Створення "поштового банку": НБУ попередив уряд про збитковість і нестачу капіталу в "Укрпошти"

НБУ попередив уряд про збитковість і нестачу капіталу в

Національний банк України (НБУ) попередив Кабінет Міністрів про збитковість та недостатню капіталізацію "Укрпошти", що створює ризики для планів державного поштового оператора щодо отримання обмеженої банківської ліцензії.

Про це йдеться у листі НБУ на адресу премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, пише українська редакція Forbes.

У документі зазначається, що станом на 1 липня обсяг власного капіталу "Укрпошти" становить "мінус" 661,5 млн грн, а для виконання нормативного запасу капіталу потрібно щонайменше 158,9 млн грн.

Це означає, що компанії бракує 820,4 млн грн капіталу, і потрібна докапіталізація, вказує Нацбанк.

Водночас збитки "Укрпошти" за перше півріччя 2025 року зросли із 869,5 млн грн до 1,42 млрд грн, йдеться у листі..

"Це свідчить про неспроможність компанії відновлювати та накопичувати капітал за рахунок операційної діяльності", – зауважує НБУ.

Отже, якщо така динаміка збережеться, потреба у докапіталізації наприкінці року може зрости.

"Це створює додаткові фіскальні ризики або змушує ухвалювати важливі рішення, наприклад, відмовитись від платіжної ліцензії або отримання обмеженої банківської ліцензії", – наголосили у Нацбанку.

Своєю чергою гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський відмовився коментувати звернення НБУ.

"Якби "Укрпошта" потребувала докапіталізації, то звернулась би до акціонера, а такого звернення не було", – сказав він.

Що відомо про створення "поштового банку"?

Як повідомлялося, у червні Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії", який дозволяє "Укрпошті" отримати обмежену банківську ліцензію.

"Укрпошта" упродовж кількох останніх років планувала почати надавати банківські послуги і активно підтримувала ухвалення цього законопроєкту.

До початку повномасштабної війни "Укрпошта" планувала купити для цього найменший в Україні "Альпарі Банк", у 2022 році Антимонопольний комітет надав відповідний дозвіл, але угода не відбулася.

У січні 2025 року Кабмін передав конфісковані у російського мільярдера і президента московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенія Гінера акції АТ "Першого інвестиційного банку" (PINbank) Міністерству розвитку громад та територій для подальшої їх передачі "Укрпошті".

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський пояснював, що на базі банківської ліцензії PINbank планують створити поштовий банк, але "Укрпошті" знадобляться кошти на його докапіталізацію та викуп часток міноритарних акціонерів.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Укрпошта" стає банком. Що це означає та коли запрацює

банки (7075) НБУ (9498) пошта (247) Укрпошта (806)


Топ коментарі
+14
Гендиректор Укрпошти Смілянський отримує до 2 млн грн зарплати на місяць

а Укрпошта збиткова - зельоний сюр.
показати весь коментар
08.08.2025 17:19 Відповісти
+4
Розпродали приміщення в центральних районах міст, а тепер Укрпошта- бідна й неплатоспроможна. А де ж гроші? Це риторичне питання
показати весь коментар
08.08.2025 17:28 Відповісти
+3
"Гендиректор Укрпошти Смілянський отримує до 2 млн грн зарплати на місяць

а Укрпошта збиткова - зельоний сюр."

Смілянський Ігор Юхимович із 2016 року генеральний директор Укрпошти.

Сюр 100%, але не зелений. Його ще Порошенко призначав.
показати весь коментар
08.08.2025 17:31 Відповісти
а зельоний не зняв
показати весь коментар
08.08.2025 17:35 Відповісти
За 6 лет можно было бы ошибку и исправить.
показати весь коментар
08.08.2025 17:36 Відповісти
А у Зелі від початку не було реальної команди менеджерів, якими можна було всіх замінити.
показати весь коментар
08.08.2025 17:40 Відповісти
тільки мовчіть про потужних менеджерів, гнида зельона )))
показати весь коментар
08.08.2025 17:42 Відповісти
Зелений ти маніпулятор. Читай уважно хто назначає директора Укрпошти. За часів Порошенка так, но не президент.
показати весь коментар
08.08.2025 17:47 Відповісти
Але ж Зеленський винен, чи не так? А Гройсмана хто прем'єром зробив? Ну того Гройсмана, який затвердив Смілянського? А наглядова рада Укрпошти ким обиралась? Зеленським?
показати весь коментар
08.08.2025 17:54 Відповісти
Ти рахувати вмієш? 2016 - 2019 три кори при Порошенку, такому поганому. І 2019 - 2025 шість років при зе, такому гарному. Но винен звісно Порошенко

Хто прем'єром гросмана зробив? А сам як думаєш. У твоїй голові ж Порошенко. Но трохи не вгадав. Було таке слово, кооліція. Де не одна партія не має монобільшість і не може одноголосно щось вирішувати. Тому були компроміси. Такі як Аваков і йому подобні. Чи в твоїй голові знов Порошенко авакава назначив
Це зараз у твого зе, повна влада, абсолютна влада в країні.
показати весь коментар
08.08.2025 18:05 Відповісти
Ну тобто - в твоїй башці винен не той, при кому призначили, а той, хто не зняв. Все з твоїми маніпуляціями зрозуміло. А у тому, що Гройсман, креатура Порошенка, призначив Смілянського винен...Аваков....
А ти, Алексей Алексеевич #377576, той ще стрелочнік.
показати весь коментар
08.08.2025 18:11 Відповісти
У політиці коаліція часто формується між політичними партіями для отримання більшості в парламенті або для підтримки урядових рішень. Наприклад, у Верховній Раді коаліція формується з депутатських фракцій.

Ознайомуйся. Може трохи розуму наберешся.
показати весь коментар
08.08.2025 18:27 Відповісти
Гумор рівня 95-кварталу - зелені шість років виділяли скажені кошти, призначеному Порохом директору "Укрпошти"
показати весь коментар
08.08.2025 17:49 Відповісти
На скількт я пам'ятаю, ще у 2017му всі були в шоці, які шалені гроші платять цьому смілянському.
показати весь коментар
08.08.2025 17:55 Відповісти
Це ж як потрібно було доводити свою лояльність зеленим, щоб залишили біля годівниці до цього дня
показати весь коментар
08.08.2025 17:58 Відповісти
Миші з'їли.
показати весь коментар
08.08.2025 17:48 Відповісти
смилянский просто имеет 50-60 потужных менеджеров
показати весь коментар
08.08.2025 17:29 Відповісти
Та кому з Зельоних це цікаво? Головне мати ще одне джерело відмивання і вимивання грошей.
показати весь коментар
08.08.2025 17:34 Відповісти
Просто розповім. З України в Німеччину укрпоштою відправили бандероль вагою 0,016 кг. Пошта взяла за пересилку 357 з копійками грн. В Німеччині при одержанні бандеролі сказали, що пересилка не оплачена, і за це потрібно заплатити 10 евро. Куди зникли 357 гривень, від нашої укрпошти не можемо отримати відповідь
показати весь коментар
08.08.2025 17:53 Відповісти

