у Костянтинівці на початку травня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль