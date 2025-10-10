Лишь 6% украинцев, выехавших в Финляндию, готовы вернуться на Родину после войны, - Yle
Доля граждан Украины, которые выехали в Финляндию и планируют там остаться после завершения войны, растет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу МВД страны.
Лишь 6% украинцев заявили, что планируют вернуться на Родину после окончания войны, тогда как 66% респондентов собираются остаться в Финляндии. 26% - еще не приняли решение о возвращении.
Летом 2022 года о намерениях остаться в Финляндии заявляли 27% участников аналогичного исследования, а осенью 2023 года - уже 51%, пишет издание.
"Неопределенность относительно завершения войны в Украине и вопросы безопасности, особенно для лиц из наиболее пострадавших регионов, вероятно, способствуют тому, что все больше украинцев рассматривают возможность остаться в Финляндии.
Предыдущие исследования перемещенных лиц и беженцев из-за войны показывают подобную тенденцию: со временем, когда люди интегрируются в новые общества, доля тех, кто готов вернуться домой, уменьшается", - отметила соавтор исследования Анастасия Копцюх.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тупе хохляцьке бидло: спочатку наобирає аби кого за "гречку", а потім тікає до "Фінляндії", бо влада не така. Тьху.
На місці фінів, гнав би всіх цих дурників в Україну. Нехай привчаються відповідати за свої вчинки та вибір.
вештаються по залу засідань, коли доповідувач робить промову.
Чого ще чекати. А шоу , коли гибнуть українці -- для чого все це ?
Повна деградація. У кого з ціх глядачів є загиблі або поранені ?
І про яку асиміляцію взагалі йде мова? 99.9% з них не вивчить фінську мову навіть на рівні першокласника.
Цікаво б скоріше побачити статистику й порівняння, скільки залишиться з виїхавших, коли повернуться звичайні правила на довгострокове перебування в країнах, отримання дозволу на роботу, зникнуть виплати та житло. Думаю реально тільки 5-10% залишуться, хто вивчив мову, працює, має голову на тільки для їжі, та вміє заробляти статки більші ніж для святкового походу в макдоналдс.