1 593 42

Лишь 6% украинцев, выехавших в Финляндию, готовы вернуться на Родину после войны, - Yle

Сколько украинских беженцев в Финляндии готовы вернуться?

Доля граждан Украины, которые выехали в Финляндию и планируют там остаться после завершения войны, растет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу МВД страны.

Лишь 6% украинцев заявили, что планируют вернуться на Родину после окончания войны, тогда как 66% респондентов собираются остаться в Финляндии. 26% - еще не приняли решение о возвращении.

Летом 2022 года о намерениях остаться в Финляндии заявляли 27% участников аналогичного исследования, а осенью 2023 года - уже 51%, пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти треть украинцев за рубежом не возвращаются домой из-за отсутствия финансовой поддержки и работы, - опрос

"Неопределенность относительно завершения войны в Украине и вопросы безопасности, особенно для лиц из наиболее пострадавших регионов, вероятно, способствуют тому, что все больше украинцев рассматривают возможность остаться в Финляндии.

Предыдущие исследования перемещенных лиц и беженцев из-за войны показывают подобную тенденцию: со временем, когда люди интегрируются в новые общества, доля тех, кто готов вернуться домой, уменьшается", - отметила соавтор исследования Анастасия Копцюх.

 

+15
Війна рано чи пізно закінчиться. А ось свавілля, беззаконня та злидні, які чекають після війни - точно ні. Та і коли людина асимілювалася - навіщо щось міняти? А ще додати тих, у кого втрачене житло і немає родичів в Україні. В принципі це і так зрозуміло
10.10.2025 14:34 Ответить
10.10.2025 14:34 Ответить
+14
Лише 6% українців, які виїхали від Зеленського до Фінляндії, готові повернутися до Зеленського після війни.
10.10.2025 14:36 Ответить
10.10.2025 14:36 Ответить
+11
Тому зебіл і не став розселяти біженців всередині України, а створив умови для масової еміграції українських жінок та дітей. Як результат - повільний, але гарантований геноцид українців.
10.10.2025 14:35 Ответить
10.10.2025 14:35 Ответить
Війна рано чи пізно закінчиться. А ось свавілля, беззаконня та злидні, які чекають після війни - точно ні. Та і коли людина асимілювалася - навіщо щось міняти? А ще додати тих, у кого втрачене житло і немає родичів в Україні. В принципі це і так зрозуміло
10.10.2025 14:34 Ответить
10.10.2025 14:34 Ответить
100% - тим більше , що вони там чудово бачать , що 11 років йде війна , а нічого не змінюється - тотальна корупція і мароберство процвітає !
10.10.2025 14:53 Ответить
10.10.2025 14:53 Ответить
10.10.2025 14:58 Ответить
10.10.2025 14:58 Ответить
Гарно😁
10.10.2025 15:14 Ответить
10.10.2025 15:14 Ответить
Головне, що українці владу не обирають. Їм її завозять марсіяни...

Тупе хохляцьке бидло: спочатку наобирає аби кого за "гречку", а потім тікає до "Фінляндії", бо влада не така. Тьху.

На місці фінів, гнав би всіх цих дурників в Україну. Нехай привчаються відповідати за свої вчинки та вибір.
10.10.2025 15:29 Ответить
10.10.2025 15:29 Ответить
Тому зебіл і не став розселяти біженців всередині України, а створив умови для масової еміграції українських жінок та дітей. Як результат - повільний, але гарантований геноцид українців.
10.10.2025 14:35 Ответить
10.10.2025 14:35 Ответить
Лише 6% українців, які виїхали від Зеленського до Фінляндії, готові повернутися до Зеленського після війни.
10.10.2025 14:36 Ответить
10.10.2025 14:36 Ответить
До чого тут зеленський? Хіба він назавжди? Ні. А от злидні, корупція, масове мародерство привладних та беззаконня, які тривають вже 33 роки, схоже, назавжди. Саме від них і тікають всі адекватні.
10.10.2025 14:41 Ответить
10.10.2025 14:41 Ответить
Не назавжди. Минулого разу на 70 років. А що до 33 роки, то згідно останнього Перепису населення України 2001 року: "За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункту".
10.10.2025 15:25 Ответить
10.10.2025 15:25 Ответить
А от нарешті і реальні цифри. Не знаю, як ця країна збирається далі жити, враховуючи, що після закінчення війни ще купа чоловіків виїде. Але ж мародерів при владі це взагалі не обходить, головне - крати і гнобити хополів, ото файно!
10.10.2025 14:36 Ответить
10.10.2025 14:36 Ответить
То ви не ЦІЙ країні якщо запитуєте?
10.10.2025 14:38 Ответить
10.10.2025 14:38 Ответить
Наразі в цій, але не планую тут залишатися. Чим це заважає ставити подібні питання?
10.10.2025 14:44 Ответить
10.10.2025 14:44 Ответить
Що заважало вам виїхати до війни? І з чого ви вирішили те ж саме не буде вам заважати після війни? Що зміниться за ці роки, ви помолодшали, стало більше здоров'я, може удосконалили якійсь фах без якого работодавці уссикаються там куди ви вострите лижи?
10.10.2025 15:37 Ответить
10.10.2025 15:37 Ответить
Може ви й праві, але я все ж таки в цьому сумніваюся, бо наслідки подібного рішення можуть стати катастрофічними. Хоча зважаючи на рівень розумового розвитку наших керманичів...
10.10.2025 14:45 Ответить
10.10.2025 14:45 Ответить
Навпаки, якби думали - закрили б кордони для всіх, а біженців би розселяли по квартирах. А так, отримали геноцидальну війну та геноцидальну еміграцію.
10.10.2025 15:02 Ответить
10.10.2025 15:02 Ответить
Літніх і хворих треба було випустити, решту ні
10.10.2025 15:18 Ответить
10.10.2025 15:18 Ответить
Не киздіть, будь ласка. Це було б можливо в радянські часи або зараз у КНДР. Нічого подібного Україну не чекає. Зараз це вимушений засіб. Війна закінчиться і народ почне кататися хто туди, а хто й назад. Про Болгарію та Румунію під час іхнього вступу до ЄС казали що нікому буде жити. Щось цього не сталося. Не станеться і тут.
10.10.2025 14:54 Ответить
10.10.2025 14:54 Ответить
Нафіга повертатися в країну, з меншою зарплатнею та постійним ризиком нової війни?
10.10.2025 15:03 Ответить
10.10.2025 15:03 Ответить
Це балачки ні про що,вернуться всі,як закінчиться війна, зелені, бидли і сявота
10.10.2025 14:40 Ответить
10.10.2025 14:40 Ответить
Из тех кто выехал 80% уже никогда не вернутся. А Через год полтора после того как откроют границы в Украине останутся в основном только старики/пенсионеры, инвалиды и те кто находится в розыске в ТЦК или мусоров, все остальные смоются отсюда куда подальше и больше не вернутся! А вместо них в Украине будут массово завозить мигрантов из Африки, Азии и арабских стран, что бы экономика окончательно не рухнула! И это не рашисткая пропоганда! Про этом уже прямо говорят провластные политики вроде Кулебы!
10.10.2025 14:40 Ответить
10.10.2025 14:40 Ответить
до слова пенсіонери швиденько вимруть самі, через інфляційний стрибок і це не вигадка а план зеленого Кабміну, а деякі компанії олігархів відкрито про це заявляють .будемо завозити індусів..
10.10.2025 14:56 Ответить
10.10.2025 14:56 Ответить
80% из них никто и спрашивать не будет. Смешные люди чесслово
10.10.2025 15:26 Ответить
10.10.2025 15:26 Ответить
это пока разговор ниочем, когда будет заморозка и соц выплату пропадут в евро странах будет совершенно другая картина
10.10.2025 14:42 Ответить
10.10.2025 14:42 Ответить
Та все уедут. Или вымрут. Негры нас спасут. Нужно уже готовить дипломатические миссии на поклон к неграм.
10.10.2025 14:43 Ответить
10.10.2025 14:43 Ответить
по опитуванням з німецького боку - вже 75% не бажають добровільно повертатись ні за якої ситуації, від слова "аж ніяк!"
10.10.2025 14:49 Ответить
10.10.2025 14:49 Ответить
І що з того? Хто їх /вас буде питати?
10.10.2025 15:23 Ответить
10.10.2025 15:23 Ответить
))) правова демократична німецька держава й буде їх запитувати! ))) примусово депортоне тільки залётних, по штрафрегістру, та вічних, нікому не потрібних інтернаціонально-безробітних ледацюг. і то, адвокати будут писати апеляції, на розгляд яких життя одного покоління якраз вистачить! пенсів вижиматимуть морально на добровільне повернення. для інтегрованих - змінять закони. на все про все підуть десятиліття!!! і додаткова корекція законів під них )) южська війна - як приклад "а хто їх запитувати буде" ))
10.10.2025 15:34 Ответить
10.10.2025 15:34 Ответить
Що таке южська війна, і з чого ви вирішили що заради ваших дуп аборігени будуть міняти свої закони? І з чого взагалі ви вважаєте що і у вас і у них є " десятиліття"?
10.10.2025 15:59 Ответить
10.10.2025 15:59 Ответить
Цьго й хоче путлер - вигнати україців з України, а хто не виїде знищити! Всьо ідет по плану
10.10.2025 14:55 Ответить
10.10.2025 14:55 Ответить
Точніше не путлер, а рашенфашисти
10.10.2025 14:56 Ответить
10.10.2025 14:56 Ответить
А хрипун квартальний що хоче? Невже його бажання не збігаються з планами його кумира, перед яким він на колінах стояв та мріяв зазирнути хоч куди-небуть? А, ні, зовсім забув, це ж герой, "батько нації (якої?), це він від невиносімого патріотизму з України й українців сміявся, знущався з святого й болісного для українців, це він від любові до українського народу "граніци атадвігал", знаходячись у країні-агресорці, чотири рази, сміючись, від повістки тікав, а зараз українців в окопи та на штурми посилає, нехай воюють без укрплень та зброї, але його друзі й соплемінники зате з золотими унітазами. Так чим він від царка мокшанського відрізняється? Тим, що того вибрала юрба кацапська, а його - місцева юрба дегенератів?
10.10.2025 15:11 Ответить
10.10.2025 15:11 Ответить
Курва, вже цілу бригаду кинули на новину хоронити Україну. Не дочекаєтесь!
10.10.2025 14:57 Ответить
10.10.2025 14:57 Ответить
А нащо кидати когось ? Люде добре бачать що життя тут вже не буде.Якщо і зупинять війну то не більш як на три роки.Потім знову бійня. Якщо ваш патріотизм далі ані ж бути закопаним на своїй землі не розповсюджується то залишайтеся самі і дітей тут тримайте. Своїх же я відправлю як надалі звідси.Хоча сам залишуся тут.Не той вже вік щоб вибирати коріння з землі.
10.10.2025 15:24 Ответить
10.10.2025 15:24 Ответить
Верховна Рада України -- це самий лакмус, коли депутати
вештаються по залу засідань, коли доповідувач робить промову.
Чого ще чекати. А шоу , коли гибнуть українці -- для чого все це ?
Повна деградація. У кого з ціх глядачів є загиблі або поранені ?
10.10.2025 15:17 Ответить
10.10.2025 15:17 Ответить
Дуже цікаво... більшість із них чисто статистично (хто відвідав виборчі дільниці у 2019 році) підтримали нинішнього гарантат та Верховного Головнокомандувача. А тепер чомусь не хочуть йому допомогти зробити їх ще раз... Цікавий масовий клінічний випадок.
10.10.2025 15:37 Ответить
10.10.2025 15:37 Ответить
Мені дуже, дуже цікаво чи ті 94% які не хочуть повертатися питали фіннів чи хочуть вони бачити їхні дупи після війни.
І про яку асиміляцію взагалі йде мова? 99.9% з них не вивчить фінську мову навіть на рівні першокласника.
10.10.2025 15:43 Ответить
10.10.2025 15:43 Ответить
Що ж всім цим людям, заважало виїхати до початку вторгнення ? Відсутність виплат та дозволу на перебування в режимі трутня ?
Цікаво б скоріше побачити статистику й порівняння, скільки залишиться з виїхавших, коли повернуться звичайні правила на довгострокове перебування в країнах, отримання дозволу на роботу, зникнуть виплати та житло. Думаю реально тільки 5-10% залишуться, хто вивчив мову, працює, має голову на тільки для їжі, та вміє заробляти статки більші ніж для святкового походу в макдоналдс.
10.10.2025 15:50 Ответить
10.10.2025 15:50 Ответить
 
 