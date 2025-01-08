"Укрпошта" закриє останнє відділення у прифронтовому Покровську

Відділення державної "Укрпошти" у Покровську Донецької області припинить роботу з 15 січня, водночас у місті продовжують працювати кілька магазинів.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"У Покровську працюють кілька магазинів, кілька аптек. До 15 січня працюватие ще одне відділення "Укрпошти". Дякую їм за роботу. Але, на жаль, ворог наближається до міста. І приблизно три кілометри до міста залишилося", – заявив Філашкін.

Водночас він зауважив, що у місті немає електро- та газопостачання і відновити його неможливо.

"Електро-, газопостачання в місті Покровську не існує. Ми буквально півроку тому зробили величезну кількість свердловин, але вони не працюють зараз. Ми поставили генератори, підтримуємо людей усім, чим можемо. Працюють кілька Пунктів незламності, пунктів обігріву, щоб люди могли зігрітися, зарядити свої телефони. Але, на жаль, електрику відновити зараз можливості немає", – пояснив голова ОВА.

Він уточнив, що з Покровська було евакуйовано всіх дітей, але в місті все ще залишаються 7 200 жителів. За його словами, загалом уздовж лінії фронту в Донецькій області залишаються майже 40 тис. осіб. Органи влади, підрозділи поліції та ДСНС залишаються на місцях, щоб надавати населенню необхідну допомогу.

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Як повідомлялося, з 12 грудня 2024 року через загрострення безпекової ситуації Покровськ залишився без газу.

З вересня Покровськ залишився без централізованого водопостачання через бойові дії.

Станом на 15 листопада у місті Покровськ Донецької області залишалося 11,5 тисячі меншканців, серед яких 49 неповнолітніх, повідомляли у місцевій ВЦА.