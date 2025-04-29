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"Укрпошта" закриє частину відділень у прифронтовій Костянтинівці

Державна "Укрпошта" ухвалила рішення тимчасово закрити частину відділень в Костянтинівці на Донеччині.

Втім, частина відділень "Укрпошти" у місті продовжить працювати, повідомили у пресслужбі компанії.

"Ми прийняли рішення тимчасово закрити відділення в тих районах, що або постраждали, або потерпають від обстрілів. Проте ми чекаємо на вас в інших відділеннях міста, де відносно безпечніше", – додали в "Укрпошті".

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Як повідомлялося, на початку березня "Укрпошта" призупинила приймання посилок Костянтинівки. Тоді у місті працювало шість стаціонарних відділень "Укрпошти", але режим їх роботи обмежили.

Автор: 

Укрпошта (796) Донецька область (191) Краматорський район (3) Костянтинівка (5)


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