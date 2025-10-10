Лише 6% українців, які виїхали до Фінляндії, готові повернутися на Батьківщину після війни, - Yle
Частка громадян України, які виїхали до Фінляндії та планують там залишитись після завершення війни, зростає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це свідчать дані дослідження, проведеного на замовлення МВС країни.
Лише 6% українців заявили, що планують повернутися на Батьківщину після закінчення війни, тоді як 66% респондентів збираються залишитися у Фінляндії. 26% - ще не ухвалили рішення щодо повернення.
Влітку 2022 року про наміри залишитися у Фінляндії заявляли 27% учасників аналогічного дослідження, а восени 2023 року – вже 51%, пише видання.
"Невизначеність щодо завершення війни в Україні та питання безпеки, особливо для осіб із найбільш постраждалих регіонів, ймовірно, сприяють тому, що дедалі більше українців розглядають можливість залишитися у Фінляндії.
Попередні дослідження переміщених осіб і біженців через війну показують подібну тенденцію: із часом, коли люди інтегруються в нові суспільства, частка тих, хто готовий повернутися додому, зменшується", - зазначила співавторка дослідження Анастасія Копцюх.
до чого це все призведе? То вже внше питання, але при нинішній владі, гадаю, кордони для усіх громадян (без поділу на вік чи гендер) не відкриють ніколи (маю на увазі багато років)
А ви гадаєте нинішня влада хоче тут демократію, ЄС та повну відповідність Копенгагенським критеріям? Ну-ну, особливо, враховуючи, що просто так від усіх тих схем (на яких в чорну комусь ідуть мільярди зелених банкнот) ніхто відмовлятися, навряд чи стане. А дозвіл людині на виїзд - це зараз одна з найпоширеніших корупційних схем, тому ще раз підкреслюю, при нинішній владі це дуже малоймовірно. Маю на увазі повне відкриття кордонів після припинення бойових дій. Але круто, якщо все не так, я помиляюся, і українців чекає гарне майбутнє з дотриманням прав і свобод людини без поділу на сорти
вештаються по залу засідань, коли доповідувач робить промову.
Чого ще чекати. А шоу , коли гибнуть українці -- для чого все це ?
Повна деградація. У кого з ціх глядачів є загиблі або поранені ?