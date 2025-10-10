Лишь 6% украинцев, выехавших в Финляндию, готовы вернуться на Родину после войны, - Yle

Доля граждан Украины, которые выехали в Финляндию и планируют там остаться после завершения войны, растет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу МВД страны.

Лишь 6% украинцев заявили, что планируют вернуться на Родину после окончания войны, тогда как 66% респондентов собираются остаться в Финляндии. 26% - еще не приняли решение о возвращении.

Летом 2022 года о намерениях остаться в Финляндии заявляли 27% участников аналогичного исследования, а осенью 2023 года - уже 51%, пишет издание.

"Неопределенность относительно завершения войны в Украине и вопросы безопасности, особенно для лиц из наиболее пострадавших регионов, вероятно, способствуют тому, что все больше украинцев рассматривают возможность остаться в Финляндии.

Предыдущие исследования перемещенных лиц и беженцев из-за войны показывают подобную тенденцию: со временем, когда люди интегрируются в новые общества, доля тех, кто готов вернуться домой, уменьшается", - отметила соавтор исследования Анастасия Копцюх.

