Потік людей через український кордон зменшився, але виїздить все ще більше, – ДПСУ

Пасажиропотік через український кордон за тиждень з 27 вересня по 3 жовтня зменшився на 5,2% – до 561 тисяч осіб.

При цьому знизилися потоки, як на в’їзд, так і виїзд, хоча виїздить з України все ще більше людей, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані Держприкордонслужби.

Зокрема, кількість прибулих в Україну зменшилася до 278 тис. осіб, порівняно із з 286 тис. попереднього тижня, а на виїзд – до 283 тис. з 306 тис.

В той же час число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, збільшилося до 137 тис. зі 133 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами залишився приблизно таким самим – 481.

Торік приблизно на такому ж рівні пасажиропотік тримався до невеликого сплеску в осінні шкільні канікули, після чого ще знизився десь на 20% до різдвяних та новорічних свят.

Чисте повернення українських біженців з-за кордону фіксувалося лише у травні-вересні 2022 року, тоді потік на в'їзд в Україну перевищив кількість осіб, що виїхали, приблизно на 400 тисяч осіб. З того часу з України постійно виїжджає більше людей, ніж повертається. Так, з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни чистий відтік населення з України становив 223 тис. осіб. За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., а з початку четвертого – на 180 тис.

Читайте також: ЄС затвердив рекомендації для завершення тимчасового захисту українських біженців

Як повідомлялося, у липні Нацбанк України погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік ще 0,2 млн громадян, як і цього року.

За припущеннями НБУ, українці почнуть повертатися лише у 2027 році і їх кількість буже значно меншою, ніж очікувалося раніше (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб).