"Нова пошта" закрила останнє відділення у Костянтинівці

"Нова пошта" 9 травня вимушено закриває своє останнє останнє, яке продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Дотепер костянтинівське відділення №2 працювало як "пункт незламності": щодня з 11:00 до 15:00 місцеві могли прийти, щоб зарядити мобільні телефони, вийти на звʼязок із рідними за допомогою Starlink, приготувати їжу та зняти готівку.

Тим часом фахівці "Нової пошти" з відділення №7 очікували на можливе відновлення роботи, але безпекова обстановка не дозволила цьому статися.

"Наша команда дякує колегам за самовіддану роботу та позицію! "Нова пошта" повернеться до своїх клієнтів у Костянтинівці, щойно це стане можливим", – наголосили в компанії.

Читайте також: "Укрпошта" закриє частину відділень у прифронтовій Костянтинівці

На початку березня "Укрпошта" призупинила приймання посилок Костянтинівки. Тоді у місті працювало шість стаціонарних відділень "Укрпошти", але режим їх роботи обмежили.

Як повідомлялося, у лютому "Нова пошта" закрила останнє відділення в Покровську Донецької області.