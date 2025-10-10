УКР
Лише 6% українців, які виїхали до Фінляндії, готові повернутися на Батьківщину після війни, - Yle

Скільки українських біженців у Фінляндії готові повернутися?

Частка громадян України, які виїхали до Фінляндії та планують там залишитись після завершення війни, зростає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це свідчать дані дослідження, проведеного на замовлення МВС країни.

Лише 6% українців заявили, що планують повернутися на Батьківщину після закінчення війни, тоді як 66% респондентів збираються залишитися у Фінляндії. 26% - ще не ухвалили рішення щодо повернення.

Влітку 2022 року про наміри залишитися у Фінляндії заявляли 27% учасників аналогічного дослідження, а восени 2023 року – вже 51%, пише видання.

Також читайте: Трамп про НАТО: Фінляндія під захистом, Іспанія під питанням

"Невизначеність щодо завершення війни в Україні та питання безпеки, особливо для осіб із найбільш постраждалих регіонів, ймовірно, сприяють тому, що дедалі більше українців розглядають можливість залишитися у Фінляндії.

Попередні дослідження переміщених осіб і біженців через війну показують подібну тенденцію: із часом, коли люди інтегруються в нові суспільства, частка тих, хто готовий повернутися додому, зменшується", - зазначила співавторка дослідження Анастасія Копцюх.

+10
Війна рано чи пізно закінчиться. А ось свавілля, беззаконня та злидні, які чекають після війни - точно ні. Та і коли людина асимілювалася - навіщо щось міняти? А ще додати тих, у кого втрачене житло і немає родичів в Україні. В принципі це і так зрозуміло
10.10.2025 14:34 Відповісти
100% - тим більше , що вони там чудово бачать , що 11 років йде війна , а нічого не змінюється - тотальна корупція і мароберство процвітає !
показати весь коментар
10.10.2025 14:53 Відповісти
10.10.2025 14:58 Відповісти
Гарно😁
10.10.2025 15:14 Відповісти
Тому зебіл і не став розселяти біженців всередині України, а створив умови для масової еміграції українських жінок та дітей. Як результат - повільний, але гарантований геноцид українців.
10.10.2025 14:35 Відповісти
Лише 6% українців, які виїхали від Зеленського до Фінляндії, готові повернутися до Зеленського після війни.
10.10.2025 14:36 Відповісти
До чого тут зеленський? Хіба він назавжди? Ні. А от злидні, корупція, масове мародерство привладних та беззаконня, які тривають вже 33 роки, схоже, назавжди. Саме від них і тікають всі адекватні.
10.10.2025 14:41 Відповісти
А от нарешті і реальні цифри. Не знаю, як ця країна збирається далі жити, враховуючи, що після закінчення війни ще купа чоловіків виїде. Але ж мародерів при владі це взагалі не обходить, головне - крати і гнобити хополів, ото файно!
10.10.2025 14:36 Відповісти
То ви не ЦІЙ країні якщо запитуєте?
10.10.2025 14:38 Відповісти
Наразі в цій, але не планую тут залишатися. Чим це заважає ставити подібні питання?
10.10.2025 14:44 Відповісти
Дуже сумніваюся, що навіть після війни/припинення бойових дій, кордони відкриють для чоловіків. По-перше, багато хто на цьому рубе дуже багато грошей, по-друге, багато хто із так званої «іліти», проти цього, бо вважають, що чоловіки не мають права виїзжати, бо повинні будуть відбудовувати країну та готуватися до нового нападу кацапів…

до чого це все призведе? То вже внше питання, але при нинішній владі, гадаю, кордони для усіх громадян (без поділу на вік чи гендер) не відкриють ніколи (маю на увазі багато років)
10.10.2025 14:44 Відповісти
Може ви й праві, але я все ж таки в цьому сумніваюся, бо наслідки подібного рішення можуть стати катастрофічними. Хоча зважаючи на рівень розумового розвитку наших керманичів...
10.10.2025 14:45 Відповісти
Ну, якщо б вони (керманичі) думали про наслідки, то і не зачиняли б їх (кордони) і не робили усе можливе для того, щоб люди не хотіли тут жити і тікали усіма способами. Звісно, подивимось, як буде насправді, сподіваюся, все не так песимістично
10.10.2025 14:50 Відповісти
Навпаки, якби думали - закрили б кордони для всіх, а біженців би розселяли по квартирах. А так, отримали геноцидальну війну та геноцидальну еміграцію.
10.10.2025 15:02 Відповісти
Літніх і хворих треба було випустити, решту ні
10.10.2025 15:18 Відповісти
Не киздіть, будь ласка. Це було б можливо в радянські часи або зараз у КНДР. Нічого подібного Україну не чекає. Зараз це вимушений засіб. Війна закінчиться і народ почне кататися хто туди, а хто й назад. Про Болгарію та Румунію під час іхнього вступу до ЄС казали що нікому буде жити. Щось цього не сталося. Не станеться і тут.
10.10.2025 14:54 Відповісти
Нафіга повертатися в країну, з меншою зарплатнею та постійним ризиком нової війни?
10.10.2025 15:03 Відповісти
«Це було б можливо в радянські часи або зараз у КНДР»

А ви гадаєте нинішня влада хоче тут демократію, ЄС та повну відповідність Копенгагенським критеріям? Ну-ну, особливо, враховуючи, що просто так від усіх тих схем (на яких в чорну комусь ідуть мільярди зелених банкнот) ніхто відмовлятися, навряд чи стане. А дозвіл людині на виїзд - це зараз одна з найпоширеніших корупційних схем, тому ще раз підкреслюю, при нинішній владі це дуже малоймовірно. Маю на увазі повне відкриття кордонів після припинення бойових дій. Але круто, якщо все не так, я помиляюся, і українців чекає гарне майбутнє з дотриманням прав і свобод людини без поділу на сорти
10.10.2025 15:07 Відповісти
Це балачки ні про що,вернуться всі,як закінчиться війна, зелені, бидли і сявота
10.10.2025 14:40 Відповісти
Из тех кто выехал 80% уже никогда не вернутся. А Через год полтора после того как откроют границы в Украине останутся в основном только старики/пенсионеры, инвалиды и те кто находится в розыске в ТЦК или мусоров, все остальные смоются отсюда куда подальше и больше не вернутся! А вместо них в Украине будут массово завозить мигрантов из Африки, Азии и арабских стран, что бы экономика окончательно не рухнула! И это не рашисткая пропоганда! Про этом уже прямо говорят провластные политики вроде Кулебы!
10.10.2025 14:40 Відповісти
до слова пенсіонери швиденько вимруть самі, через інфляційний стрибок і це не вигадка а план зеленого Кабміну, а деякі компанії олігархів відкрито про це заявляють .будемо завозити індусів..
10.10.2025 14:56 Відповісти
это пока разговор ниочем, когда будет заморозка и соц выплату пропадут в евро странах будет совершенно другая картина
10.10.2025 14:42 Відповісти
Та все уедут. Или вымрут. Негры нас спасут. Нужно уже готовить дипломатические миссии на поклон к неграм.
10.10.2025 14:43 Відповісти
по опитуванням з німецького боку - вже 75% не бажають добровільно повертатись ні за якої ситуації, від слова "аж ніяк!"
10.10.2025 14:49 Відповісти
Цьго й хоче путлер - вигнати україців з України, а хто не виїде знищити! Всьо ідет по плану
10.10.2025 14:55 Відповісти
Точніше не путлер, а рашенфашисти
10.10.2025 14:56 Відповісти
А хрипун квартальний що хоче? Невже його бажання не збігаються з планами його кумира, перед яким він на колінах стояв та мріяв зазирнути хоч куди-небуть? А, ні, зовсім забув, це ж герой, "батько нації (якої?), це він від невиносімого патріотизму з України й українців сміявся, знущався з святого й болісного для українців, це він від любові до українського народу "граніци атадвігал", знаходячись у країні-агресорці, чотири рази, сміючись, від повістки тікав, а зараз українців в окопи та на штурми посилає, нехай воюють без укрплень та зброї, але його друзі й соплемінники зате з золотими унітазами. Так чим він від царка мокшанського відрізняється? Тим, що того вибрала юрба кацапська, а його - місцева юрба дегенератів?
10.10.2025 15:11 Відповісти
Курва, вже цілу бригаду кинули на новину хоронити Україну. Не дочекаєтесь!
10.10.2025 14:57 Відповісти
Верховна Рада України -- це самий лакмус, коли депутати
вештаються по залу засідань, коли доповідувач робить промову.
Чого ще чекати. А шоу , коли гибнуть українці -- для чого все це ?
Повна деградація. У кого з ціх глядачів є загиблі або поранені ?
10.10.2025 15:17 Відповісти
 
 