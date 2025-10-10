Лише 6% українців, які виїхали до Фінляндії, готові повернутися на Батьківщину після війни, - Yle

Частка громадян України, які виїхали до Фінляндії та планують там залишитись після завершення війни, зростає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це свідчать дані дослідження, проведеного на замовлення МВС країни.

Лише 6% українців заявили, що планують повернутися на Батьківщину після закінчення війни, тоді як 66% респондентів збираються залишитися у Фінляндії. 26% - ще не ухвалили рішення щодо повернення.

Влітку 2022 року про наміри залишитися у Фінляндії заявляли 27% учасників аналогічного дослідження, а восени 2023 року – вже 51%, пише видання.

"Невизначеність щодо завершення війни в Україні та питання безпеки, особливо для осіб із найбільш постраждалих регіонів, ймовірно, сприяють тому, що дедалі більше українців розглядають можливість залишитися у Фінляндії.

Попередні дослідження переміщених осіб і біженців через війну показують подібну тенденцію: із часом, коли люди інтегруються в нові суспільства, частка тих, хто готовий повернутися додому, зменшується", - зазначила співавторка дослідження Анастасія Копцюх.

